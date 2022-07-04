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Аэроразведчики и артиллеристы 28-й ОМБр уничтожили боекомплект к вражескому ЗРК "Бук". ВИДЕО

Украинские воины попали в боекомплект к ЗРК "Бук"

Как сообщает Цензор.НЕТ, аэроразведчики и артиллеристы 28-й ОМБр запечатлели момент детонации боеприпасов после успешной атаки.

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армия РФ (19224) уничтожение (6923)


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Нравіца, нє нравіца, бавовни наближаються.
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04.07.2022 13:25 Ответить
Сподіваюся, той боєкомплект не був сиротою, десь не далеко і сам комплекс пасся. Можливо і кацапи-пастухи за цим стадом дивилися.
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04.07.2022 13:25 Ответить
Красіво...
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04.07.2022 13:25 Ответить
А що за тема з бавовною, я пропустив, вибачте
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04.07.2022 13:34 Ответить
Ви про це? "был хлопкок ( бавовна) и задымление"
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04.07.2022 13:43 Ответить
Наші ж ви котики, бережи вас Господь
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04.07.2022 13:44 Ответить
 
 