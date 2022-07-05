Тела двух военных РФ откопали у метро в Харькове: Их ликвидировали в первые дни войны России против Украины. ВИДЕО
Двух российских оккупантов, которые прорывались в Харьков и были убиты и похоронены на окраине Харькова в феврале, откопали через четыре месяца в районе метро "Индустриальная".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Военнослужащий Антон с позывным Юрист рассказал, что эти военные попали сюда в начале вооруженной агрессии РФ против Украины, примерно 24-25 февраля.
"Установили мы их где-то через четыре месяца. Их закопали наши военнослужащие, которые находились здесь на передовой позиции. Мы не можем сейчас сказать, кто это. Но мы можем с вероятностью 150% сказать, что это военнослужащие Вооруженных сил РФ. Идентификаторы - это форма "пиксель" и берцы, принадлежащие ВС РФ", - добавил "Юрист".
Впоследствии специальная комиссия проводит ДНК-анализ, после чего тела отправляют на обмен.
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Видно роги
БТР кацапів нарвався на наш Т 64 який стояв у кущах, БТР горів гарно і довго, ще кілька тижнів його іржавий корпус стояв на тій дорозі (відгалуження дороги від бувшого московського проспекту)
Выдно рукы, выдно ногы, выдно рогы.