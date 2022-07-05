Рашисты вывезли из Мариуполя в оккупированный Донецк детскую площадку и гранитную плитку, - Андрющенко. ВИДЕО
Рашисты в оккупированном Мариуполе занимаются мародерством. Они демонтировали детскую площадку и гранитную плитку и вывезли в оккупированный Донецк.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Мародерство на всем. Громкие заявления о "реинновации сквера возле Драматического театра" ожидаемо превратились в банальное хищение. Учитывая, что сам сквер чудом остался целым, оккупанты и донецкие гауляйтеры его добивают эффективнее бомб.
Демонтировали детскую площадку – отвезли и уже монтируют в центре Донецка. Сейчас пришел черед гранитной плитки. Срывают экскаваторами, грузят и вывозят в сторону Донецка", – рассказал он.
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+18 A San
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+10 Diesel_Sasha
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Но перевезти из одного оккупированного города в другой оккупированный город - это так себе мародёрство ...
Скажи ще , що Маріуполь погодився добровільно передати Донецьку, тротуарну плитку зі свого парку . !! .
И знаете какие выводы делают читатели ?!
Что мешает разобрать такой коммент и разнести. Не каждый час люди пишут такое, опираясь на кого-нибудь с запада.
?????
От такими дописами , багато хто на Заході , українську армію , в очах західного суспільства - дуже хоче деморалізувати . Та навіть не тільки на Заході ,, навіть і українська преса , в очах українського суспільства . От зранку сьогодні читаю один український ресурс , пише - з посиланням на Associated Press , що - українські солдати скаржаться на погану організацію , на командирів , на бойові умови , на дизертирство і т.д. Так як довіряти наслово я не звик , хоч і українським змі , то відкриваю Associated Press і читаю що ж пишуть там . А там пишуть що на все це , скаржаться ДЕЯКІ солдати . Тобто слово - деякі , українське змі пропустило навмисно , щоб це виглядало як - масовість . . Отак , по троху , з українців роблять лохів .
В 2014-15 гг блогер из Донбасса Денис Казанський насчитал украденных автомобилей разного класса 70 000...типа бизнесмены дамбаса пожертвували крыса путлера...на самом деле отбирали нагло...заезжали БТРом во двор...автомат пол горло хозяину...и брали все что хотели...
1. Хочуть зробити з Маріуполя російський військовий форпост (навіщо військовим дитячі майданчики?)
2. Не впевнені що зможуть надовго утримати Маріуполь (тому крадуть все що можуть)
Плитка, електротрвари, .......
унітази.......
Саме так треба буде діяти коли прийдемо брати репарації силою тому що ця худоба їх виплачувати сама не буде.
Прийдеться забрати все що у них є, а їх самих загнати на заводи бо вони ліниві алкоголіки . Тих же хто не буде підкорятись страчувати через запис у програму донорства щоб помогти повноцінно жити жертвам росіян та росії.
Vse bude Ukraina!
Ото було мародерство на державному рівні! На фоні того мародерства фонтан це дрібниця.
давно новостей разве что про женские трусы не было