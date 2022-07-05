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Новости Видео Война
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Тела двух военных РФ откопали у метро в Харькове: Их ликвидировали в первые дни войны России против Украины. ВИДЕО

Двух российских оккупантов, которые прорывались в Харьков и были убиты и похоронены на окраине Харькова в феврале, откопали через четыре месяца в районе метро "Индустриальная".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Военнослужащий Антон с позывным Юрист рассказал, что эти военные попали сюда в начале вооруженной агрессии РФ против Украины, примерно 24-25 февраля.

"Установили мы их где-то через четыре месяца. Их закопали наши военнослужащие, которые находились здесь на передовой позиции. Мы не можем сейчас сказать, кто это. Но мы можем с вероятностью 150% сказать, что это военнослужащие Вооруженных сил РФ. Идентификаторы - это форма "пиксель" и берцы, принадлежащие ВС РФ", - добавил "Юрист".

Впоследствии специальная комиссия проводит ДНК-анализ, после чего тела отправляют на обмен.

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армия РФ (19188) Харьков (7474)


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Топ комментарии
+20
Кацапье высырает.

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05.07.2022 12:00
+15
Слишком вежливая тер.оборона в Харькове была, даже закопали...
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05.07.2022 11:55
+12
Може, настільки ввічливі, що вирішили не вбивати, а просто поховати? (Жарт, щось мене на садизм після ранкових новин потягнуло)
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05.07.2022 11:59
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Слишком вежливая тер.оборона в Харькове была, даже закопали...
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05.07.2022 11:55 Ответить
Може, настільки ввічливі, що вирішили не вбивати, а просто поховати? (Жарт, щось мене на садизм після ранкових новин потягнуло)
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05.07.2022 11:59 Ответить
У вас правильна психіка, ранковий садизм до кацапів говорить про здоровий стан організму, це як ранкова ерекція.
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05.07.2022 13:00 Ответить
ТРО Харькова все зробили правильно - закопали живими - це так для уточнення...
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05.07.2022 14:09 Ответить
поховали на совість, глибоко і надійно...
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05.07.2022 11:56 Ответить
Кацапье высырает.

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05.07.2022 12:00 Ответить
Это каZZап одноразовый- он только зарегистрировался, и сразу уйдёт в бан. Не отвечайте.
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05.07.2022 12:28 Ответить
Форма "пиксель" - это идентификатор русни?? У них же, вроде, болото какое-то на форме, не?
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05.07.2022 12:08 Ответить
Ця болотна хрінь і є піксель, але дуже дрібний
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05.07.2022 12:35 Ответить
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05.07.2022 12:09 Ответить
Ждет мать сына с войны, но сына она не рожала.
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05.07.2022 12:10 Ответить
Прикопали москаля
Край дрогоги
Видно ратиці-копита
Видно роги
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05.07.2022 12:14 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=PV5WslMSeHI Поховали москаля
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05.07.2022 12:17 Ответить
И все-таки хорошие, не такие руские есть !!!
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05.07.2022 12:21 Ответить
А нефіг було кататися в нашому метро
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05.07.2022 12:22 Ответить
Кацапу псяча смерть!
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05.07.2022 12:28 Ответить
***** там на шару лежати свиням
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05.07.2022 12:42 Ответить
Памятаю як в кінці лютого кацапський БТР спробував прорватися в бік центру Харкова з самого предмістя де і є станція метро "Індустріальна", раніше "Пролетарська"(про що думали кацапи ?) , але це не біля самой станції метро, а від неї 1,5 кілометра до околиці міста.
БТР кацапів нарвався на наш Т 64 який стояв у кущах, БТР горів гарно і довго, ще кілька тижнів його іржавий корпус стояв на тій дорозі (відгалуження дороги від бувшого московського проспекту)
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05.07.2022 13:14 Ответить
Хотели проехаться гоблины в метро, но гривен для оплаты не было... Охрана харьковской подземки - суровые люди!
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05.07.2022 13:21 Ответить
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05.07.2022 13:30 Ответить
Наші прикопали. Я думав що самі закопались шоб до рук азвоців не попасти.
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05.07.2022 13:58 Ответить
Прыкопалы москалив пры дорози.
Выдно рукы, выдно ногы, выдно рогы.
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05.07.2022 16:32 Ответить
 
 