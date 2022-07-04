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Новости Видео Агрессия России против Украины Война
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"У меня одноклассник воюет по ту сторону", - воин ВСУ Виталий в районе Песков держит оборону в 20 километрах от своего дома под Донецком. ВИДЕО

Воин ВСУ Виталий, родившийся вблизи Донецка, некоторое время работал сборщиком мебели, но затем решил идти защищать Родину. Откровенно говорит о тех, кто живет на оккупированной части Донетчины.

Об этом говорится в сюжете на ютуб-канале "Бутусов-плюс".

"Виталий родом из-под Донецка, много лет работал в Москве сборщиком мебели, а до того шахтером. Но вернулся в Украину из-за разногласий во взглядах на войну, как внутри семьи, так и в коллективе. 24 февраля 2022 года сам пошел в военкомат. Сейчас Виталий воюет на передовых позициях в районе Песков, всего в 20 километрах от своего дома, и также стал "фашистом" для своих земляков. Подробнее об однокласснике, который перешел на сторону россиян, а также о пропаганде среди местного населения на Донетчине", - сказано в сообщении.

Смотрите также: Военные при поддержке волонтеров создают командно-штабную машину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Бутусов Юрий (4358) ВСУ (6583)


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Топ комментарии
+33
Цю територію таки треба відгородити. Бетонними надовбами, мвнними пооями і ровами з крокодилами і піраньями. Але з боку кацапії. А "нарот бімбаси" виселити звідти. Якраз за цей рів з крокодилами. На цю землю ця біомаса в основному приблудила у савецькі час з усіх депресивних кацапських ******. І иепер їм пора до дому. А земля - земля наша. Аона просто була у вимушеній оренді ьезчесних орендарів.
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04.07.2022 23:56
+24
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте Віталію, та всім нашим захисникам
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04.07.2022 23:56
+20
да всегда они такие были в большинстве своем,кацапская плесень,правильно тогда Тимошенко говорила отгородить этот гнойник бетоной стеной да и хер с ними.
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04.07.2022 23:45
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да всегда они такие были в большинстве своем,кацапская плесень,правильно тогда Тимошенко говорила отгородить этот гнойник бетоной стеной да и хер с ними.
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04.07.2022 23:45 Ответить
Не то шо вам кацапам мі не пряди земли не отдадим но ві еще умеетесь кровью и будит просить о пощаде . Давить вас кацапов что с белгорода призжади весной в автобсах в Донецк надо біло - тогда кровищи столько бі сейчас не біло и все біло бі Украина
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04.07.2022 23:49 Ответить
в 2014 году
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04.07.2022 23:50 Ответить
Цю територію таки треба відгородити. Бетонними надовбами, мвнними пооями і ровами з крокодилами і піраньями. Але з боку кацапії. А "нарот бімбаси" виселити звідти. Якраз за цей рів з крокодилами. На цю землю ця біомаса в основному приблудила у савецькі час з усіх депресивних кацапських ******. І иепер їм пора до дому. А земля - земля наша. Аона просто була у вимушеній оренді ьезчесних орендарів.
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04.07.2022 23:56 Ответить
вышки они сами поставят
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05.07.2022 00:06 Ответить
-Пап, а кто такой Путин?
-Хм... Сынок, тебе ещё рано такие слова знать.
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05.07.2022 05:46 Ответить
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05.07.2022 08:56 Ответить
Вірш 2014 року:

Кроха сын к отцу пришел
И спросила кроха:
- Если ***** президент -
Это очень плохо?

Если бросил он жену,
Не сказав ни слова,
Значит, ****** страну
Этот ***** Вова?

Ведь мужик не старый он,
Даже моложавый,
Натянул он, как гондон,
Русскую державу.

- Что сказать тебе, сынок?
Этот ***** Вова
Заглотнул чужой крючок,
Будет всем *****.

Мы с Америкой пока
Драться не готовы,
Нет мозгов у дурака,
У дебила Вовы.

Коли жопа наголяк
И казна пустая,
В драку лезет лишь дурак -
Истина простая.

Полстраны живет в говне,
И говно дороги,
Нет хозяина в стране,
А ***** убогий.

Вывод мой, сынок, таков:
Коль ***** неймется,
Коль народ наш без мозгов -
Жить в говне придется!!!
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05.07.2022 08:59 Ответить
Рів з піран'ями - так . А крокодилів шкода , вони не винні , отруються.
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05.07.2022 04:51 Ответить
Выселить ? Серьезно ? Кого следующими будем выселять ? Понаехавших в Киев, например. А то иж че удумали. Истинных киевлян конечно же проверить. До третьего колена должны быть киевлянами, ну и правильный разрез глаз и цвет волос. Всех остальных *****. Дорогое мясо на Подоле должны покупать исключительно истинные киевляне

История знает уже о переселении в теплушках целых народов. Можем повторить ?
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05.07.2022 09:08 Ответить
Дешева, недолуга демагогія. Ніхто нікого ні за розрізом очей ні за місцем мешкання не ділить і подібних думок в засаді не має. Але "понаєхаївшиє" за фактом "ділянку застовбили" прав на неї не мають, бо є споконвічний господар. Тому: будьте як мінімум лояльні, якщо не бажаєте асимілюватись, або їдьте геть - звідки приїхали, все правильно. Загальнолюдська практика. Колізія полягає в тому, що чужинці згідно своєї ментальності почуваються в чужому домі господарями, а господарів тримають за окупантів. Від того, що ти вже тут народився, тутешнім не став, а так і лишився чужинцем, невже не зрозуміло? Та найшла коса на камінь: колоніалізм мав успіх з якимись нещасними чукчами, але не з українцями. Повторюсь, саме так: або будьте чемними гостями і ваші вже діти будуть прийняті в наше коло, або "чемоданвакзалрасія".
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05.07.2022 16:03 Ответить
Никогда она такого не говорила! Как у вас долго в головах хранятся эти технологии.
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05.07.2022 04:15 Ответить
На самом деле Тимошенко говорила, что там тоже люди, что ж нам теперь огородить их колючей проволокой, но рыги и рашисты придали ее словам совсем другой смысл. Как и Ющенко когда-то сказал, что готов стать перед перед Донбассом на колени, то стали орать, что Ющенко хочет поставить Донбасс на колени.
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05.07.2022 07:59 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте Віталію, та всім нашим захисникам
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04.07.2022 23:56 Ответить
не богохульствуй
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05.07.2022 01:23 Ответить
А то що? Казковий персонаж щось зробе тобі?
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05.07.2022 03:03 Ответить
Чому? Бо ти так сказав чи в казці так написано?
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05.07.2022 07:42 Ответить
Одноклеточный- читай Библию. В десятке псалмов и молитв просят Бога и Богородицу защитить воинов - защитников семей и Родины от злобных враго
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05.07.2022 09:00 Ответить
Все буде Україна.
Бог на стороні правди завжди.
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05.07.2022 02:34 Ответить
Хто хто? Що що?
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05.07.2022 03:07 Ответить
Чесно-пречесно? То твій казковий персонаж тоді просто сліпий або ж рідкісне гальмо - для цього варто лише роззирнутися довкола!
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05.07.2022 07:44 Ответить
Гм... Станіслав Лем сказав: для усвідомлення існування Бога, досить підняти голову догори.
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05.07.2022 16:05 Ответить
А це що? Заїбав ти своєю пропагандою релігійної тупості! Іди краще фізично лавру вичисти від ворогів в своєму Києві! І буде реальна твоя допомога захисникам.
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05.07.2022 03:06 Ответить
Релігія не має стосунку до фізичного існування. Релігія - це про добро і зло. І це не тупість, а засада існування людини. Бо людина в злі не існує, а перебуває.
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05.07.2022 16:08 Ответить
Путин, это " Солнце мира "
Встал над Русью из сортира.
Вот уже который год
Над страной - Говно встает.
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05.07.2022 05:48 Ответить
Жители Донецка прозрели??Поздновато!Не считается!
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05.07.2022 05:56 Ответить
Не кажи за всіх донеччан!Я,українець-донеччанин,кажу: вся причина бід України в тому,что нас ще 2014 року окупувала росіянська Федерація,а допомогли їм колаборанти з відверто проросійських КПУ,партії регіонів(ПР),названих соціалістів партії Вітренко та "консерви" зі спецслужб Рашки!Всі вже забули,а першим керівником ДиНиРи офіційно був призначений РФ генерал ФСБ Бородай та полковник ГРУ ГШ ЗС РФ полковник Гіркін!За Росіянію на Донеччині не більше 1/3 населення,які, як правило,масово"понаїхали за ковбасою" на схід України з початку 60-х років.Саме така кількість 1/3 найманців і воює за РФ в 1АК,2АК 8 -ї армії ЗС РФ!Саме діти,внуки тих,що приїхали за "ковбасою" !
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05.07.2022 09:23 Ответить
всем на фронт, защищать свои пенсии, зарплаты и счастливое проживание за 30лет
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05.07.2022 06:54 Ответить
Бегали на площади чЛенина в Донецке с триколром и орали путлер введи...псы позорные...
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05.07.2022 07:36 Ответить
Русский - это диагноз. Это тяжелое психическое заболевание ( чаще не излечимое и заразное - уберечься можно только утилизируя носителей) К сожалению русских и в Украине хватает в Германии и в Израиле.Это когда животному говоришь, что погибли дети, убиты тысячи стариков и женщин - в ответ тупое звериное рыло мычит ,, ну и что?,, Везде всегда только ,, ну и что!. И мы великороссы , а весь мир гавно и их нужно уничтожать , потому, что они нацисты?????,,,.........Только утилизация и поселение стерилизованных особей в зоопарках ( давать много боярышника и курива ,можно балалайки
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05.07.2022 08:54 Ответить
цю теріторію треба не відгороджувати,а визволити і провєсти жесточайшую чистку,все кацапье і їхріх сочувствующих вигнати з Украіни,а сопротівляющихся пристрелити як бешенних собак,це увесь час була є і буде Украіні і Украінська земля.
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05.07.2022 14:53 Ответить
 
 