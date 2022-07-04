Бандиты во время обстрелов ограбили Госспецсвязь на 90 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В начале марта, когда вокруг раздавались обстрелы, злоумышленники проникли в помещение Госспецсвязи и похитили из почтовых отправлений ювелирные изделия и наличные деньги на общую сумму около 90 млн грн.
О задержании бандитов сообщили в ГБР, передает Цензор.НЕТ.
В Бюро отметили, что в состав банды входили бывшие правоохранители.
Сейчас задержаны три человека. Во время обысков у них изъяли наличные, около 8 кг ювелирных изделий, оружие и снаряды.
Задержанных подозревают в краже в крупных размерах (ч. 4 ст. 185 УК), им грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
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а то я сразу не поверил, что такая кража возможна. Но так думаю, что не обошлось без наводки работников почты
"...підозрюють у крадіжці у великих розмірах..."
что за х.йня? під час воєнного стану це мародерство! чому вони, для початку, не прив'язані без штанів до стовпа?
своїх, падли, покривають?
так випадково попасти на куш мало шансів,
якесь падло скористалось війною щоб помародерити