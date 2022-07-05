Рашисты обстреляли рынок в Славянске: территория загорелась и погибли люди. ВИДЕО
Во время обстрела Славянска оккупанты попали в местный рынок.
Как сообщает Цензор.НЕТ в сети появилось видео с места атаки оккупантов. На записях видно, что на рынке начался пожар и в результате обстрелов погибли мирные люди.
Топ комментарии
+17 Лазерная Резка #525806
показать весь комментарий05.07.2022 16:23
+11 Сергей Шпомер #512316
показать весь комментарий05.07.2022 16:14
+9 Vitaliy Yevtushenko
показать весь комментарий05.07.2022 16:18
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Замість риторичних питань я пропонує щось більш конкретне -- не називаєте речі тим , чим вони по суті не є ... ***** , до речі , це звичайне ***** -- воно не заслуговує на людське ім"я , навіть твариної його називати не годі , бо це образа для тварин ...
Все как было в долхом сссре...
Защищали даже от Битлз и Лед Зеппелин с Лип Перпл...Батя покойный много чего рассказал об этих мудаках краснопузых...