Рашисты обстреляли Бахмут из РСЗО "Смерч". Есть убитые и раненые, - Нацполиция. ВИДЕО
Российские оккупационные войска обстреляли Бахмут Донецкой области из РСЗО "Смерч". Полицейские задокументировали повреждения и потери мирного населения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео последствий обстрелов опубликовали в пресс-службе Национальной полиции.
"Предварительно, российские оккупационные войска ударили по жилому массиву реактивной системой залпового огня "Смерч". В результате обстрела повреждены по меньшей мере девять частных домов, две многоэтажки и школа. Есть раненые и убитые среди местных жителей. Полицейские задокументировали военное преступление России по ст.438 УК (Нарушение законов и обычаев войны). Российские войска продолжают наносить хаотические удары по Донбасу. Страдают гражданские", - говорится в сообщении.
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смотрю некоторые наши девченки умнее генерального штаба
что нужно что б меньше было обстрелов?
побольше хаймерсов -пока не выполнимо
побольше байрактаров - выполнимо но дорого
побольше дронов-камикадзе -выполнимо и не дорого относительно
американские дроны 600-й серии с этой задачей справились на 100%