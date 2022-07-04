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В киргизском парламенте пристыдили русскоязычного депутата: "Вы 25 лет в стране живете и не научились даже здороваться на киргизском языке". ВIДЕО

Депутат парламента Кыргызстана Кундузбек Сулайманов сделал замечание своей русскоязычной коллеге Елене Калашниковой из-за ее полного незнания государственного языка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Сулайманов переспросил, сколько времени Калашникова живет в стране, а затем отметил, что за 25 лет она могла бы хотя бы приветствие на киргизском языке выучить.

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Кыргызстан (260) парламент (893) русский язык (572)


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Топ комментарии
+63
Вот же киргизофашисты!
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04.07.2022 14:38
+39
русофобія віzде
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04.07.2022 14:42
+35
Киргизобандєравец, мля...
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04.07.2022 14:46
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Вот же киргизофашисты!
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04.07.2022 14:38 Ответить
Киргизобандєравец, мля...
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04.07.2022 14:46 Ответить
Россия заканчивается там где язык кацапов отрезают или заставляют по фонетике говорить на любом ином родном для конкретной страны и народа..кроме русского... типа сборной солянки приправленной матюками...
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04.07.2022 15:37 Ответить
Так ти ж сам кацапською постійно користуєшся!
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04.07.2022 16:56 Ответить
"Вяличие" не позволяет..
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04.07.2022 17:05 Ответить
Рашистські орки настільки огидні та примітивні потвори, що будова їх щелеп не дозволяє їм видавати звуки людського мовлення!
Це ж Вам не папуги чи собаки, це ж ОРКИ!
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05.07.2022 09:38 Ответить
Та мантелепа -- колишній Мікіла Янівіч в спідниці. Бімба в вагіні! (с)
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04.07.2022 22:20 Ответить
u nas tut v LV tozhe tipa takih e - oni principova nichovo nerobljat , tilki chekajut koli rjuzzke tanki priprutsa - shtob bronik pocelovati
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04.07.2022 14:41 Ответить
Не гайте часу , розсаджуйте їх на пляшки . Саме там їхнє місце.
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04.07.2022 14:50 Ответить
Exxxx, gde stolko butilok zjat...?
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04.07.2022 15:00 Ответить
От з тим проблем точно не буде . Де взяти ? У їхніх же оселях . Якщо кацап , то автоматично - алконавт . Місця прожиття і перебування кацапів можна одразу впізнати по горам порожньої склотари.
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04.07.2022 15:15 Ответить
а разве мало пустых бутылок от "Рижского бальзама"?
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04.07.2022 15:48 Ответить
Neeee, ix zapadlo dlja etova ispolzavt, tolko ruskaja votka, da ot spirtika...
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04.07.2022 16:09 Ответить
Що за любов до сексуального насильства!????
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04.07.2022 16:57 Ответить
Да он прав. 25 лет блин...и ни одной фразы.. ещё депутат)
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04.07.2022 14:41 Ответить
Она презирает, видимо киргизов и их язык. Она "заграницей" собралась "продвигать" - там она не предполагает общения с киргизами.
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04.07.2022 14:46 Ответить
русофобія віzде
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04.07.2022 14:42 Ответить
мало, треба більше!
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04.07.2022 14:44 Ответить
Вы сколько лет здесь живете?
двадцать пять...
Зря...
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04.07.2022 14:43 Ответить
усі свинособаки мають знати своє місце
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04.07.2022 14:43 Ответить
Да сра...ть хотела депутат Калашникова на киргизский язык. Она же русская - представитель высшей расы, киргизы для нее унтерменши какие-то. Не хватало еще учить их язык, утрутся.
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04.07.2022 14:45 Ответить
А руку протягивать за киргизской зарплатой депутата, высшей кацапорасе, не западло?
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04.07.2022 14:48 Ответить
tak one dolzhna otrymovati zarplatu - tolko za to shto ona ruzkje i ona tam terpit teh kirgizov
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04.07.2022 14:52 Ответить
Так отож .
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04.07.2022 14:49 Ответить
А навіщо їй "Салам"? Вона ж автомат. Одразу: "Тра-та-та-та!".
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04.07.2022 14:46 Ответить
То есть безотказная как автомат ,всем даёт.
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04.07.2022 16:23 Ответить
Русофобія однако)))
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04.07.2022 14:46 Ответить
Поставив кацапську бурьонку калашнікову у стійло , де їй і місце . Нічого дивного , кацапи всюди зневажають країни свого тимчасового і постійного перебування . Не в стані вивчити інших мов "патамуша ім так удобно на рускавам гаваріть".Чому так ? Бо вони скоти кацапські . Посади свиню за стіл , а вона ратиці на стіл ...
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04.07.2022 14:48 Ответить
Лішнєхромосомная чєлюсть не позволяєт на другіх їзиках разгаварівать, кромє руZZкава
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04.07.2022 15:59 Ответить
свинособака ватная......................***** кремлевская
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04.07.2022 14:48 Ответить
Киргизский "нацизм"!!!!!
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04.07.2022 14:48 Ответить
На расєє важають, що весь світ має знати "рузьге ізик". А їм знати мову країни в якій живуть по кілька десятків років - необов'язково.)
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04.07.2022 14:49 Ответить
Ущємлєніє руССкоязичних ? Тогда ми ідьом к вам ! ©
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04.07.2022 14:51 Ответить
Завтра ***** буде організовувать спецоперацію захищать руськоязичних і там.
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04.07.2022 16:42 Ответить
Які ж кацапи тупорилі,хай Бог милує...
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04.07.2022 14:53 Ответить
Посягнув на главную скрєпу раскага міра - свящєнноє право московита нє знать іно странньій ізьік
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04.07.2022 14:57 Ответить
Особисто я вважаю, що С. А. Бандера знав киргизьську
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04.07.2022 15:01 Ответить
Прям как у нас. И не то, чтобы жили 25 лет, а вообще родились здесь и всю жизнь прожили. И никак. Это я не представляю, как нужно закрыть мозг, чтобы за всю жизнь туда не влезло бы и 50 слов на другом языке. И ладно бы язык был сложный, но ведь язык - практически латынь. Плять, я, не зная английского, понимаю английские тексты только потому, что английский это на 70 процентов язык норманнов, производный от латыни. Все европейские языки (ну может кроме угорской группы) родственны и можно их если не знать, то хотя бы понимать...
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04.07.2022 15:06 Ответить
Чтобы понимать надо иметь мозги. А от употребления крепких спиртных напитков русским детям передается слабоумие.
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04.07.2022 16:26 Ответить
Як гарно відшмагав рашистську хвойду. Ще б запустити у неї чимось важким
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04.07.2022 15:07 Ответить
бажано кришталевою вазою... для квітів - сонячниів.
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04.07.2022 15:11 Ответить
І на її лежаче непритомне тіло, всунуть в анус цвєточек
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04.07.2022 16:02 Ответить
викорчовують кацапську звідусіль... кацапська - сміття, яке принижує і зверхньо дивиться на корінні й законні мови незалежних країн... про мови поневолених народів в кацапії і мови не ведеться...
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04.07.2022 15:10 Ответить
таких Калашниковых 70% в Украине. Мама папа кацапы, получили гражданство наплодили личинок, которые ненавидят все украинское. Так и в Киргизии.
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04.07.2022 15:13 Ответить
Не перебільшуйте!
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04.07.2022 17:00 Ответить
великодержавний російський шовінізм в дії
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04.07.2022 15:17 Ответить
Зараз вилізуть падалЬяковські п'ятирубльовки скотоязичні і почнуть нити про" свободу слова" .
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04.07.2022 15:18 Ответить
Скоро росіяни будуть знати як виглядає напис "Русские, идите нах*й!" на всіх мовах світу...)))
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04.07.2022 15:18 Ответить
Взавтра эта тетка-орк будет кидаться под киргизские танки с криками "путин введи, тут нарушают права рускаязычных"
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04.07.2022 15:22 Ответить
Вот и славненько! Начинает отпадать необходимость у великай и магучай подлой мерзкой и лживой рaZZии, и все что с ней связано
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04.07.2022 15:36 Ответить
Люто плюсую. У нас в Латвии полно такой же ваты, понаехавшей в 1960-80ые годы. Латышский язык учить они тогда нехотели и сейчас даже не собырается. Путина с российскими танками ждёт. Во время дружбы бизнеса западной Европы с Россией даже в парламент пробрались. Теперь похоже что эту лавочку у них прикроет. Что делать с остальными, не понятно. Кое кто прозревает, остальных придётся дерать под присмотром.
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04.07.2022 15:37 Ответить
в слове "дерать" часом не ошибка? мож там буква "е" лишняя?
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04.07.2022 17:06 Ответить
Як вона у парламент попала ?? За неї проголосували ? Хто ?
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04.07.2022 15:37 Ответить
напевно креатура пана Пуйла. і була просунута у владу шляхом підкилимних договорняків. В Киргизстані вибори ще те шоу
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04.07.2022 15:51 Ответить
рідна сестра Міколи Бімбовіча Азірова.. той також пропхався у владу через задній прохід..
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04.07.2022 15:43 Ответить
зашквар сруськой челюсти
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04.07.2022 15:45 Ответить
Кундузбек Сулайманов тримай респект!
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04.07.2022 15:49 Ответить
кажи вже прямо-ти с..ка кац...пська!
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04.07.2022 15:50 Ответить
Дивився це відео у фб. Перше, вона не депутатка, а голова держкомітету з туризму, а засідання було, ніби, парламентської комісії з цих питань. Друге, хтось її призначив на цю посаду без знання державної мови. Третє, у неї на лобі написано фсб, свр рф.
Значить, комусь в Киргизстані така тітка треба.
Хотілося, щоб і там цю странь погнали.
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04.07.2022 16:02 Ответить
Ті країни, які "притомні" давно ввели ценз на знання державної мови для всіх хто займає посади в державі, в тому числі і виборні.
І тоді не буде Микіл Янівічів кровосісів і тому подібної наволочі.
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04.07.2022 16:17 Ответить
натуральная кацапка с прибором кладущая на язык и национальные традиции страны!вот такие и ждут русского мира а потом становятся колоборантами!
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04.07.2022 16:18 Ответить
Браво. Цапів ставлять на місце в глибокому тилу.
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04.07.2022 16:24 Ответить
Вони ще й пишаються цим... по українській ваті знаю. Худоба, шо тут балакать.
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04.07.2022 16:46 Ответить
Девочку в трусиках... при всех... взял и распял за незнание языка страны проживания и зарабатывания денег!

Слава киргизским нацико-бандеровцам!
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04.07.2022 16:55 Ответить
почему Депутат парламента Кыргызстана Кундузбек Сулайманов не спросил Калашникову :"Кельт *****! Хоток соросымба ?" , а если бы она не поняла , то надо ему сказать :" Кель на х..й из зала!"
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04.07.2022 17:22 Ответить
Малороси все життя живуть в Україні і соромляться розмовляти мовою своїх предків. Бо кацапи колись сказали їх дідам, що це сільська мова. Їх діди ще розмовляли мовою. батьки вже суржиком, так би мовити під окупаційну владу за бариші підлаштовувались, а дітей своїх вже навчали чисто російською, щоб і сліду українства не залишилось. Така от історія малоросів
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04.07.2022 17:53 Ответить
Русафобію затєваєтє!
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04.07.2022 20:51 Ответить
Даіграюцца!
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04.07.2022 22:25 Ответить
Знаком с несколькими киргизами, все очень хорошие, приличные и образованные люди
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04.07.2022 21:54 Ответить
...і смішно та сумно, 70% тих хто висловлює своє невдоволення тією кацапкою такі ж прокацаплені, нездатні вивчити мови. А ваші виправдання - какаяразніца зато я патрійот, достали. Почніть вчити хоча б заради своїх дітей, бо через років 15-20 зявиться нове х..йло та почне асвабаждать вже ваших дітей та онуків, - задумайтесь, якщо є чим та дозволяє маскальская гордасть.
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04.07.2022 22:18 Ответить
Так ви маєте рацію, люди які мігрують в інші країни вивчають мову країни, в яку вони прибули. Але й своєї мови не забувають. При бажанні можна легко вивчити українську мову, тим більше, якщо до цього люди використовували російську мову. Я розумію якщо люди похилого віку, після 80 напевно їм вже важко вивчати інші мови. Але на побутовому рівні українську мову можна вивчити без проблем, чим більше мов людина знає, тим легше їй адаптуватися в цьому світі, знайти високооплачувану роботу і не відчувати себе неповноцінною в якійсь іншій країні. Добре якби в моїй рідній Україні, поряд з українською другою мовою була англійська, потім може бути французька чи німецька, це все піде на користь, а не на шкоду. До речі, я вільно говорю 5 мовами і рецепти виписую латиною. Як казала моя улюблена Лія Ахеджакова: "Немає нічого неможливого для людини з інтелектом."
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05.07.2022 06:52 Ответить
Вона не депутатка.Вона "смотрящая" за парламентом.Мова не потрібна.
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04.07.2022 22:25 Ответить
.

ой, да чАво пристали? да каму нужОн ваш чуркестанский язык?

все далжны знать наш вЯликий рассенский Изык. а ваш чуркестанский зачем?
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14.01.2023 09:39 Ответить
.

як взагалi ця кацапська матрьоха може займати хоч якусь посаду, якщо вона не володiє

державною мовою?

звiльнити з посади матрьоху та тих, хто її призначив!
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14.01.2023 09:43 Ответить
 
 