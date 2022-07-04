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Подразделения РФ, которые принимали участие в боях на Луганщине, должны нарастить возможности - Путин. ВИДЕО

Президент страны-оккупанта Владимир Путин провел совещание с министром обороны Сергеем Шойгу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

"Подразделения, участвовавшие в освобождении "ЛНР", должны отдохнуть и нарастить возможности", - сказал российский диктатор.

Отмечается, что министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину об "освобождении ЛНР".

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путин владимир (31267) Шойгу Сергей (712) Луганская область (6496)


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Топ комментарии
+36
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04.07.2022 13:50
+32
***** шо ти можеш наростити
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04.07.2022 13:45
+26
привожу с куйловского получили мзды и стали как делды когда из бата взвод а из полка рота
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04.07.2022 13:46
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***** шо ти можеш наростити
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04.07.2022 13:45 Ответить
Ну хіба те шо ви сказали...
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04.07.2022 13:47 Ответить
У Вашому реченні лишнє слово "шо"
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04.07.2022 13:50 Ответить


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04.07.2022 14:23 Ответить
а в это время Китай заканчивает разрабатывает свой план Барбаросса СИ...
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04.07.2022 14:38 Ответить
- какой дилка глязный, ванюсий, зато дисовый!
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04.07.2022 14:42 Ответить
привожу с куйловского получили мзды и стали как делды когда из бата взвод а из полка рота
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04.07.2022 13:46 Ответить
мобики закончились, нужно новых наловить.
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04.07.2022 13:51 Ответить
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04.07.2022 13:54 Ответить
Так вже пишуть що по АРК розпочалась примусова мобілізація.
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04.07.2022 14:02 Ответить
ДЫлды на палачках, как на пораде!☝
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04.07.2022 14:25 Ответить
звільнили.... так ***** звільнили... від домівок, майна, життя...
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04.07.2022 13:47 Ответить
Значит кинут их сразу в бой, дальше захватывать территории.
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04.07.2022 13:47 Ответить
ага кинут редкий кацап целым дождется нового года
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04.07.2022 13:48 Ответить
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04.07.2022 13:50 Ответить
о да рузге танкист упырь вылитый
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04.07.2022 13:50 Ответить
"ГАРДІМСЯ!!!!111"
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04.07.2022 14:20 Ответить
Тобто, зібрати свіже м'ясо на новозахоплених територіях
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04.07.2022 13:51 Ответить
Значит будут собирать и сгонять новое мясо
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04.07.2022 13:52 Ответить
Я думаю, що скоріш за все вони видохнулися, а так на запитання чому немає нових перемог скажуть "Нам ***** наказав наростити можливості". Це напевне для рашенбидла сказано.
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04.07.2022 13:54 Ответить
Чорт опущений.
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04.07.2022 13:59 Ответить
Пакетов больше скоты готовьте!
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04.07.2022 14:02 Ответить
мозги собі нарости, підар!
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04.07.2022 14:07 Ответить
*****, ты себя, сначала, нарости.
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04.07.2022 14:08 Ответить
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04.07.2022 14:12 Ответить
Шойга зовсім загрустіл. Шо то пашло нє так, аднако.
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04.07.2022 14:15 Ответить


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04.07.2022 14:17 Ответить
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04.07.2022 14:42 Ответить
Пабєда то какая! "Вторая армєя міра" 5 місяців асвабаждала захватівала 1 область
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04.07.2022 14:16 Ответить
половину которой имела с 2014, а процентов 70 из захваченого получила в первую неделю вообще без боев. Так что 5 месяцев ушло на несколько участков.
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04.07.2022 14:21 Ответить
Чому радієте? Що захватілі только одну область? Це якась" Свадьба в Малиновке". Радіти треба коли виб*ють ворога!
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04.07.2022 15:10 Ответить
ГУЛАГ уже строил один Мудак с Кавказа....
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04.07.2022 14:19 Ответить
вот тільки ніхто їх відводити не буде, бо іншого мʼяса немає
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04.07.2022 14:21 Ответить
Все к чему прикссались мавзолєйные бараны успешно сдохло...
СССР

СНГ

Варшавский договор

СЭВ

ОДКБ

Тайожный саюс

Зато жив брацкий договор Молотов-Риббентроп...живучий Нацызм...
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04.07.2022 14:32 Ответить
Нарасти себе очко кремлевский ******* конченный.............................................
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04.07.2022 14:37 Ответить


яке воно страшне...якийсь золотоординський хан...
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04.07.2022 14:38 Ответить
На тому світі відпочинете,ублюдки кацапські. Кабздон вже заїб###ався про дєнь пабеди співати сам собі...
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04.07.2022 14:40 Ответить
от якби зелений піdар більше на оборону витрачав, то можно було би всіх кацапів на відпочинок відправити... а так - маємо, що маємо...
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04.07.2022 14:41 Ответить
Не имеет значения что эти черти говорят под камеры. Имеет значение только то, что происходит на фронте.
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04.07.2022 15:02 Ответить
Оторванные лапти не нарастить.
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04.07.2022 15:03 Ответить
на том свете отдохнете
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04.07.2022 15:11 Ответить
Хімарси їм допоможуть наростити
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04.07.2022 15:12 Ответить
щур, моль.. тху...
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04.07.2022 15:34 Ответить
Х@й у тебе в сраці наростить можливості, собака ти дика!)
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04.07.2022 15:41 Ответить
Та отдохнут, не переживай.
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04.07.2022 21:17 Ответить
 
 