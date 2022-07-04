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В киргизском парламенте пристыдили русскоязычного депутата: "Вы 25 лет в стране живете и не научились даже здороваться на киргизском языке". ВIДЕО
Депутат парламента Кыргызстана Кундузбек Сулайманов сделал замечание своей русскоязычной коллеге Елене Калашниковой из-за ее полного незнания государственного языка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Сулайманов переспросил, сколько времени Калашникова живет в стране, а затем отметил, что за 25 лет она могла бы хотя бы приветствие на киргизском языке выучить.
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+63 Евгений Пэ
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Це ж Вам не папуги чи собаки, це ж ОРКИ!
двадцать пять...
Зря...
великай и магучайподлой мерзкой и лживой рaZZии, и все что с ней связано
Значить, комусь в Киргизстані така тітка треба.
Хотілося, щоб і там цю странь погнали.
І тоді не буде Микіл Янівічів кровосісів і тому подібної наволочі.
Слава киргизским нацико-бандеровцам!
ой, да чАво пристали? да каму нужОн ваш чуркестанский язык?
все далжны знать наш вЯликий рассенский Изык. а ваш чуркестанский зачем?
як взагалi ця кацапська матрьоха може займати хоч якусь посаду, якщо вона не володiє
державною мовою?
звiльнити з посади матрьоху та тих, хто її призначив!