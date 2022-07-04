Украинские бойцы подбили два вражеских БТР-82А и захватили два танка Т-80БВ. ВИДЕО
Два российских танка Т-80БВ захватили украинские бойцы возле села Карнауховка Изюмского района Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кроме того, на видеозаписи видно, что бойцам удалось подбить два вражеских БТР-82А. Авторы публикации отмечают, что успешное сражение вело чешское подразделение украинских сил обороны.
"Харьковщина, ребята из Чехии затрофеили два Т-80БВ и на фоне видно еще 2 подбитых БТР-82А", - говорится в сообщении к видео.
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СЛАВА ЧЕХІЇ, СЛАВА ЧЕСЬКИМ ДОБРОВОЛЬЦЯМ!
Бо там написано "українські бійці".
Редакція?
За підсумками нової війни з фашистами назв вулиць з Чеськми Іменами може стати більше!
Вам хлопцi ---наша щира повага
Слава!!!