Тела двух военных РФ откопали у метро в Харькове: Их ликвидировали в первые дни войны России против Украины. ВИДЕО

Двух российских оккупантов, которые прорывались в Харьков и были убиты и похоронены на окраине Харькова в феврале, откопали через четыре месяца в районе метро "Индустриальная".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Военнослужащий Антон с позывным Юрист рассказал, что эти военные попали сюда в начале вооруженной агрессии РФ против Украины, примерно 24-25 февраля.

"Установили мы их где-то через четыре месяца. Их закопали наши военнослужащие, которые находились здесь на передовой позиции. Мы не можем сейчас сказать, кто это. Но мы можем с вероятностью 150% сказать, что это военнослужащие Вооруженных сил РФ. Идентификаторы - это форма "пиксель" и берцы, принадлежащие ВС РФ", - добавил "Юрист".

Впоследствии специальная комиссия проводит ДНК-анализ, после чего тела отправляют на обмен.

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