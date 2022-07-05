В оккупированной Кадиевке в Луганской области сообщают о взрывах. Вероятно, ВСУ уничтожили большой склад с боеприпасами, - Геращенко. ВИДЕО
Украинские воины взорвали в Луганской области большой склад с боеприпасами рашистов.
Об этом сообщил в телеграм-канале советник главы МВД Антон Гарещенко, передает Цензор.НЕТ.
"В сети делятся видео результатов работы ВСУ в Кадиевке. Если это действительно так, то наши уничтожили один из основных складов по поставкам снарядов в направлении Попасная – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут", - отметил он.
Местные сообщают, что поражен военный склад, который детонирует уже более 4 часов.
Геращенко добавил, что следует дождаться официальной информации, чтобы окончательно подтвердить этот факт.
Отметим, что Кадиевка – город в Алчевском районе Луганской области, который с 2014 года находится под оккупацией РФ.
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+47 Aleksey NotBad
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Реєстрація:03.07.2022
расея, стой! Раз-два.
Украина, вперёд! Раз-два.
Так, что-ли, по-вашему должно быть?
І на украінском язикє говоріть нікто нє заставляєт!
Да, сепарня?
(Это только начало...)
Ну а сам же чому не дочекався офіційної інформації? Невже так хочеться здаватися значимим, що аж язик свербить?
Це як в пісеньці зі старого мультика:
«Антошка, Антошка,
Бері скорєє ложку!»
Хоче показати свої освєдомльонность та значимість гнида. Хто він такий щоб виступати від імені ЗСУ !??
еще бы взяться за крупные железнодорожные узлы
обрезать поставки так сказать
З добрим вутром, пані та панове!
...ще сьогодні після четвертої ранку просто навпроти вікон спостерігав успішне перехоплення козломордих ракет нашими ППО, це у районі [ІНФОРМАЦІЮ ВИДАЛЕНО] дніпряни-знають-де 🤫 Масований старт зенітних ракет, одна за одною - видовище одночасно жахливе і красівоє.
Слава ЗСУ! І окремо ППО! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦