Украинские бойцы подбили два вражеских БТР-82А и захватили два танка Т-80БВ. ВИДЕО

Два российских танка Т-80БВ захватили украинские бойцы возле села Карнауховка Изюмского района Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кроме того, на видеозаписи видно, что бойцам удалось подбить два вражеских БТР-82А. Авторы публикации отмечают, что успешное сражение вело чешское подразделение украинских сил обороны.

"Харьковщина, ребята из Чехии затрофеили два Т-80БВ и на фоне видно еще 2 подбитых БТР-82А", - говорится в сообщении к видео.

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