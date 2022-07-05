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"Будет жопа, короче, надо валить... Потом сидеть в Таганроге, лапу сосать", - перехваченный разговор оккупанта с женой. АУДИО

Жена советует деэнеровцу заплатить взятку, чтобы сбежать с войны, которую Россия развязала в Украине, а затем тихо сидеть в Таганроге.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале Главное управление разведки Минобороны.

"Надо валить. 50 тысяч или 80 – переехать через границу" - жена советует деэнеровцу бежать из оккупационной армии.

Она рассказывает мужчине, который служит в оккупационной армии, что по словам военкомата, его мобилизовали незаконно и советует бежать в Россию, заплатив взятку на границе: "Тебя вообще не должны были забирать. Потому что у тебя и прописка, и паспорт – российские". И с этим письмом (по прописке) можно спокойно ехать, даже деенеровский не показывать. Пусть едет, потому что там будет жопа, у нас здесь, в Донецке. Надо валить".

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"Типа, на словах все просто: сел и приехал. 50 тысяч взяток или 80 - переехать через границу. Затем сидеть в Таганроге, лапу сосать. На съемной квартире в Тане ремонт делать… Из какого-то села, не знаю из какого, из Урожайного или откуда, 30 человек будут отправлять куда-то на передовую в какое-то село, где нет света, связи. И каждые три дня или десять дней будут менять этих 30 человек. Только сколько потом из этих 30 останется… В Интернете написали, что было 500 человек. Там был такой кипишь! Там и "скорые" вызывали. Там уже военные за пистолеты, за автоматы хватаются. Баб унять не могут, Там кипишь, драки", - рассказывает женщина.

армия РФ (19188) разведка (4171) перехват (342)


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Топ комментарии
+19
Тим не менш, судячи з цієї розмови, ці гроші платити ніхто не збирається щоб втекти з російської армії, значить цей солдат сидітиме в окопі і продовжуватиме розстрілювати українських військових, тварюка російська.
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05.07.2022 19:42
+16
Трейлер к новому блокбастеру "Залечь на дно в Таганроге"
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05.07.2022 19:46
+8
говорят, пораженческие коменты самые дорогие. Это правда?
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05.07.2022 20:12
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Тим не менш, судячи з цієї розмови, ці гроші платити ніхто не збирається щоб втекти з російської армії, значить цей солдат сидітиме в окопі і продовжуватиме розстрілювати українських військових, тварюка російська.
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05.07.2022 19:42 Ответить
Самые болотные рабссияне ссцутся в атаку идти. Набирают дебилов из дыры чтобы показать как украинцы воюют с украинцами. Дешевый фейк над трупом снять видосик пропагандонам. Ляха, у меня домашний кот гораздо умнее этих донбассят...


И эти донбасята никогда и никуда не убегут...
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05.07.2022 20:13 Ответить
та какие они украинцы??? с них украинец, как с меня индеец.....
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05.07.2022 21:37 Ответить
Нема там українців! То кацапи, дідів яких завіз після Голодомору таварішч Джугашвілі.
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05.07.2022 22:50 Ответить
типа короче, во орки одичали
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05.07.2022 19:43 Ответить
Спецоперация "Дич".
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05.07.2022 19:49 Ответить
Жоподумальщики
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05.07.2022 19:43 Ответить
Трейлер к новому блокбастеру "Залечь на дно в Таганроге"
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05.07.2022 19:46 Ответить
На референдум ходили?
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05.07.2022 19:49 Ответить
Жопа подкралась незаметно.
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05.07.2022 19:50 Ответить
Хорошо, что в Украине очереди в военкомат👍Все патриоты и готовы защищать всё до последней капли крови❗
Или уже нет❓
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05.07.2022 20:27 Ответить
как это чмо еще не забанено?
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05.07.2022 20:52 Ответить
можна і лапу- а швидше щось друге сосать будете-
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05.07.2022 19:55 Ответить
Всі ці зрадники лнр-днр-івці разом зі своїми сім'ями мають до кінця життя "лапу сосати". І постійно від страху труситися.
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05.07.2022 19:56 Ответить
Нє..не вийде..згідно з картами 1918 - Таганрог - це Україна..як то всілякі расєйські пропагандоси кажуть - испокон века то наши (українські) земли
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05.07.2022 20:00 Ответить
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05.07.2022 20:03 Ответить
говорят, пораженческие коменты самые дорогие. Это правда?
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05.07.2022 20:12 Ответить
За щеку возьмут❗Будут ерзать фронт дуда сюда и в нем перемалывать тысячи с обеих сторон☝
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05.07.2022 20:29 Ответить
Хтось ще вірить в ці "перехоплення"? Покажіть насправді реальні перехоплення російських окупантів і перетягування їх з окупованої території на підконтрольну для допросу і суду, а також відосіка. Ми вже чули "плівки" Деркача про сина Байдена і Порошенко, про Медведчука та інше.
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05.07.2022 21:01 Ответить
не переймайся. Ти ж не на лінії зіткнення, тому можеш по телефону казати що завгодно. Тут тебе ніхто не слухає, всі "цяцьки" на фронтах працюють. Але це не точно - воєнний стан все ж таки.
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05.07.2022 21:17 Ответить
якщо людина збрехала один раз, а тотім ще декілька раз, то яка до неї має бути довіра? Я про "плівки"? Навіщо витрачати апаратупу і особовий склад, краще зайнятися реальними справами " пакувати" ворогів, допитувати їх і пред'являти докази в міжнародний суд. Це моя особиста точка зору. Раніше про ГУР ніхто не чув, а вони і Цемаха приволокли і сепара "Діда мороза" з Донецька і тварину, що застрелилпа 5 солдат і знищили всіх їхніх терористів, які себе називали командимрами-ополченцями :моторолу, гіві,захарченко та інших.
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05.07.2022 21:42 Ответить
У меня тоже вся эта возня СБУ с непонятными перехватами звонков рашистов уже напрягает своей правдивостью и целесообразностью.
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05.07.2022 21:52 Ответить
то не позоріщє, то ваше болото)😂
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05.07.2022 21:29 Ответить
Это одни и те же актёры эти "перехваты" ежедневные озвучивают, или разные ?
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05.07.2022 23:57 Ответить
 
 