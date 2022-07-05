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Боевой дрон пограничников зашкварил четырех рашистов и их боевую машину в Харьковской области. ВИДЕО

Вчера в Харьковской области пограничники сводного отряда в составе сил обороны Украины нанесли удар по позиции захватчиков, применив боевой дрон.

Как сообщает Цензор.НЕТ, точным сбросом боеприпаса пограничники уничтожили по меньшей мере четырех оккупантов и их боевую машину.

Смотрите: В Сумской области пограничники сбили ударный дрон со взрывчаткой. ВИДЕО+ФОТО

армия РФ (19188) Госпогранслужба (6420) уничтожение (6904)


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Топ комментарии
+35

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05.07.2022 12:19
+24
Это настоящий бандеровский дрон, потому что он, как и я, считает, что хороший кацап - это дохлый кацап.
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05.07.2022 12:02
+19
Українським прикордонникам-респект...
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05.07.2022 12:01
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Українським прикордонникам-респект...
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05.07.2022 12:01 Ответить
Это настоящий бандеровский дрон, потому что он, как и я, считает, что хороший кацап - это дохлый кацап.
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05.07.2022 12:02 Ответить
Крутий заголовок
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05.07.2022 12:04 Ответить
Нифуя нипонял. Где орки, где машина?
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05.07.2022 12:04 Ответить
опосля такой бимбы никаких орков ни машины и следа не остаёццо
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05.07.2022 12:06 Ответить
Без тепловізора і не побачиш.
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05.07.2022 12:10 Ответить
Куда снаряд упал - там и машина.
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05.07.2022 12:11 Ответить
Зашлі за дєрєво покуріть.
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05.07.2022 13:07 Ответить
Зашлі за дєрєво прісунуть друг дружкє па-таваріщські
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05.07.2022 13:50 Ответить
В самую тютільку.
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05.07.2022 12:04 Ответить
Там еще и танк был))
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05.07.2022 12:05 Ответить
и суслик
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05.07.2022 12:07 Ответить
І Пуйло з Шойгу чемоданами мінялися...
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05.07.2022 12:45 Ответить
Лапоть, какие ещё союзные войска?
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05.07.2022 12:14 Ответить
Лапоть, от тебя за километр руцким духом несёт.
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05.07.2022 12:30 Ответить
>> армия долго не выдержет>>
Научитесь на своем(!) языке писать без ошибок, кацапня безграмотная!
И спамить под всеми новостями не надо, не поможет.
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05.07.2022 12:36 Ответить
Озвучка класна!
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05.07.2022 12:15 Ответить

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05.07.2022 12:19 Ответить
а я насчитал 17 трупов и 6 машин......................
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05.07.2022 12:19 Ответить
Да ладно? Какой тьі не внимательньій, а 2 танка под кленом и 4 бтр под акацией что не увидел? Причем 1 вогом
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05.07.2022 12:46 Ответить
Шкода що відео коротке.
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05.07.2022 12:23 Ответить
Вог прилетел в самый край маскировочной сетки.
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05.07.2022 12:25 Ответить
А нех#й було шастать!
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05.07.2022 12:30 Ответить
КРАСІВОЄ!!! ЇБАШТЕ ЇХ, ХЛОПЦІ!!!
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05.07.2022 13:48 Ответить
Я конечно не против и больше конечно за.Но ,помоему,там этих упырей было семь или даже одинадцать и три танковых экипажа.
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05.07.2022 14:26 Ответить
А были ли мальчики?
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05.07.2022 14:49 Ответить
 
 