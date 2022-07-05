Боевая работа зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ. Сбиты ракеты над Днепр. ВИДЕО
5 июля в 4 утра зенитные ракетные войска Воздушных сил ВСУ сбили российские ракеты над городом Днепром.
Как сообщает Цензор.НЕТ видео боевой работы украинской ПВО опубликовало Командование Воздушных Сил ВСУ.
"5 июля 2022 года, 4.00 утра. Боевая работа украинской противовоздушной обороны – подразделений зенитных ракетных войск воздушного командования "Схід" (г.Днепр). Вместе – к победе!", - говорится в сообщении.
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хоть сами не летают - но и кацапам не дают
молодцы +++
Если посмотреть другие видео то вертикальные старты и большой след у ракет
это не ирисы и не насамсы. Просто зенитчики учатся лучше сбивать крылатые ракеты
ПАНЕ ПРЕЗИДЕНТЕ, хіба Харківщина - це територія невідомої держави?! Тут знищено інфраструктури, сподіваюсь, Ви знаєте, більше, ніж у будь-якому регіоні неньки України. ППО у нас начебто взагалі не існує: скільки випущених ракет з Бєлгорода, стільки й прильотів! Бачили на днях російське відео, де під улюлюкання, наче під Новий рік, ота білгородська русьня перед запуском ракет рахує: 1-2-3…, а ми, похрестившись та обійнявшись, рахуємо хвилини, а, можливо, й останні секунди свого життя…Чому так? Невже ані ВИ, ані відповідальні за ППО від ЗСУ не знають, що Харків і область -прикордонна територія, де вижити набагато складніше, де без склянки валеріанки на ніч не заснути?! Отака хе…ня, малята... (за дідусем Панасом). Соромно за таке ставлення до Харкова, ШАНОВНИЙ ПАНЕ ПРЕЗИДЕНТЕ... Дуже прикро, коли один прильот на місяць десь на заході або в центрі України (це не заздрість, а справедливість) - трагедія, а щоденне бомбардування у нас - норма життя…