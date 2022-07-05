"Будет жопа, короче, надо валить... Потом сидеть в Таганроге, лапу сосать", - перехваченный разговор оккупанта с женой. АУДИО

Жена советует деэнеровцу заплатить взятку, чтобы сбежать с войны, которую Россия развязала в Украине, а затем тихо сидеть в Таганроге.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале Главное управление разведки Минобороны.

"Надо валить. 50 тысяч или 80 – переехать через границу" - жена советует деэнеровцу бежать из оккупационной армии.

Она рассказывает мужчине, который служит в оккупационной армии, что по словам военкомата, его мобилизовали незаконно и советует бежать в Россию, заплатив взятку на границе: "Тебя вообще не должны были забирать. Потому что у тебя и прописка, и паспорт – российские". И с этим письмом (по прописке) можно спокойно ехать, даже деенеровский не показывать. Пусть едет, потому что там будет жопа, у нас здесь, в Донецке. Надо валить".

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"Типа, на словах все просто: сел и приехал. 50 тысяч взяток или 80 - переехать через границу. Затем сидеть в Таганроге, лапу сосать. На съемной квартире в Тане ремонт делать… Из какого-то села, не знаю из какого, из Урожайного или откуда, 30 человек будут отправлять куда-то на передовую в какое-то село, где нет света, связи. И каждые три дня или десять дней будут менять этих 30 человек. Только сколько потом из этих 30 останется… В Интернете написали, что было 500 человек. Там был такой кипишь! Там и "скорые" вызывали. Там уже военные за пистолеты, за автоматы хватаются. Баб унять не могут, Там кипишь, драки", - рассказывает женщина.