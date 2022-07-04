"У меня одноклассник воюет по ту сторону", - воин ВСУ Виталий в районе Песков держит оборону в 20 километрах от своего дома под Донецком. ВИДЕО

Воин ВСУ Виталий, родившийся вблизи Донецка, некоторое время работал сборщиком мебели, но затем решил идти защищать Родину. Откровенно говорит о тех, кто живет на оккупированной части Донетчины.

Об этом говорится в сюжете на ютуб-канале "Бутусов-плюс".

"Виталий родом из-под Донецка, много лет работал в Москве сборщиком мебели, а до того шахтером. Но вернулся в Украину из-за разногласий во взглядах на войну, как внутри семьи, так и в коллективе. 24 февраля 2022 года сам пошел в военкомат. Сейчас Виталий воюет на передовых позициях в районе Песков, всего в 20 километрах от своего дома, и также стал "фашистом" для своих земляков. Подробнее об однокласснике, который перешел на сторону россиян, а также о пропаганде среди местного населения на Донетчине", - сказано в сообщении.

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