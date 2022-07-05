Рашисты обстреляли рынок в Славянске: территория загорелась и погибли люди. ВИДЕО

Во время обстрела Славянска оккупанты попали в местный рынок.

Как сообщает Цензор.НЕТ в сети появилось видео с места атаки оккупантов. На записях видно, что на рынке начался пожар и в результате обстрелов погибли мирные люди.

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