"У меня одноклассник воюет по ту сторону", - воин ВСУ Виталий в районе Песков держит оборону в 20 километрах от своего дома под Донецком. ВИДЕО
Воин ВСУ Виталий, родившийся вблизи Донецка, некоторое время работал сборщиком мебели, но затем решил идти защищать Родину. Откровенно говорит о тех, кто живет на оккупированной части Донетчины.
Об этом говорится в сюжете на ютуб-канале "Бутусов-плюс".
"Виталий родом из-под Донецка, много лет работал в Москве сборщиком мебели, а до того шахтером. Но вернулся в Украину из-за разногласий во взглядах на войну, как внутри семьи, так и в коллективе. 24 февраля 2022 года сам пошел в военкомат. Сейчас Виталий воюет на передовых позициях в районе Песков, всего в 20 километрах от своего дома, и также стал "фашистом" для своих земляков. Подробнее об однокласснике, который перешел на сторону россиян, а также о пропаганде среди местного населения на Донетчине", - сказано в сообщении.
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-Хм... Сынок, тебе ещё рано такие слова знать.
Кроха сын к отцу пришел
И спросила кроха:
- Если ***** президент -
Это очень плохо?
Если бросил он жену,
Не сказав ни слова,
Значит, ****** страну
Этот ***** Вова?
Ведь мужик не старый он,
Даже моложавый,
Натянул он, как гондон,
Русскую державу.
- Что сказать тебе, сынок?
Этот ***** Вова
Заглотнул чужой крючок,
Будет всем *****.
Мы с Америкой пока
Драться не готовы,
Нет мозгов у дурака,
У дебила Вовы.
Коли жопа наголяк
И казна пустая,
В драку лезет лишь дурак -
Истина простая.
Полстраны живет в говне,
И говно дороги,
Нет хозяина в стране,
А ***** убогий.
Вывод мой, сынок, таков:
Коль ***** неймется,
Коль народ наш без мозгов -
Жить в говне придется!!!
История знает уже о переселении в теплушках целых народов. Можем повторить ?
Бог на стороні правди завжди.
Встал над Русью из сортира.
Вот уже который год
Над страной - Говно встает.