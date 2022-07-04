Аэроразведчики и артиллеристы 28-й ОМБр уничтожили боекомплект к вражескому ЗРК "Бук". ВИДЕО
Украинские воины попали в боекомплект к ЗРК "Бук"
Как сообщает Цензор.НЕТ, аэроразведчики и артиллеристы 28-й ОМБр запечатлели момент детонации боеприпасов после успешной атаки.
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MausMike
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Rostyslav Komarnytsky
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Злий Грицько
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Юра В #522730
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Чайка Київ
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