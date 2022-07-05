В оккупированной Кадиевке в Луганской области сообщают о взрывах. Вероятно, ВСУ уничтожили большой склад с боеприпасами, - Геращенко. ВИДЕО

Украинские воины взорвали в Луганской области большой склад с боеприпасами рашистов.

Об этом сообщил в телеграм-канале советник главы МВД Антон Гарещенко, передает Цензор.НЕТ.

"В сети делятся видео результатов работы ВСУ в Кадиевке. Если это действительно так, то наши уничтожили один из основных складов по поставкам снарядов в направлении Попасная – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут", - отметил он.

Местные сообщают, что поражен военный склад, который детонирует уже более 4 часов.

Геращенко добавил, что следует дождаться официальной информации, чтобы окончательно подтвердить этот факт.

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Отметим, что Кадиевка – город в Алчевском районе Луганской области, который с 2014 года находится под оккупацией РФ.