Бандиты во время обстрелов ограбили Госспецсвязь на 90 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В начале марта, когда вокруг раздавались обстрелы, злоумышленники проникли в помещение Госспецсвязи и похитили из почтовых отправлений ювелирные изделия и наличные деньги на общую сумму около 90 млн грн.

О задержании бандитов сообщили в ГБР, передает Цензор.НЕТ.

В Бюро отметили, что в состав банды входили бывшие правоохранители.

Сейчас задержаны три человека. Во время обысков у них изъяли наличные, около 8 кг ювелирных изделий, оружие и снаряды.

Задержанных подозревают в краже в крупных размерах (ч. 4 ст. 185 УК), им грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

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