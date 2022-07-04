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Украинские бойцы подбили два вражеских БТР-82А и захватили два танка Т-80БВ. ВИДЕО

Два российских танка Т-80БВ захватили украинские бойцы возле села Карнауховка Изюмского района Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кроме того, на видеозаписи видно, что бойцам удалось подбить два вражеских БТР-82А. Авторы публикации отмечают, что успешное сражение вело чешское подразделение украинских сил обороны.

"Харьковщина, ребята из Чехии затрофеили два Т-80БВ и на фоне видно еще 2 подбитых БТР-82А", - говорится в сообщении к видео.

Смотрите: Украинские бойцы затрофеили российский БМП-3. ВИДЕО

Харьковщина (5577) трофеи (180)


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Топ комментарии
+62
Оце чехі красавчики!!!
СЛАВА ЧЕХІЇ, СЛАВА ЧЕСЬКИМ ДОБРОВОЛЬЦЯМ!
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04.07.2022 16:28
+55
Новый жест доброй воли от роZZийских нацистов.
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04.07.2022 16:19
+35
Дякую, Безугла! Дякую, що тебе там немає, і ти не заважаєш військовим, якісно працювати...
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04.07.2022 16:35
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Новый жест доброй воли от роZZийских нацистов.
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04.07.2022 16:19 Ответить
Молодці 👍🏼👍🏼👍🏼‼️🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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04.07.2022 16:19 Ответить
Всім виконавцям-респект...
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04.07.2022 16:20 Ответить
Слава Героям ЗСУ❤️💙💛🙏‼️🍀🍀🍀
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04.07.2022 16:26 Ответить
Сейчас в Херсоне концерт Кабзона по заявкам ВСУ.
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04.07.2022 16:26 Ответить
Оце чехі красавчики!!!
СЛАВА ЧЕХІЇ, СЛАВА ЧЕСЬКИМ ДОБРОВОЛЬЦЯМ!
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04.07.2022 16:28 Ответить
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04.07.2022 16:30 Ответить
да.. это не сербы
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04.07.2022 20:08 Ответить
Красавчики, ******* москалей!!!
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04.07.2022 16:28 Ответить
Дякую, Безугла! Дякую, що тебе там немає, і ти не заважаєш військовим, якісно працювати...
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04.07.2022 16:35 Ответить
один робочий... над іншим трошки попрацювати... на чешському бронезаводі. і в бій проти кацапщини... Чехи молодці, чудовий приклад відваги! Б,ємо кацапю разом!
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04.07.2022 16:44 Ответить
Смерть кацапам!
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04.07.2022 16:45 Ответить
Було б справедливо у заголовку статті написати, що це чеські добровольці у складі ЗСУ!
Бо там написано "українські бійці".
Редакція?
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04.07.2022 16:46 Ответить
так повинно бути, щоб ворог потім не вищав про якихось найманців. всі наші захисники це вояки ЗСУ
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04.07.2022 19:38 Ответить
Так они и есть Украинские бойцы, в составе ЗСУ. А то, шо они, Чехи,Поляки, Американцы - то вопрос другой.
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04.07.2022 20:25 Ответить
не Усти но тоже пойдет
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04.07.2022 21:32 Ответить
Чехи -ГЕРОЇ! Слава Чехії, яка виростила таких синів!!!
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04.07.2022 16:48 Ответить
За Прагу!
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04.07.2022 16:51 Ответить
У нас у Харкові є вулиці Отакара Яроша та Людвіга Свободи, герої ще тієї війни з фашистами!
За підсумками нової війни з фашистами назв вулиць з Чеськми Іменами може стати більше!
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04.07.2022 16:53 Ответить
Виявляється, в Чехії теж є справжні козаки.
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04.07.2022 18:01 Ответить
Щира подяка нашим братам!
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04.07.2022 18:59 Ответить
Слава Україні! Слава чешським браточкам!??
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04.07.2022 19:07 Ответить
ого. на нашому боці воюють цілі чешські підрозділи що здатні трофеїти по декілька танків за раз!
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04.07.2022 19:37 Ответить
А чому не сказати
Вам хлопцi ---наша щира повага
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04.07.2022 19:39 Ответить
бережи вас боже ! молодці!
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04.07.2022 19:50 Ответить
заїбісь.але краще трактором😄👌
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04.07.2022 20:41 Ответить
так танк второй тоже трофейный
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04.07.2022 21:44 Ответить
Слава ЗСУ !!! Слава Україні !!! Смерть ворогам !!!!!
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04.07.2022 21:22 Ответить
Ай маладца!
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04.07.2022 22:39 Ответить
Реальне слов'янське братерство, а не підробне рашистскоє "братство",

Слава!!!
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05.07.2022 01:47 Ответить
Кацапи нам постачають бронетехніку краще за німців.
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23.09.2022 09:38 Ответить
 
 