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Боевая работа зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ. Сбиты ракеты над Днепр. ВИДЕО

5 июля в 4 утра зенитные ракетные войска Воздушных сил ВСУ сбили российские ракеты над городом Днепром.

Как сообщает Цензор.НЕТ видео боевой работы украинской ПВО опубликовало Командование Воздушных Сил ВСУ.

"5 июля 2022 года, 4.00 утра. Боевая работа украинской противовоздушной обороны – подразделений зенитных ракетных войск воздушного командования "Схід" (г.Днепр). Вместе – к победе!", - говорится в сообщении.

Также читайте: Передача систем ПВО NASAMS будет огромным шагом для Украины, - Воздушные силы

Автор: 

Днепр (4417) ПВО (2743) Воздушные силы (2290)


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Топ комментарии
+39
Гарна робота-респект...
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05.07.2022 15:41
+26
Також по темі: у Донецьку влучання у завод «Топаз», де орки зберігали снаряди -- детонує вже 20 хвилин поспіль: https://espreso.tv/khtos-ne-tam-virishiv-zapaliti-tsigarku-v-donetsku-prolunali-vibukhi-gorit-sklad-***********
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05.07.2022 15:42
+21
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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05.07.2022 15:43
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Гарна робота-респект...
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05.07.2022 15:41 Ответить
зенитчики у нас сегодня отличились ( на 5 + ) , небо в сполохах на весь город
хоть сами не летают - но и кацапам не дают
молодцы +++
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05.07.2022 20:23 Ответить
Також по темі: у Донецьку влучання у завод «Топаз», де орки зберігали снаряди -- детонує вже 20 хвилин поспіль: https://espreso.tv/khtos-ne-tam-virishiv-zapaliti-tsigarku-v-donetsku-prolunali-vibukhi-gorit-sklad-***********
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05.07.2022 15:42 Ответить
палити треба тільки в строго отведенных для этого местах. кроме того, ответственный за пожарную безопасность назначен не был..планы эвакуации при пожаре - отсутствовали..
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05.07.2022 15:48 Ответить
Гдье багри, тапари, вьедра, кошма нісгараємая, гдье я вас спрашіваю ? Вот і прілітьела ! Вот !
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05.07.2022 17:02 Ответить
То все таки Топаз чи Камаз.
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05.07.2022 16:30 Ответить
А какая разніца, главнає что гаріть красіва, ясна і долга.
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05.07.2022 17:05 Ответить
Топаз дал команду?
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05.07.2022 20:06 Ответить
сдал
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06.07.2022 02:48 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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05.07.2022 15:43 Ответить
молодці
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05.07.2022 15:46 Ответить
Добре що збиваємо тільки чому лише в Січеславі, а не де-інде?
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05.07.2022 15:48 Ответить
Не ной , вспомни что еще 100 дней назад вообще ни чего не сбивали , не 3 года назад, не год назад , а все го лишь 100 дней прошло и какой результат !!!!! а поставки идут в прогрессии ,.............
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05.07.2022 15:51 Ответить
ууууууух, аж мороз по коже !!!!! красавчики ВСУ !!!!!!
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05.07.2022 15:48 Ответить
Це та сама ППО, яку рашня ще в лютому "знищила".
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05.07.2022 15:50 Ответить
Петушня кацапская те ещё клоуны
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05.07.2022 15:59 Ответить
Такими пачками еще не сбивали,может ирисы уже у нас?
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05.07.2022 15:51 Ответить
Дякуємо вам хлопці!!!!
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05.07.2022 16:02 Ответить
Работает очевидно С-300
Если посмотреть другие видео то вертикальные старты и большой след у ракет

это не ирисы и не насамсы. Просто зенитчики учатся лучше сбивать крылатые ракеты
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05.07.2022 16:10 Ответить
глазевидно, що нічого не видно
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05.07.2022 16:34 Ответить
Antimissile defense was the first and one of most critical components that should have been supplied at the beginning stage of this invasion. Still, it's great it's working now. Glory to Ukraine! Glory to Heroes!
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05.07.2022 16:21 Ответить
It's Ukrainian S-300...
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05.07.2022 16:25 Ответить
Бандерівський Купол працює
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05.07.2022 16:32 Ответить
Героям Слава!
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05.07.2022 16:33 Ответить
Спасибо вам, ребята ПВО! Мы верим в вас!
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05.07.2022 16:34 Ответить
Дякуємо нашим хлопцям з ППО за те що ми живі! Будьте і ви живі і здорові!
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05.07.2022 16:38 Ответить
АНАЛоговнєт гарно всираються)Коли вони закінчаться,то полетять 1962 року випуску,а ті ,дай Боже,через одну вибухають підчас запуску,ще частина передумує летіти далі))
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05.07.2022 18:35 Ответить
Слава Повітряним Силам ЗСУ Дніпропетровської області! А от такі самі Сили на Харківщині підкачали, причому настільки, що прощаємося з дружиною щоночі, бо не знаємо, чи побачимось зранку. Такі жахливі прильоти, що земля здригається!
ПАНЕ ПРЕЗИДЕНТЕ, хіба Харківщина - це територія невідомої держави?! Тут знищено інфраструктури, сподіваюсь, Ви знаєте, більше, ніж у будь-якому регіоні неньки України. ППО у нас начебто взагалі не існує: скільки випущених ракет з Бєлгорода, стільки й прильотів! Бачили на днях російське відео, де під улюлюкання, наче під Новий рік, ота білгородська русьня перед запуском ракет рахує: 1-2-3…, а ми, похрестившись та обійнявшись, рахуємо хвилини, а, можливо, й останні секунди свого життя…Чому так? Невже ані ВИ, ані відповідальні за ППО від ЗСУ не знають, що Харків і область -прикордонна територія, де вижити набагато складніше, де без склянки валеріанки на ніч не заснути?! Отака хе…ня, малята... (за дідусем Панасом). Соромно за таке ставлення до Харкова, ШАНОВНИЙ ПАНЕ ПРЕЗИДЕНТЕ... Дуже прикро, коли один прильот на місяць десь на заході або в центрі України (це не заздрість, а справедливість) - трагедія, а щоденне бомбардування у нас - норма життя…
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05.07.2022 18:43 Ответить
Кто желает попасть в маацву, записывайтесь в ракетные войска! =)
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05.07.2022 20:48 Ответить
Слава Богу за ППО, над Харковом теж гарнецько збивають капські ракети
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05.07.2022 20:51 Ответить
Видел и слышал, как на окраине Николаева встретились наша и рашисткая ракеты - бедный кот упал на брюхо и пополз по пластунски - хотя его никто не учил. Грохот был неимоверный.
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05.07.2022 21:48 Ответить
Впервые увидел как работают наши спасители. Просто класс!!! Фейерверк отдыхает. Благодаря ПВО мы ночуем в своих домах и главное, самостоятельно выходим из них на работу или на прогулку.
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05.07.2022 22:26 Ответить
 
 