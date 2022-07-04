Подразделения РФ, которые принимали участие в боях на Луганщине, должны нарастить возможности - Путин. ВИДЕО

Президент страны-оккупанта Владимир Путин провел совещание с министром обороны Сергеем Шойгу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

"Подразделения, участвовавшие в освобождении "ЛНР", должны отдохнуть и нарастить возможности", - сказал российский диктатор.

Отмечается, что министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину об "освобождении ЛНР".

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