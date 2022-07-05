"Речная пехота" десантирует грузы и подразделения через Северский Донец между Северодонецком и Лисичанском. ВИДЕО
Во время обороны Северодонецка украинские воины организовали снабжение подразделений, возведя канатную переправу через Северский Донец.
О работе "речной пехоты" 205-го батальона терробороны рассказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в специальном видео, опубликованном на своем ютуб-канале.
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Вот если выборы завтра вы бы кого предложили? Только не говорите что опять Порошенка, который покрывал коррупцию и Медведчуков разных. Одного раза достаточно.
А Зеленский - непонятная темная лошадка, шоумен играющий роль президента по суфлеру. Слава "мудрому нАріду"!
Це ти курва із тих 73% що ***** проголусували за клована...!?!??
Таки да. Це показувати орді не потрібно. Це секрет.
І я підозрюю, що не російські диверсанти з без-0пілотників, а саме проросійські жителі, що ненавидили "режим порошенка" через підвищення курсу долара. Як казав мені відставний мєнт: до парашенка у мєгня пєнсія била 500 баксов, а тєпєрь і 150 нєту. Єво нєнавідіт большинство (певно ж таких як він).
Капзда вам крысы путлера...Спецназ пленных не берет...
козацького роду,
візьміть мене на той човен,
перевезіть через воду...
Ми б тя перевезли,
щоб хвиля не била,
якби б твоя стара мати,
за тобой не тужила...
...
https://youtu.be/hmLSFt6By90 https://youtu.be/hmLSFt6By90
Коли вже у вас знімуть фінансування?
на 100% поддерживаю идею
еще обращаюсь к Порошенко
вместо финансирование своих ботов
лучше закупи для армии 1000дронов-камикадзе
или пару байрактаров полезней будет
https://www.youtube.com/watch?v=5JcfTgr3-IA
дякую за все , що він робив для Украіни і продовжує робити !!
Щодо фінансування ботів , то чесно вам скажу - у Порошенка іх немає
зовсім ,
так само, як і у Юрія Бутусова !
"Як вважаєте Зеленський здатний визнати свої помилки та привселюдно вибачитися перед Порошенко?"
Особисто я вважаю, що ні, бо воно закомплексоване, невиліковно тупе і заздрісне, але може я і помиляюсь.😏