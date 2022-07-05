Рашисты обстреляли Бахмут из РСЗО "Смерч". Есть убитые и раненые, - Нацполиция. ВИДЕО

Российские оккупационные войска обстреляли Бахмут Донецкой области из РСЗО "Смерч". Полицейские задокументировали повреждения и потери мирного населения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео последствий обстрелов опубликовали в пресс-службе Национальной полиции.

"Предварительно, российские оккупационные войска ударили по жилому массиву реактивной системой залпового огня "Смерч". В результате обстрела повреждены по меньшей мере девять частных домов, две многоэтажки и школа. Есть раненые и убитые среди местных жителей. Полицейские задокументировали военное преступление России по ст.438 УК (Нарушение законов и обычаев войны). Российские войска продолжают наносить хаотические удары по Донбасу. Страдают гражданские", - говорится в сообщении.

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