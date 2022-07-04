В киргизском парламенте пристыдили русскоязычного депутата: "Вы 25 лет в стране живете и не научились даже здороваться на киргизском языке". ВIДЕО

Депутат парламента Кыргызстана Кундузбек Сулайманов сделал замечание своей русскоязычной коллеге Елене Калашниковой из-за ее полного незнания государственного языка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Сулайманов переспросил, сколько времени Калашникова живет в стране, а затем отметил, что за 25 лет она могла бы хотя бы приветствие на киргизском языке выучить.

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