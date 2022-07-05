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Журналисты Reuters посетили оккупированный Лисичанск по приглашению террористов "ЛНР". ВИДЕО

В начале июля украинская армия вышла из Лисичанска. Журналисты Reuters посетили захваченный россиянами город в составе устроенного оккупантами "пресс-тура".

Видеосюжет на основе материалов Reuters обнародовал BBC, передает Цензор.НЕТ.

Зафиксированы многочисленные разрушения, на улицах почти нет людей.

Также дано слово местной жительнице, которая говорит: "Сейчас хорошая обстановка. Боимся только, чтобы не было возвращения. Мои дальнейшие действия – увидеть детей, которые в России. Пока. А дальше – быть бы живой".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты обстреляли рынок в Славянске: территория загорелась и погибли люди. ВИДЕО

Заметим, что для жителей оккупированных городов едва ли не единственной возможностью условно безопасно эвакуироваться в страны Европы или вернуться в Украину остается выезд в РФ.

Напомним, 3 июля стало известно об уходе ВСУ из Лисичанска. Украинские войска оставили Лисичанск для того, чтобы не допустить оцепления и выйти из города без потерь.

В Северодонецке и Лисичанске Луганской области, которые покинула украинская армия, осталось восемь и 10 тысяч человек соответственно.

Глава Лисичанской военно-гражданской администрации Валерий Шибико сообщил, что уехали не все желающие.

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Северодонецк (333) оккупация (10135) СМИ (3835)


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Топ комментарии
+62
місцева ватка чекала там расєюшку
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05.07.2022 16:51
+62
У меня по соседству живут беженцы с Донецка. Они проукраинские. До этого жили в абхазии и убежали на дамбас после окупирования абхазии. Когда рашисты захватили крым в 2014 они сразу же выехали с дамбаса в Киев. И еще сразу после окупации крыма говорили что рашисты на крыму не остановятся. И их очень бесило что Киев в 2014 пытался дамбаскую вату перевоспитать. Говорили что это все равно что пытаться оживить уже гнилой труп. Вам не понять людей у которых поврежден мозг. Бабушка рассказывала что когда сдох Сталин то плакали всем селом даже те у кого Сталин расстрелял родителей. Кремлевские КГБисты знают что такое стокгольмский синдром и специалисты по зомбированию. Не зря же они в первую очередь завозят на окупированные территории не хлеб и воду, а телевизоры и заставляют всех смотреть.
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05.07.2022 17:10
+57
Місцева ватка ще й добре їм сприяла здаючи наші позиції та коригуючи вогонь.
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05.07.2022 16:59
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Правила форума Совет форумчан
прикольно... і чай з пушком попили?
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05.07.2022 16:51 Ответить
місцева ватка чекала там расєюшку
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05.07.2022 16:51 Ответить
недопалки ****** !!!

при звільненні Дамбасу догорять однозначно !
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05.07.2022 16:58 Ответить
Місцева ватка ще й добре їм сприяла здаючи наші позиції та коригуючи вогонь.
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05.07.2022 16:59 Ответить
кількох зловили, а скільки вислизнули !!!
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05.07.2022 17:12 Ответить
Ну понятно. Рашисты так хотели павтарить и повесить комуняцкий флаг на Рейхстаг но пабедили только жителей дамбаса и повесили флаг на развалины пракуратуры дамбаса. Чего п***да старая не поехала к своим выродкам на Разею?
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05.07.2022 17:02 Ответить
..ця ватка - тупорилий спільник злочинів, і ,звичайно, тупорила жертва... яка ніколи цього не зрозуміє..(
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05.07.2022 17:02 Ответить
як не крути але в Україні приблизно 15% вати,сама упорота вата зараз затіхарилася та чекає на прихід "асвабадітілєй"а деякі ватани просто перевзулися деякі прозріли та наділи вишиванки.але вона нікуди не ділась потрібно просто з цим змиритись
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05.07.2022 17:04 Ответить
не перейматися так !!!!!

***** зараз сам знищує залишки руZZкого міра або ментально як в Бучі, або тупо фізично, зносячи під щебінь стотисячні міста: Марик, Сєвєродонецьк, Лисичанськ...

залишиться Дикий степ, а вот кому його знову освоювати та заселяти, залежить від ЗСУ та всіх нас
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05.07.2022 17:16 Ответить
Зараз у місцевих лисичанських телеграм-каналах та спільнотах "фкантактє" просто парад "бурлєнія ґовєн" рашистських колаборантів
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05.07.2022 17:19 Ответить
Є й такі *******. Знайомий волонтер розповідав. У Горловці рашисти сім'ї похилого віку хату розбомбили, вони до Одеси від війни втікли. Там їх обігріли, оділи, приютили. А вони мріють, що всюди буде Росія, незважаючи ні на що ...
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05.07.2022 16:56 Ответить
У меня по соседству живут беженцы с Донецка. Они проукраинские. До этого жили в абхазии и убежали на дамбас после окупирования абхазии. Когда рашисты захватили крым в 2014 они сразу же выехали с дамбаса в Киев. И еще сразу после окупации крыма говорили что рашисты на крыму не остановятся. И их очень бесило что Киев в 2014 пытался дамбаскую вату перевоспитать. Говорили что это все равно что пытаться оживить уже гнилой труп. Вам не понять людей у которых поврежден мозг. Бабушка рассказывала что когда сдох Сталин то плакали всем селом даже те у кого Сталин расстрелял родителей. Кремлевские КГБисты знают что такое стокгольмский синдром и специалисты по зомбированию. Не зря же они в первую очередь завозят на окупированные территории не хлеб и воду, а телевизоры и заставляют всех смотреть.
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05.07.2022 17:10 Ответить
саме так!

СССР-2 із червоною ганчіркою їм замінить і інсулін, і навіть картошку
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05.07.2022 17:18 Ответить
Правдивость завышена, скажите как вы относитесь к персоне президенту касательно обещаний что земля будет продаваться ТОЛЬКО после референдума.
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05.07.2022 17:37 Ответить
Забейте на вату. Это фанатики упоротые. Россия для них это религия или секта. Вытянуть из секты можно, но на это нужно время и индивидуальный подход. До некоторых доходит за пару месяцев, некоторые поймут только через двадцать лет. Сами. Ничего с этим не поделаешь.
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05.07.2022 17:15 Ответить
Лучший способ - это ограничить влияние России и её зомбирования и просто не давать им возможности для рецедива. Другая аналогия это алкоголь. Вот Россия это как алкоголь для алкоголика. Или там героин. Как там лечат героин? Или ломкой, или метадоном.
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05.07.2022 17:17 Ответить
Вплив на людей йде через різні носії, зокрема і через мову.
Рідною мовою належить уважати мову своєї нації, мову предків, яка пов'язує людину з її народом, з поперед - німи поколіннями, їх духовними надбаннями. «До основних кваліфікаційних якостей громадянина входить активне володіння рідною мовою» (У.Аммон).
А що ми маємо? Правильно, даже під цією статтею половина коментів на "язікє" окупанта!!!
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05.07.2022 18:15 Ответить
Раньше было хуже. Так что оптимизм есть. Хотя зелень делает всё чтобы помешать украинизации.
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05.07.2022 18:43 Ответить
Вас прямим текстом просять писати українською! А ви ще про упороту вату щось пишете!? Так ви ж сам упоротий!
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06.07.2022 05:32 Ответить
Боюсь, горбатого могила виправить. Має пройти мінімум 25 років, щоб повиздихали любителі рюзькє міра, щоб їх діти виховувались в україноцентрисному середовищі, і тоді нащадки цих упоротих москалофілів можливо виростуть нормальними людьми. І, враховуючи це можливо, на повне витравлення гена рашизму зі свідомості мешканців (не кажу "громадян") українських територій, треба повна зміна 2х поколінь
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05.07.2022 17:25 Ответить
Не обов'язково чекати зміни 2-х поколінь. "Куля багато зміює в голові, даже, якщо вона попадає в сідницю" (АльКапоне).
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05.07.2022 18:46 Ответить
Хрюський мір токсичний й поширюється з хрюськими особинами
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05.07.2022 17:17 Ответить
Скоро хлебнете руцкого мира на увесь
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05.07.2022 16:56 Ответить
цій публіці пох !

"Поверьте, я ужинала с представителями Запада и в шутку сказала: им [россиянам] для выживания хватит картошки, огурцов и еще кое-чего...."
Даля Грибаускайте
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05.07.2022 17:02 Ответить
...вазеліну, щоб ці огірки використрвувати щамість горловини анальної пляшки, на якій сидять раzzіянє з народження?
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05.07.2022 17:55 Ответить
Але,ж подохнуть щасливими...
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05.07.2022 17:16 Ответить
однозначно!

ці ******** живуть не реальним життям, а ілюзіями минулого
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05.07.2022 17:20 Ответить
даждилися харошей абстановки. Таперича нада даждатса инсулина, дактаров из Верхних ****** и расийскай пенсии.
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05.07.2022 16:57 Ответить
Кажуть без гуманітірки й холодильників навіть ліки нехраняться. В діабетиків суцільні ампутації... ну,то таке
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05.07.2022 17:14 Ответить
саме так !

життя зараз таке: "хто не заховався, я не виноват"

хочеш вижити - втікай
а якщо хочеш здохнути від бомби або нестачі інсуліну, то чекай "асвабадітєлєй"...

із величезним телевізором на грузовіку

ги-ги...
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05.07.2022 17:23 Ответить
А чому тут стільки розмов про інсулін? Я пропустив якусь новину про це?
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05.07.2022 17:35 Ответить
та да. Во всём виноваты диабетики. Собственно цель широкомасштабного вторжения - спасти диабетиков от нацистов.
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05.07.2022 20:16 Ответить
"Вбивайте всіх! Бог розбереться хто свій"
Торквемада
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05.07.2022 20:22 Ответить
Все ожидаамо: Зелю и их нужно съесть
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05.07.2022 16:58 Ответить
А щось буде цим журнашлюхам з Reuters
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05.07.2022 16:59 Ответить
ось це і цікаво. по суті вони ж до терористів в гості поїхали
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05.07.2022 17:01 Ответить
порушення перетину держкордону

але зараз це адміністративне правопорушення.
Рада має оперативно прийняти закон про КРИМІНАЛЬНЕ покарання для порушників держкордону саме з рашкою.

тоді будемо мати підстави для кримінальної справи по любителям збирати гівенця на "отжатих" територіях і вимагати розшуку та видачі кримінальних злочинців через Інтерпол
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05.07.2022 17:07 Ответить
ці "гастролі" західних та поважних агенцій треба припиняти на корню !!!

одна ************ фєйкомьотчиця про православного мальчіка в трусіках через західні агенції введе в дурь міліони західних обивателів
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05.07.2022 17:10 Ответить
Это русские журналисты с корочками Рейтерс. Они на Украину не заезжают. Когда-то их обстреляли и засветили фамилии.
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05.07.2022 17:14 Ответить
Рейтерс або є, або немає

а з с корочками Рейтерс це питання до Рейтерс!
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05.07.2022 17:25 Ответить
нічого це не дасть, найкраще для нас щоб їхали на срасію. я від них більшого чекати і не мрію
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05.07.2022 17:20 Ответить
Впевнений акредитацію зе нескасують. Ще,й ордени видадуть!!
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05.07.2022 17:12 Ответить
Там же наши люді,так zемавпи ******?
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05.07.2022 17:01 Ответить
Та ваши ваши.
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05.07.2022 17:06 Ответить
Наші всі в ЗСУ,та волонтери,все інше то непотріб малороський у якого з кацапами спільні цінності,пнх худоба.
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05.07.2022 17:09 Ответить
АБСУРД. Особенно опросы животных,которым "лишь бы быть живыми". Эх, Гитлер не дожил. Его клиенты🤦
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05.07.2022 17:05 Ответить
єєєє то сталінський електорат. вони ще там за пакетик рису один на одного доноси писати будуть
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05.07.2022 17:08 Ответить
покажуть як вони вміло знищили місто?
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05.07.2022 17:05 Ответить
Неужели рейтерс, сейчас начнёт рассказывать, что в лнр всё ******?
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05.07.2022 17:08 Ответить
Кацапи платять шлюхам гроші,за пропаганду,думаю ці не виключення.
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05.07.2022 17:11 Ответить
Нет, там более менее правдивая статья. Город захвачен и разрушен русней, большинство жителей уехали. Оставшиеся просто хотят выжить.
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05.07.2022 17:18 Ответить
Жалкую,що обстріло незнищило. Покидьки рейтерс до патологісних вбивць? Верх ницисті...!
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05.07.2022 17:10 Ответить
Дітей вона тварюка "увидеть на расеи хочет", так киздуй **** на расею да детей. Таких потрібно примусово депортувати, якщо н ехочуть - знищувати. І їй похер зруйноване місто, тисячі загиблих та поранених, сотні тисяч біженців - ей детейувидеть.
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05.07.2022 17:14 Ответить
Лисичанськ: проміжні підсумки
https://www.youtube.com/watch?v=FbEaL9fwaxM
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05.07.2022 17:18 Ответить
Ну що сказати, не дивно. 8 років просрали, не виселяли їх. А тепер ця гнида подвійну пенсію буде отримувати
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05.07.2022 17:20 Ответить
ці люди хотять повернення "спокійних совіцьких часів".
вони думають що росія їм це організує.
бо "путін же винищив олігархів в росії, тепер там всьо справєдліво".
позаяк ці люди мислять шлунком а не мозком - їм нічого не розтлумачиш.
коли ці території повернуться в Україну - треба робити фільтрацію, і всіх цих "гордих носіїв паспорту росії" викидати в росію, незалежно від їхнього стажу, віку, статі, сімейного стану.
бабушка чі внучка - геть звідси.

раз вони згодні щоб наші люди вмерли заради їхнього щастя - то їм у нас нема місця, хоч би най в неї 100 років стажу і купа "медалей за труд".
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05.07.2022 17:21 Ответить
Все что вам нужно знать про ТАСС рейтерс
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05.07.2022 17:26 Ответить
в Сєвєродонецьку на Азоті з нашими сиділо 750 ч. так вони з нашими не пішли а побігли встрічати освободітєлєи
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05.07.2022 17:35 Ответить
У кадрику бабуся і сама не жила і дітям не дасть жити. Її мрія побачити дітей, які на росії. А ти чого тут робиш? Ми обов'язково повернемося на свої землі, бо то козацькі землі, а той зброд, який сьогодні підтримує ворога був завезений після голодоморів, то він також обов'язково поїде назад, в свої болота. Дуже сподобалися слова Володі, що у ворога перевага. А ти їх, Володя, заманюй на дороги, там у тебе перевага. Ворог заліз до нас бо бачив, що ми не готуємся до оборони, ми готувалися до шашликів і відпочивати в Буковаелях і Трускавцях.
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05.07.2022 17:35 Ответить
це не бабуся - це демон
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05.07.2022 18:59 Ответить
Дуже багато людей із Росії на жаль було заселено в деякі регіони України за часів імперських та часів СРСР. Їх уже не змінити. Такі тільки переродитись можуть через кілька поколінь та змішання з українцями чи покинути територію нашої країни. У мене дружина на чверть росіянка, це нажаль помітно у побутовому плані. Але усіма можливими силами намагаюсь зробити усе щоб донька вже не мала кацапського шлейфу у поведінці, побуті і помислах. Тому виконую свою роль переродження московитів в українців)))
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05.07.2022 17:41 Ответить
Наснаги і успіхів на цій нелегкій ниві!
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05.07.2022 17:46 Ответить
А як це на чверть? Баба чи дідо по батьковій чи материнській лінії? А на три чверті хто вона?
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05.07.2022 18:27 Ответить
Їй там ще жити під окупацією, що ви хочете щоб вона сказала , та ще діти вРосі
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05.07.2022 17:58 Ответить
от не потрібно цього "розуміння". Вже старались розуміти таких , а вони тільки тішаться.

Нічого не потрібно говорити, якщо не бажаєш, просто стулити пащеку і мовчати.
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05.07.2022 19:01 Ответить
ЇЇ що заставляють відповідати під дулом автомата? Хочеш-спілкуєшся з журналістами. не хочеш-проходиш. стули рота. Вже навіть ті. які виїхали 2-3 місяці. повертаються. Пересиділи на західній. поки хлопці наші там гинули. Гниди!!Не має їм довіри. Шкода наших захистників. Вчора з одним знайомим переписувалась. його сестра повернулась в Сєвєродонецьк. *Ну. Слава богу*-кажуть -*что нє стрєляют уже*... Ну немає слів... Хочется кричати...
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05.07.2022 21:13 Ответить
шоб ти сдохла стара курва
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05.07.2022 18:22 Ответить
чому та стара падла не евакюювалась в Україну, є запитання??? може подумати для них про гум допомогу???? буде вона гуму жерти? то згодувати їй пару колес...
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05.07.2022 18:28 Ответить
А потім ця паскуда приїде в Україну,отримає статус переселенки і буде отримувати соціальні виплати від держави яку, чиновники,виставляють "ТЕРПІЛОЮ". ЛУГАНДОН вже не ховаючись ВБИВАЄ українців а КМУ та МінСоц. досі їх фінансує з державного бюджету.Отакі вони " наші люді в окупаціі ".
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05.07.2022 19:08 Ответить
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05.07.2022 19:21 Ответить
у рашистов странное представление об "освобождении" городов
они их от жизни освобождают

неужели навиные люди верять что они это восстановят?
ага щас
они в "южной осетии" за более чем 10 лет какие хто несчастных 100 домов
не восстановили...

Грозный восстанавливали очень медленно

а тут не один город, а множество

местной вате, которая звала "освободителей"
явно не такое видилось освобождение

а ведь их предупреждали, что рашка в пыль снесет эти города
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05.07.2022 19:47 Ответить
І таких запроданців дуже багато в Україні. Чому ж ти **** стара не пиз...єш в рашку? В черговий раз переконуюся, що там такі майже всі!!! Як з такими людьми можна будувати Україну. А за пенсією наволоч перша прибіжить!!! Таких після нашої перемоги треба буде насильно в їхню любиму рашку копняками виганяти!!!
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05.07.2022 19:50 Ответить
Я подивився ютуб, ******* можна що завгодно, ВОНИ не хочуть бути Укрїаною, це факт
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05.07.2022 20:08 Ответить
Пропагандони зліпили ролик з 2-3 совками, а ти вже зробив висновок?! Ахахах!
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06.07.2022 08:35 Ответить
не журналісти, а найманці терористів
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05.07.2022 21:29 Ответить
дождалісь! терь зажівьотє😁

врот вам ноги!
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05.07.2022 21:35 Ответить
Дочекалися «руского миру»? То тепер не жалійтеся, що то води нема, то ліків, то кацапи вас вбивають. Тепер ви вдома.
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05.07.2022 23:36 Ответить
Ви всі тут звертаєте увагу на 2рядне! Якусь тітку, особистість якої ніким не підтверджена. 1чергове: британські журналісти Рейтерс з якогось дива допущені у всі зайняті терористами міста, починаючи з Маріуполя! При чому коли там вели бої наші, Рейтерс там не було! Може вже пора провести розслідування стосовно цих осіб?????
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06.07.2022 05:46 Ответить
Твої дєті які зараз у росії скоро приїдуть нас асвабаждать, от тоді її і побачиш... у кульку
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06.07.2022 09:45 Ответить
Всановити особу "бубушкі" і як мінімум позбавити української пенсії.
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06.07.2022 11:46 Ответить
Помародерити покинуті сусідами хати. + Гуманітарка шарова. Рай для скота декласованого.
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06.07.2022 11:56 Ответить
 
 