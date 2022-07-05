РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5164 посетителя онлайн
Новости Видео Война
8 031 47

Рашисты вывезли из Мариуполя в оккупированный Донецк детскую площадку и гранитную плитку, - Андрющенко. ВИДЕО

Рашисты в оккупированном Мариуполе занимаются мародерством. Они демонтировали детскую площадку и гранитную плитку и вывезли в оккупированный Донецк.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мародерство на всем. Громкие заявления о "реинновации сквера возле Драматического театра" ожидаемо превратились в банальное хищение. Учитывая, что сам сквер чудом остался целым, оккупанты и донецкие гауляйтеры его добивают эффективнее бомб.

Демонтировали детскую площадку – отвезли и уже монтируют в центре Донецка. Сейчас пришел черед  гранитной плитки. Срывают экскаваторами, грузят и вывозят в сторону Донецка", – рассказал он.

Читайте: В Мариуполе не осталось безопасных домов, - Андрющенко

Мариуполь (5710) мародерство (461) Андрющенко Петр (581)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+18
Типа маруупольським дітям не потрібно , бо кацапи їх вбили. Ублюдки вонючі.
показать весь комментарий
05.07.2022 11:47
+14
Жебраки крадуть все що на очі потрапить.
показать весь комментарий
05.07.2022 11:43
+10
дедитмайданчикозація та деплиткогранітозація Маріуполя
показать весь комментарий
05.07.2022 11:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Жебраки крадуть все що на очі потрапить.
показать весь комментарий
05.07.2022 11:43 Ответить
От тільки не жебраки , а безглузді варвари , доречі останні варвари на Землі
показать весь комментарий
05.07.2022 11:46 Ответить
не ображай канібалів Папу Нова Гвінея !
показать весь комментарий
05.07.2022 12:50 Ответить
Папуаси не людоїди, а от цивілізовані японці в ІІ Світову в боях на Новій Гвінеї та на островах цим відзначились - "біле м*ясо", "чорне м*ясо". Почитайте мемуари про війну на Тихому океані. Папуаси хоч і тепер здебільшого живуть по правилам первісного ладу, але вони зовсім не варвари.
показать весь комментарий
06.07.2022 10:35 Ответить
дедитмайданчикозація та деплиткогранітозація Маріуполя
показать весь комментарий
05.07.2022 11:44 Ответить
Кацап, пошел нахер. Здесь водки нет.
показать весь комментарий
05.07.2022 12:01 Ответить
Кацапе, самоліквідуйся стекломиєм!
показать весь комментарий
05.07.2022 12:13 Ответить
Так зачем снимают плитку, или это не Мариуполь?
показать весь комментарий
05.07.2022 12:10 Ответить
Типа маруупольським дітям не потрібно , бо кацапи їх вбили. Ублюдки вонючі.
показать весь комментарий
05.07.2022 11:47 Ответить
А что местные ожидали памятник катьке шлюшке получить? Братаны скоро за окна пластиковые возьмутся. С выбитыми стеклами.
показать весь комментарий
05.07.2022 11:51 Ответить
Я конечно всё понимаю

Но перевезти из одного оккупированного города в другой оккупированный город - это так себе мародёрство ...
показать весь комментарий
05.07.2022 11:51 Ответить
Местные до 24 февраля жили мирной жизнью, а потом многие недели гибли под обстрелами, авиаударами. Потом кто смог сбежал из этого всего, кого то принудительно вывезли в Пашку, кто то не смог выехать никуда. Руины, отсутствие цивилизации, оккупация. А теперь скажи мне пожалуйста из какого места у себя ты достал эти ожидания мариупольцев? У нас была мирная жизнь, мы работали, строили планы, улучшали свою жизнь и людей вокруг нас, а потом это все исчезло ща краткий миг и превратилось в ничто. И вот на фоне этого ты кривляешься в своем доме, живой, с целыми руками и ногами, живой и здоровой семьёй и в Украине, а не оккупации. Этот ужас, что нам довелось пережить будет преследовать тех кто выжил всю оставшуюся жизнь. Вот что ты поганишь, без всякой мысли и знания.
показать весь комментарий
05.07.2022 12:12 Ответить
Нікуя ти не понімаєш . . Мародерство це привласнення чужих речей , під час війни .!! В мирний час це - крадіжка . В даному випадку Донецьк поживився речами Маріуполя .
Скажи ще , що Маріуполь погодився добровільно передати Донецьку, тротуарну плитку зі свого парку . !! .
показать весь комментарий
05.07.2022 12:20 Ответить
А что же это? Кто то получил подряд на строительство детской площадки в Донецке. Спи...дил ее в оккупированном Мариуполе, установил, получил бабки.
показать весь комментарий
05.07.2022 14:45 Ответить
з Маріуполя в окупований Донецьк дитмайданчик та гранітну плитку- дебіли а Донецк не буде звільянтися від орків як і Маруполь чи вони думають єто навсегда?вже побачили як палає Донецьк якщо орки думають що Донецк то фортеця то помиляються
показать весь комментарий
05.07.2022 11:55 Ответить
Спамишь один пост во всех ветках, тупая ботня. Сразу видно по уровню развития - кацап.
показать весь комментарий
05.07.2022 12:01 Ответить
В этом и ошибка. Пока их спамят одни, другие читают. Эти другие не видят контраргументы и/или опровержения.
И знаете какие выводы делают читатели ?!

Что мешает разобрать такой коммент и разнести. Не каждый час люди пишут такое, опираясь на кого-нибудь с запада.
?????
показать весь комментарий
05.07.2022 12:19 Ответить
Смысла реагировать на ИПСО нет. Он в других ветках насрет этого говна, а разбирать каждый копипаст - безумие. Сразу в спам.
показать весь комментарий
05.07.2022 12:25 Ответить
В спам, животное!
показать весь комментарий
05.07.2022 12:02 Ответить
На скотобійню!!!
показать весь комментарий
05.07.2022 12:15 Ответить
Проблеми є , але деморалізації немає . ..здить твій - журналізд . . Одинокі випадки звісно ж є , тому що це війна а не курорт . І воють живі люди а не роботи . Кацапи он взагалі , вже - вовком виють .
От такими дописами , багато хто на Заході , українську армію , в очах західного суспільства - дуже хоче деморалізувати . Та навіть не тільки на Заході ,, навіть і українська преса , в очах українського суспільства . От зранку сьогодні читаю один український ресурс , пише - з посиланням на Associated Press , що - українські солдати скаржаться на погану організацію , на командирів , на бойові умови , на дизертирство і т.д. Так як довіряти наслово я не звик , хоч і українським змі , то відкриваю Associated Press і читаю що ж пишуть там . А там пишуть що на все це , скаржаться ДЕЯКІ солдати . Тобто слово - деякі , українське змі пропустило навмисно , щоб це виглядало як - масовість . . Отак , по троху , з українців роблять лохів .
показать весь комментарий
05.07.2022 12:54 Ответить
В тему...
В 2014-15 гг блогер из Донбасса Денис Казанський насчитал украденных автомобилей разного класса 70 000...типа бизнесмены дамбаса пожертвували крыса путлера...на самом деле отбирали нагло...заезжали БТРом во двор...автомат пол горло хозяину...и брали все что хотели...
показать весь комментарий
05.07.2022 11:57 Ответить
паРаша в Мариуполе настолько "навсегда", что спешат потырить все, что плохо лежит, пока ссаными тряпками не погнали
показать весь комментарий
05.07.2022 12:00 Ответить
Для чого? Варіантів відповіді цілих два:
1. Хочуть зробити з Маріуполя російський військовий форпост (навіщо військовим дитячі майданчики?)
2. Не впевнені що зможуть надовго утримати Маріуполь (тому крадуть все що можуть)
показать весь комментарий
05.07.2022 12:08 Ответить
И первое и второе. Город сильно разрушен и что то восстанавливают на окраинах и совсем мало и больше ничего делать не спешат. Под видом стройки жилого квартала, строят фортификации, которые нужны для обороны города, а оборонятся надо только в случае того,когда ВСУ придет освобождать город от этой кацапской мерзости.
показать весь комментарий
05.07.2022 12:15 Ответить
Там 60 000 знищених ними,яке в них майбутнє. Діти виживших будуть нищити кацапів століттями
показать весь комментарий
05.07.2022 12:15 Ответить
все проще, убогим в донецке расскажут как о них "заботятся", откроют детскую площадку с музыкой и лентами! они схавают даже если им одежду с убитых людей и из брошенных квартир привезут под видом "гуманитарки". зомби без мозгов, даже думать как и откуда что появилось не будут. ворованные херсонские продукты в крыму тому подтверждение!
показать весь комментарий
05.07.2022 13:01 Ответить
наверное другие завезут, еще лучше..., неужели кто-то верит, что русские свиньи будут что-то восстанавливать и компенсировать, а ведь некоторые повелись и вернулись
показать весь комментарий
05.07.2022 12:22 Ответить
Не повірите, але там досить багато...не знаю як їх назвати, чекали руській мір. Дочекались.
показать весь комментарий
05.07.2022 15:31 Ответить
Хгггг скоро в чеченському аулі з'явитися дит майданчик, дон-гандон перерізатиме стрічку
показать весь комментарий
05.07.2022 12:23 Ответить
Кацап до брювоти огидне створіння
показать весь комментарий
05.07.2022 12:30 Ответить
У кацапів це "в крові" забирать всяке нужне чи ненужне.....
Плитка, електротрвари, .......
унітази.......
показать весь комментарий
05.07.2022 12:35 Ответить
убогим в донецке расскажут как о них "заботятся", откроют детскую площадку с музыкой и лентами! они схавают даже если им одежду с убитых людей и из брошенных квартир привезут под видом "гуманитарки". зомби без мозгов, даже думать как и откуда что появилось не будут. ворованные херсонские продукты в крыму тому подтверждение!
показать весь комментарий
05.07.2022 13:03 Ответить
показать весь комментарий
05.07.2022 13:05 Ответить
люди, ценности, унитазы, собачьи будки. теперь плитка. что дальше? чернозем и пыль с дорог??
показать весь комментарий
05.07.2022 13:48 Ответить
Вчіться.

Саме так треба буде діяти коли прийдемо брати репарації силою тому що ця худоба їх виплачувати сама не буде.

Прийдеться забрати все що у них є, а їх самих загнати на заводи бо вони ліниві алкоголіки . Тих же хто не буде підкорятись страчувати через запис у програму донорства щоб помогти повноцінно жити жертвам росіян та росії.
показать весь комментарий
05.07.2022 14:40 Ответить
Ось дехто і дочекався руського міру.
показать весь комментарий
05.07.2022 15:28 Ответить
Z yakogos' boku tze navit' dobryi znak - bo ne planuyut' zalyshatysya nadovgo.
Vse bude Ukraina!
показать весь комментарий
05.07.2022 18:18 Ответить
Хмырь: "Да, это тебе не мелочь по карманам тырить…"
показать весь комментарий
06.07.2022 10:33 Ответить
Десь у мене є список заводів, вивезених з Луганської області, починаючи з 2014 року, та порізаних на утиль.
Ото було мародерство на державному рівні! На фоні того мародерства фонтан це дрібниця.
показать весь комментарий
06.07.2022 10:44 Ответить
то унитазы, то гранитную плитку... https://b-granum.com/
давно новостей разве что про женские трусы не было
показать весь комментарий
02.02.2023 17:03 Ответить
 
 