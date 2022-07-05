Боевой дрон пограничников зашкварил четырех рашистов и их боевую машину в Харьковской области. ВИДЕО
Вчера в Харьковской области пограничники сводного отряда в составе сил обороны Украины нанесли удар по позиции захватчиков, применив боевой дрон.
Как сообщает Цензор.НЕТ, точным сбросом боеприпаса пограничники уничтожили по меньшей мере четырех оккупантов и их боевую машину.
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