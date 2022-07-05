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Новости Видео Война
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В оккупированной Кадиевке в Луганской области сообщают о взрывах. Вероятно, ВСУ уничтожили большой склад с боеприпасами, - Геращенко. ВИДЕО

Украинские воины взорвали в Луганской области большой склад с боеприпасами рашистов.

Об этом сообщил в телеграм-канале советник главы МВД Антон Гарещенко, передает Цензор.НЕТ.

"В сети делятся видео результатов работы ВСУ в Кадиевке. Если это действительно так, то наши уничтожили один из основных складов по поставкам снарядов в направлении Попасная – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут", - отметил он.

Местные сообщают, что поражен военный склад, который детонирует уже более 4 часов.

Геращенко добавил, что следует дождаться официальной информации, чтобы окончательно подтвердить этот факт.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Подразделения РФ, которые принимали участие в боях на Луганщине, должны нарастить возможности - Путин. ВИДЕО

Отметим, что Кадиевка – город в Алчевском районе Луганской области, который с 2014 года находится под оккупацией РФ.

боеприпасы (2335) взрыв (6737) Геращенко Антон (1438) склад (155) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+47
Такое ощущение, что химарсы уже окупились)
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05.07.2022 08:54
+35
Всім виконавцям-респект...
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05.07.2022 08:53
+26
Зато жівут бєз біндер!
І на украінском язикє говоріть нікто нє заставляєт!
Да, сепарня?
(Это только начало...)
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05.07.2022 09:02
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Всім виконавцям-респект...
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05.07.2022 08:53 Ответить
"Это - не мы". ЗСУ
Курить надо меньше
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05.07.2022 09:01 Ответить
геращенко слухати як і арестовича - себе не поважати
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05.07.2022 09:35 Ответить
Якщо не віриш Геращенку, то може повіриш очам своїм 😠
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05.07.2022 09:46 Ответить
Такое ощущение, что химарсы уже окупились)
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05.07.2022 08:54 Ответить
Після перших 2-х залпів
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05.07.2022 09:02 Ответить
Антоніна спішить з сенсацією. 😁
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05.07.2022 08:56 Ответить
тебя эперда нет на фронте - сиди уже на бутылке...
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05.07.2022 09:00 Ответить
Зачем обижаться на констатацию факта и обьективную реальность
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05.07.2022 09:02 Ответить
Твой факт не имеет никакого отношения к складам. Цель создать России эффект бутылочного горлышка, когда их логистика не сможет доставлять достаточно снарядов и артиллерии для атаки.
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05.07.2022 09:05 Ответить
Від поєднання в одному реченні понять "россия" та "эффект бутылочного горлышка" чомусь іржу
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05.07.2022 11:20 Ответить
заглохни набутылочник - тебе вслед расейскому караблю...\таких передастов как ты тут было полно...\
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05.07.2022 09:06 Ответить
А зачем ты здесь, мокша?
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05.07.2022 09:33 Ответить
Склады начали взрывать 2 недели назад, только по видео уже больше 10 складов уничтожили, в долгосрочной переспективе увидишь как все будет
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05.07.2022 09:02 Ответить
Ага и за неделю после этого Лисичанск был взят и дальше идёт наступление на Сиверск и Бахмут ,а количество артобстрелов со стороны противника не уменьшается
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05.07.2022 09:13 Ответить
Ну так Россия тащила всё это 8 лет. Готовилась.
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05.07.2022 09:16 Ответить
Ты не умеешь читать? Говорю же в долгосрочной перспективе
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05.07.2022 09:20 Ответить
Радуешься, гнида кацапская? Потом рыдать будешь
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05.07.2022 09:35 Ответить
Давид Израилевич, читая Ваши оптимистические высеры, я представляю Вас в каске с буквой Z. И в конце высеров явно не хватает слов "Смерть укринским нацистам!"
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05.07.2022 10:08 Ответить


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Реєстрація:03.07.2022
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05.07.2022 10:25 Ответить
Война, стой! Раз-два.
расея, стой! Раз-два.
Украина, вперёд! Раз-два.
Так, что-ли, по-вашему должно быть?
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05.07.2022 11:23 Ответить
Не тормози, эффект инертный.
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05.07.2022 09:02 Ответить
Дай то Бог
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05.07.2022 10:32 Ответить
ну, во-первых, начали наши только дней 10 назад, еще не вечер) во-вторых, не особо они и наступали, кроме ранее почти окруженного Лисичанска, на который бросили все резервы.
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05.07.2022 09:16 Ответить
Gute Nacht!
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05.07.2022 08:59 Ответить
Ранок чудово починається.👍
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05.07.2022 08:59 Ответить
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05.07.2022 09:00 Ответить
Яке гуцуля! 👍
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05.07.2022 13:09 Ответить
Зато жівут бєз біндер!
І на украінском язикє говоріть нікто нє заставляєт!
Да, сепарня?
(Это только начало...)
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05.07.2022 09:02 Ответить
Нє трєба скігліті у камєру
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05.07.2022 09:03 Ответить
Цуко, а было бы этих Химарсов штук 50-70 хотя бы.. А были бы они на начало войны...
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05.07.2022 09:04 Ответить
Вначале войны смерчи были и снаряды к ним .Чернобаевку по большей части из рсзо крыли
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05.07.2022 09:05 Ответить
Разве у смерчей такая же точность?
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05.07.2022 09:08 Ответить
Со смерча тоже можно попасть, если экипаж опытный, но и смерч отличная штука.
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05.07.2022 09:11 Ответить
Зависит какой боеприпас использовать: нурс или управляемый
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05.07.2022 09:14 Ответить
Волкер сказав, що в дорозі.
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05.07.2022 09:08 Ответить
За сьогоднішній ранок пролетіло на головою 4 вантажних літаки ) локацію не скажу але щось смачненьке повезли 100%
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05.07.2022 11:38 Ответить
не пригадаю, чи пропонував Байден Zе під час рандеву в вересні минулого року купити в США Хаймерси - але "три сокири", писав Олег Шарп в своєму блозі, пропонувалось.
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05.07.2022 09:21 Ответить
"детонує вже понад 4 години". Дійсно великий.
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05.07.2022 09:05 Ответить
Він це любить. Пастой паравоз, не стучите калеса.
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05.07.2022 09:10 Ответить
«Втім, Геращенко додав, що слід дочекатися офіційної інформації, щоб остаточно підтвердити цей факт.»
Ну а сам же чому не дочекався офіційної інформації? Невже так хочеться здаватися значимим, що аж язик свербить?
Це як в пісеньці зі старого мультика:
«Антошка, Антошка,
Бері скорєє ложку!»
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05.07.2022 09:14 Ответить
100% базарна баба ще ТА...

Хоче показати свої освєдомльонность та значимість гнида. Хто він такий щоб виступати від імені ЗСУ !??
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05.07.2022 09:35 Ответить
В Донецке украинские воины замочили в сортире вокзал и близлежащие ж/д пути...склад боеприпасов в Ясноватой уничтожили сами Буряты дамбасса... видео в ютьюбе...
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05.07.2022 09:19 Ответить
Там висела табличка "Не курить!"? Нет. А орк без таблички - шо белка без колеса
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05.07.2022 09:21 Ответить
Такими темпами скоро склади закінчаться і почнемо працювати по жд вузлам. Слава Україні і США!
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05.07.2022 09:34 Ответить
Не сприймайте це, як сенсацію. ЗСУ вітають з Днем Незалежності добрих друзів і союзників з США! 😊 А яке св'ято без салютів? 😁
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05.07.2022 09:39 Ответить
оказывается бамбас не мирный, а там дофига снарядов от града и прочее что в нас летит
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05.07.2022 09:50 Ответить
приятно читать с утра хорошие новости
еще бы взяться за крупные железнодорожные узлы
обрезать поставки так сказать
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05.07.2022 09:52 Ответить
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05.07.2022 09:53 Ответить
Хвала виконавцям і будьте здорові, веселі, щасливі!
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05.07.2022 09:57 Ответить
склади з ************ це добре, навіть дуже добре, але ********** на росії нескінчені, на жаль...., тому треба, мабуть, полювати також і на рсзв і арту
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05.07.2022 10:15 Ответить
Кто тебе сказал что они бесконечные? Если уже с беларуси гонят
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05.07.2022 10:23 Ответить
Жодного дня без бавовни у кацапів!
З добрим вутром, пані та панове!

...ще сьогодні після четвертої ранку просто навпроти вікон спостерігав успішне перехоплення козломордих ракет нашими ППО, це у районі [ІНФОРМАЦІЮ ВИДАЛЕНО] дніпряни-знають-де 🤫 Масований старт зенітних ракет, одна за одною - видовище одночасно жахливе і красівоє.
Слава ЗСУ! І окремо ППО! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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05.07.2022 11:34 Ответить
 
 