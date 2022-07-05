Журналисты Reuters посетили оккупированный Лисичанск по приглашению террористов "ЛНР". ВИДЕО

В начале июля украинская армия вышла из Лисичанска. Журналисты Reuters посетили захваченный россиянами город в составе устроенного оккупантами "пресс-тура".

Видеосюжет на основе материалов Reuters обнародовал BBC, передает Цензор.НЕТ.

Зафиксированы многочисленные разрушения, на улицах почти нет людей.

Также дано слово местной жительнице, которая говорит: "Сейчас хорошая обстановка. Боимся только, чтобы не было возвращения. Мои дальнейшие действия – увидеть детей, которые в России. Пока. А дальше – быть бы живой".

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Заметим, что для жителей оккупированных городов едва ли не единственной возможностью условно безопасно эвакуироваться в страны Европы или вернуться в Украину остается выезд в РФ.

Напомним, 3 июля стало известно об уходе ВСУ из Лисичанска. Украинские войска оставили Лисичанск для того, чтобы не допустить оцепления и выйти из города без потерь.

В Северодонецке и Лисичанске Луганской области, которые покинула украинская армия, осталось восемь и 10 тысяч человек соответственно.

Глава Лисичанской военно-гражданской администрации Валерий Шибико сообщил, что уехали не все желающие.

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