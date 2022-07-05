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Рашисты обстреляли Бахмут из РСЗО "Смерч". Есть убитые и раненые, - Нацполиция. ВИДЕО

Российские оккупационные войска обстреляли Бахмут Донецкой области из РСЗО "Смерч". Полицейские задокументировали повреждения и потери мирного населения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео последствий обстрелов опубликовали в пресс-службе Национальной полиции.

"Предварительно, российские оккупационные войска ударили по жилому массиву реактивной системой залпового огня "Смерч". В результате обстрела повреждены по меньшей мере девять частных домов, две многоэтажки и школа. Есть раненые и убитые среди местных жителей. Полицейские задокументировали военное преступление России по ст.438 УК (Нарушение законов и обычаев войны). Российские войска продолжают наносить хаотические удары по Донбасу. Страдают гражданские", - говорится в сообщении.

Смотрите: Рашисты нанесли 24 удара по Донетчине за сутки. Есть раненые и погибшие, - Нацполиция. ФОТО

обстрел (27107) Нацполиция (16458) Донецкая область (9629)


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05.07.2022 12:47 Ответить
і має пані рацію, вони рвуть а собі сорочку за "росєя впєрєд!", але далі слів справа не йде, за совок їх хоч на суботники змушували виходити раз в рік - гівно прибрати, так стільки було скиглення. А зараз і того немає, заср..лися по самі вуха, проср..ли регіони, тепер тут лізуть, бо там вже все зіпсуто і вони собі думають, зараз українців вб"ють, решта поневолять і знову тут панамі жити будуть. Ненавиджу!
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05.07.2022 13:35 Ответить
можно конечно сказать, что, если я ничего не понимаю в военном деле, то надо сидеть и молчать, но я думаю, что уничтожение рсзо тоже должно быть в приоритете наряду со складами боеприпасов..., и их так быстро не наклепаешь, как снарядов...
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05.07.2022 13:08 Ответить
та скоріш за все б"ють туди, де можуть дістати і всім, що тільки є в наявності. Склад теж добре, весело горить, жахаючи окупантів.
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05.07.2022 13:37 Ответить

смотрю некоторые наши девченки умнее генерального штаба
что нужно что б меньше было обстрелов?
побольше хаймерсов -пока не выполнимо
побольше байрактаров - выполнимо но дорого
побольше дронов-камикадзе -выполнимо и не дорого относительно
американские дроны 600-й серии с этой задачей справились на 100%
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05.07.2022 15:05 Ответить
 
 