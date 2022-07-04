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Бандиты во время обстрелов ограбили Госспецсвязь на 90 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В начале марта, когда вокруг раздавались обстрелы, злоумышленники проникли в помещение Госспецсвязи и похитили из почтовых отправлений ювелирные изделия и наличные деньги на общую сумму около 90 млн грн.

О задержании бандитов сообщили в ГБР, передает Цензор.НЕТ.

В Бюро отметили, что в состав банды входили бывшие правоохранители.

Сейчас задержаны три человека. Во время обысков у них изъяли наличные, около 8 кг ювелирных изделий, оружие и снаряды.

Задержанных подозревают в краже в крупных размерах (ч. 4 ст. 185 УК), им грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты грабят заводы в оккупированном Мелитополе, - мэр Федоров

Бандиты во время обстрелов ограбили Госспецсвязь на 90 млн грн 01
Бандиты во время обстрелов ограбили Госспецсвязь на 90 млн грн 02
Бандиты во время обстрелов ограбили Госспецсвязь на 90 млн грн 03
Бандиты во время обстрелов ограбили Госспецсвязь на 90 млн грн 04
Бандиты во время обстрелов ограбили Госспецсвязь на 90 млн грн 05
Бандиты во время обстрелов ограбили Госспецсвязь на 90 млн грн 06
Бандиты во время обстрелов ограбили Госспецсвязь на 90 млн грн 07
Бандиты во время обстрелов ограбили Госспецсвязь на 90 млн грн 08
Бандиты во время обстрелов ограбили Госспецсвязь на 90 млн грн 09
Бандиты во время обстрелов ограбили Госспецсвязь на 90 млн грн 10
Бандиты во время обстрелов ограбили Госспецсвязь на 90 млн грн 11
Бандиты во время обстрелов ограбили Госспецсвязь на 90 млн грн 12
Бандиты во время обстрелов ограбили Госспецсвязь на 90 млн грн 13
Бандиты во время обстрелов ограбили Госспецсвязь на 90 млн грн 14
Бандиты во время обстрелов ограбили Госспецсвязь на 90 млн грн 15
Бандиты во время обстрелов ограбили Госспецсвязь на 90 млн грн 16
Бандиты во время обстрелов ограбили Госспецсвязь на 90 млн грн 17
Бандиты во время обстрелов ограбили Госспецсвязь на 90 млн грн 18

ограбление (1369) хищение (676) Госспецсвязь (176) ГБР (2989)


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Топ комментарии
+17
Опять мусора прославились. Всегда говорил что мусора это те же бандиты только под государственной крышей
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04.07.2022 12:39
+14
"Бандити під час обстрілів пограбували ..."
"...підозрюють у крадіжці у великих розмірах..."

что за х.йня? під час воєнного стану це мародерство! чому вони, для початку, не прив'язані без штанів до стовпа?
своїх, падли, покривають?
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04.07.2022 12:27
+13
Без наводки не обошлось. А вообще "спец.связь" это особо охраняемый объект, а результат на 90 лямов
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04.07.2022 12:18
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Без наводки не обошлось. А вообще "спец.связь" это особо охраняемый объект, а результат на 90 лямов
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04.07.2022 12:18 Ответить
Ложечка знайшлась!
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04.07.2022 12:19 Ответить
" зазначили, що до складу банди входили колишні правоохоронці." Джерело:
а то я сразу не поверил, что такая кража возможна. Но так думаю, что не обошлось без наводки работников почты
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04.07.2022 12:20 Ответить
Шо в біса робили купи ювелірки і 90 млн готівки в приміщеннях Держспецзв'язку? Думаю на це питання не лише я хочу почути відповідь.
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04.07.2022 12:23 Ответить
https://dpsz.ua/ зайдите на сайт и прочитайте. Это самый защищённый оператор доставки считался, через него ювелирные изделия отправляли, важную документацию, а черные археологи, посредники предметы исторического наследия.
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04.07.2022 12:54 Ответить
"Бандити під час обстрілів пограбували ..."
"...підозрюють у крадіжці у великих розмірах..."

что за х.йня? під час воєнного стану це мародерство! чому вони, для початку, не прив'язані без штанів до стовпа?
своїх, падли, покривають?
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04.07.2022 12:27 Ответить
Хотіли написати обікрали. А получилось пограбували.
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04.07.2022 12:29 Ответить
Потрібно добавити банда мусорів
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04.07.2022 12:37 Ответить
Опять мусора прославились. Всегда говорил что мусора это те же бандиты только под государственной крышей
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04.07.2022 12:39 Ответить
То б то, під час обстрілу охорона побігла в укриття і залишила двері відчиненими ?
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04.07.2022 12:46 Ответить
За таке зухвале пограбування до 8 років? В військовий час? Ви там адекватні?
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04.07.2022 12:48 Ответить
Умовно, тільки умовно, та в добавку УБД, льготи і пенсію.
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04.07.2022 13:03 Ответить
Зате СБУ охороняє приватні маєтки "слуг народу" *****
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04.07.2022 12:50 Ответить
А чим їм ще займатись, тим більш під час війни? Ну ви чуднi.
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04.07.2022 12:57 Ответить
А після війни добавиться іще дві важливі роботи, це ординами та медалями позвякувати і по ТБ про свій героїзм щоки роздувати.
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04.07.2022 17:00 Ответить
точно хтось навів,
так випадково попасти на куш мало шансів,

якесь падло скористалось війною щоб помародерити
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04.07.2022 12:55 Ответить
Да щоб наші поліцаї, да щоб обікрали, да ювелірні вироби. Не повірю ! Неможе такого бути. Вони даже на окупованих територіях на сторону кацапів не переходять.
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04.07.2022 13:01 Ответить
Гранатомет хороший.. с дарственной надписью... не могу разобрать от кого правда... я думаю от крыши подарок
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04.07.2022 13:48 Ответить
... Від 5 до 8 років позбавлення волі. Може від 15 до18 ? В воєнний час ? Знайдена зброя, снаряди. Ви жартуєте. Щось не правильно коїться в Україні...
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04.07.2022 13:52 Ответить
Це майбутні керівники поліції...
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04.07.2022 14:10 Ответить
Грабь награбленное.
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04.07.2022 14:35 Ответить
 
 