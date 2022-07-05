РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5164 посетителя онлайн
Новости Видео Война
34 150 81

"Речная пехота" десантирует грузы и подразделения через Северский Донец между Северодонецком и Лисичанском. ВИДЕО

Во время обороны Северодонецка украинские воины организовали снабжение подразделений, возведя канатную переправу через Северский Донец.

О работе "речной пехоты" 205-го батальона терробороны рассказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в специальном видео, опубликованном на своем ютуб-канале.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "У меня одноклассник воюет по ту сторону", - воин ВСУ Виталий в районе Песков держит оборону в 20 километрах от своего дома под Донецком. ВИДЕО

Бутусов Юрий (4358)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+53
А я не хочу. Кожен має бути на своєму місці. Хай він краще буде классний журналіст ніж хєровий президент.
показать весь комментарий
05.07.2022 10:50
+44
Вам ***** мало? Вже є один припіздент "не з системи" і повна Рада дибілів, весільних фотографів, клоунів та просто чуваків набраних по обʼяві на стовпі. Сильно вам це допомогло?
показать весь комментарий
05.07.2022 11:10
+24
Це ти лох. Там вже ніхто не переправляється давно ))
показать весь комментарий
05.07.2022 10:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я хочу бачити Бутусова президентом!!!
показать весь комментарий
05.07.2022 10:37 Ответить
А я не хочу. Кожен має бути на своєму місці. Хай він краще буде классний журналіст ніж хєровий президент.
показать весь комментарий
05.07.2022 10:50 Ответить
А я за то чтобы президентом стал человек не из "системы".

Вот если выборы завтра вы бы кого предложили? Только не говорите что опять Порошенка, который покрывал коррупцию и Медведчуков разных. Одного раза достаточно.
показать весь комментарий
05.07.2022 10:56 Ответить
Вам ***** мало? Вже є один припіздент "не з системи" і повна Рада дибілів, весільних фотографів, клоунів та просто чуваків набраних по обʼяві на стовпі. Сильно вам це допомогло?
показать весь комментарий
05.07.2022 11:10 Ответить
Кто сейчас был бы сейчас в данный момент лучше Зеленского, Порошенко, Бутусов? Сейчас нет никого, и не будет, наверное..
показать весь комментарий
05.07.2022 12:12 Ответить
Тут похоже надо коечто прояснить. Я общаюсь со многими людьми из стран Балтии. Для них Зеля - єто то, что они видят в картинках из местніх СМИ - єдакий суровьій небритьій мачо, а-ля Фидель Кастро, только без сигарьі. Днем и ночью он летает по стране на своем президентском танке и спасает Украину. Они понятия не имеют ни про его постьідную президентскую кампанию с подменой анализов, сплошном вранье и говнометательстве. Они не в курсе про развал армии и закрьітие ракетньіх программ. Они не знают, что он сознательно слил несколько тьісяч (если не сотен тьісяч, история покажет) украинцев на смерть и пьітки своими заявлениями про шашльіки и сокрьітием информации о нападении. Для иностранцев он то, что про него показьівают западньіе СМИ, а они его показьівают только в лучшем свете. Вот у чуваков и непонятки. Если до украинцев даже сейчас не дошло, то что можно требовать от иностранцев, которьіе не сидят постоянно в украинском инфополе.
показать весь комментарий
05.07.2022 12:43 Ответить
Да кто угодно. Сантехник Вася бьіл бьі лучше Зели.
показать весь комментарий
05.07.2022 12:33 Ответить
Кто сейчас был бы в данный момент лучше Зеленского: Порошенко, Бутусов? Сейчас нет никого, и не будет, наверное..
показать весь комментарий
05.07.2022 15:42 Ответить
Лучше Зеленского и Порох и Турчинов и Яценюк и Бутусов и Гриценко. Потому что они имеют патриотическую позицию за государство Украина.
А Зеленский - непонятная темная лошадка, шоумен играющий роль президента по суфлеру. Слава "мудрому нАріду"!
показать весь комментарий
06.07.2022 09:04 Ответить
Коли вже у вас знімуть фінансування?
показать весь комментарий
05.07.2022 11:23 Ответить
кому краще? вже б давно сиділи без донецької і луганської області і з мінськом третім. А гелетей би паради проводив
показать весь комментарий
05.07.2022 11:38 Ответить
мы и так без донецкой, луганской, херсонской, и части запорожской областей сидим. очнись.
показать весь комментарий
05.07.2022 11:54 Ответить
лизнув так лизнув... з причмоком...
показать весь комментарий
05.07.2022 11:48 Ответить
Журналіст хороший має бути еталоном і взірцем для решту журналіст, а президетом має бути багаторічний політик з досвідом. украінець,який має підтримку партії так як в розвинутих державах
показать весь комментарий
05.07.2022 11:17 Ответить
Підтримав. Особливо сподобалося Ваше "українець". Людина віддана своєму народу, що не мислить себе без України. Що ніколи не купить віллу у Швейцарії чи Іспанії з Італією. І не тому, що неприязно відноситься до жителів зарубіжжя. А лише тому, що прагне вкладати вільні кошти саме в українські проекти.
показать весь комментарий
05.07.2022 11:25 Ответить
А я хочу шоб Притула...
показать весь комментарий
05.07.2022 12:28 Ответить
В голові не шумить часом ?
Це ти курва із тих 73% що ***** проголусували за клована...!?!??
показать весь комментарий
05.07.2022 12:50 Ответить
Ёжики плакали, кололись, но продолжали жрать кактус......
показать весь комментарий
05.07.2022 18:32 Ответить
Це ти лох. Там вже ніхто не переправляється давно ))
показать весь комментарий
05.07.2022 10:51 Ответить
а шо віина вже кінчилась
показать весь комментарий
05.07.2022 11:21 Ответить
А можно было протянуть ещё второй канат, чтобы с берега тянули груженую лодку.. )
показать весь комментарий
05.07.2022 12:13 Ответить
В принципе что Северодонецк ,что Лсисчанск уже оставлены нашими войсками. Но да, такие подробности лучше не выкладывать. Ведь если мы всё таки когда -нибудь и будем контрнаступать эту переправу можно было бы повторно использовать ,а так враг посмотрев это видео уже вряд ли даст нам ею снова воспользоваться
показать весь комментарий
05.07.2022 10:52 Ответить
Яка "переправа"? Вірьовка?
Таки да. Це показувати орді не потрібно. Це секрет.
показать весь комментарий
05.07.2022 11:21 Ответить
Место могут узнать
показать весь комментарий
05.07.2022 11:24 Ответить
а колись давно він публікував список складів, що ще не зірвані і погано охороняються. І через якийсь час їх підривали.
І я підозрюю, що не російські диверсанти з без-0пілотників, а саме проросійські жителі, що ненавидили "режим порошенка" через підвищення курсу долара. Як казав мені відставний мєнт: до парашенка у мєгня пєнсія била 500 баксов, а тєпєрь і 150 нєту. Єво нєнавідіт большинство (певно ж таких як він).
показать весь комментарий
05.07.2022 11:32 Ответить
Вкотре кажу- потрібні вантажні дрони.Для швидкого допостачання бк і евакуаціі поранених.Нам же зроблять що попросимо...
показать весь комментарий
05.07.2022 10:42 Ответить
Отакі?
показать весь комментарий
05.07.2022 10:51 Ответить
То завеликі...
показать весь комментарий
05.07.2022 10:55 Ответить
https://www.google.com/amp/s/gagadget.com/uk/quadrocopters/131297-flowcopter-predstavila-unikalnii-gidravlichnii-dron-vin-mozhe-transportuvati-vantazh-vagoiu-150-kg-i-litaie-amp/
показать весь комментарий
05.07.2022 11:00 Ответить
Наші хлопці такі щє б допрацювали....
показать весь комментарий
05.07.2022 11:01 Ответить
Я, і кажу. Але ціна 1000 долларів трохи дивує. "Flowcopter відзначає, що розробка безпілотника обходиться приблизно в $1 000. Коли він з'явиться у продажу, поки не уточнюється. Мало того, новинка ще навіть комерційної назви не має."
показать весь комментарий
05.07.2022 11:09 Ответить
Я думаю,коли вже є реальна потреба в таких і є компаніі з реальними напрацьовками,цілеспрямовані зусилля мають дати результат.Тим більше,що юс армі з цікавістю приглядаються до наших методів війни і вже щось переймають собі у досвід...
показать весь комментарий
05.07.2022 11:13 Ответить
Сертифікацію треба пройти. Випробування. Ніхто так просто тобі не склепає і не продасть. Та і ніхто не купить.
показать весь комментарий
05.07.2022 11:20 Ответить
Немає в світі таких дронів. Тільки експериментальні на даний час. І коштують дай Боже.
показать весь комментарий
05.07.2022 10:57 Ответить
Цей мужик не здасть країну,як сцикло,якого трохи привели до "тями" ЗСУ, Джо та Борис!
показать весь комментарий
05.07.2022 10:50 Ответить
Украина готовит наступление...и это уже не секрет...из баз НАТО в Англии и Германии вернулся спецназ Украины прошедший подготовку...всего около 30 000 солдат и офицеров Украины..
Капзда вам крысы путлера...Спецназ пленных не берет...
показать весь комментарий
05.07.2022 10:57 Ответить
А чо ніхто не пише що шановний Senator злив секрктну інформацію?
показать весь комментарий
05.07.2022 11:12 Ответить
Напевне тому, що вже все переправили. І дана інформація не містить таємниці.
показать весь комментарий
05.07.2022 11:22 Ответить
Це якась муть - 30 000 ...
показать весь комментарий
05.07.2022 11:25 Ответить
Щоби всі боялись.
показать весь комментарий
05.07.2022 11:32 Ответить
Тільки комарі задовбують.
показать весь комментарий
05.07.2022 11:00 Ответить
Треба в біолабораторіях виводити таких комарів, які кусають тільки тих, хто не може вимовити стоп-слово "паляниця".
показать весь комментарий
05.07.2022 11:25 Ответить
Та дурницю ви просовуєте, краще вивести комарів, які зможуть пити тільки кров 2-ї групи, яка у орків, і не сприйматимуть 1-шу, яка у українців, треба щоб у них в організмі був білок, який би блокував маркери 1-ї групи крові,тоді комар не зможе нею живитися, йому буде треба тільки друга, яка і пахне трохи по-іншому, як для комара, бо, як відомо, ще навіть не попивши крові, комар чує "носом" що у нього буде на обід чи вечерю
показать весь комментарий
05.07.2022 13:39 Ответить
Ща безуглая будет волать про раскрытие держ тайны
показать весь комментарий
05.07.2022 11:06 Ответить
Ви думаєте кацапи не знають про існування гумових надувних човнів? Або мотузок? Або те, що можна не веслами маслати а тягнути за мотузку? В чому "ноухау" та секрет?
показать весь комментарий
05.07.2022 11:24 Ответить
показать весь комментарий
05.07.2022 11:19 Ответить
Чуваки, причепіть до лодки по моторчику з кожного берега та нехай вони по черзі тягнуть за мотузку.
показать весь комментарий
05.07.2022 11:22 Ответить
вдалині видно міст. то чом би й не по мосту? по річці звук дддууже чути. мо вони по мотузці спецом шоб не чули?
показать весь комментарий
05.07.2022 13:39 Ответить
Міст прострілюється снайперами.
показать весь комментарий
05.07.2022 15:47 Ответить
вопрос как..там что просак в обороне дивизий арvий северных легионов ватного рейхсвермахта?
показать весь комментарий
05.07.2022 11:22 Ответить
у него есть спецмандат cправка от залужного ..и пирожка наева безполезного на сьемку и выложивание в ютуб?
показать весь комментарий
05.07.2022 11:24 Ответить
Хлопці риболовці,
козацького роду,
візьміть мене на той човен,
перевезіть через воду...

Ми б тя перевезли,
щоб хвиля не била,
якби б твоя стара мати,
за тобой не тужила...

...

https://youtu.be/hmLSFt6By90 https://youtu.be/hmLSFt6By90

показать весь комментарий
05.07.2022 11:26 Ответить
чогось нас тягне на сенсацію - піар -- тіпа Геращенко -- в мирне время да -- зараз віина
показать весь комментарий
05.07.2022 11:28 Ответить


Коли вже у вас знімуть фінансування?
на 100% поддерживаю идею
еще обращаюсь к Порошенко
вместо финансирование своих ботов
лучше закупи для армии 1000дронов-камикадзе
или пару байрактаров полезней будет
показать весь комментарий
05.07.2022 11:31 Ответить
мішка, підкажи - де отримувати те фінансування? хоча мені все одно не дадуть. Бо рідко, але дошкульно критикую Порошенка за окремі геть погані ініціативи і вчинки. Але у нього вони є. А от нинішній...?
показать весь комментарий
05.07.2022 11:40 Ответить
от ***** такие каверзные вопросы? потом из-за них из тупика только к вечеру васильевы выбираются...
показать весь комментарий
05.07.2022 12:26 Ответить
та да, ще й подарунками ботів стимулює, падлюка
https://www.youtube.com/watch?v=5JcfTgr3-IA
показать весь комментарий
05.07.2022 12:22 Ответить
Порошенко достатньо закопувує для арміі різного роду озброєння на мілліони ,тому я його ніколи не критикую , а навпаки завжди щиро
дякую за все , що він робив для Украіни і продовжує робити !!

Щодо фінансування ботів , то чесно вам скажу - у Порошенка іх немає
зовсім ,
так само, як і у Юрія Бутусова !

показать весь комментарий
05.07.2022 14:24 Ответить
‼️‼️СІВЕРСЬКОДОНЕЦЬ - по назві притоку Дона Сіверський Донець ( без букви К)
показать весь комментарий
05.07.2022 12:02 Ответить
"річкова піхота"
показать весь комментарий
05.07.2022 12:09 Ответить
Чим вам подобається Зеленський? Тільки тим, що не втік? Чи тим, що здав південь України без бою? Тисячі життів на його совісті.
показать весь комментарий
05.07.2022 12:45 Ответить
Може хтось вже питав, але спробую:
"Як вважаєте Зеленський здатний визнати свої помилки та привселюдно вибачитися перед Порошенко?"
Особисто я вважаю, що ні, бо воно закомплексоване, невиліковно тупе і заздрісне, але може я і помиляюсь.😏
показать весь комментарий
05.07.2022 14:15 Ответить
ще плоти потрібні і кіннота
показать весь комментарий
05.07.2022 15:10 Ответить
якби раніше знав . передав би акумуляторний мотор для лодки. тихохідний і доволі швидкісний. як шо , то зроблю.
показать весь комментарий
05.07.2022 15:44 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показать весь комментарий
05.07.2022 16:47 Ответить
Якщо б це була остання річка в Україні то можна публіковати, а тепер такий фокус другий раз не пройде.....
показать весь комментарий
05.07.2022 18:41 Ответить
 
 