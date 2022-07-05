В этом году должны обеспечить украинцев базовой защитой от ракет РФ, - Зеленский. ВИДЕО

Задача-максимум для нашего государства – уже в этом году предоставить украинцам базовую защиту от ракетных ударов.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал во время вечернего видеообращения, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью 5 июля почти на всей территории нашего государства была объявлена ​​воздушная тревога. До этого в столице и некоторых областях тревоги не было уже определенное время, и некоторые чувствовали себя даже особенно тревожно из-за такой необычной тишины. Что-то додумывали, чего-то боялись, искали каких-то объяснений, будто оккупанты к чему-то готовятся... На самом деле не стоит себя накручивать. Не стоит искать логику в действиях террористов. Российская армия не совершает никаких пауз. У нее одна задача – унести жизнь у народа, запугать людей, чтобы даже несколько дней без воздушной тревоги уже ощущались как часть террора. И вот сегодня вечером Киев и снова почти вся Украина – с воздушной тревогой. В настоящее время есть удары по Хмельнитчине: жертвы, раненые – сейчас уточняются.

Наша с вами задача – держаться, беречь себя, в частности, беречь свои эмоции, максимально помогать обороне страны, защищать государство, сколько потребуется для нашей победы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три прилета ракет в Хмельницком районе, - глава ОВА Гамалий

Оккупанты снова били по Сумщине, по Николаеву и области, по Днепропетровщине. Часть ракет удалось сбить нашим противовоздушным силам. И мы ни дня не сокращали и не будем сокращать нашу дипломатическую активность, чтобы получить для Украины современные и достаточные противоракетные системы.

Это задача-максимум для нашего государства – уже в этом году обеспечить базовую безопасность для украинцев, базовую защиту от ракетных ударов. Но выполнение этой задачи зависит не только от нас, но и понимания партнерами наших фундаментальных потребностей.

Говорил сегодня с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Поблагодарил его за расширение помощи в области безопасности нашему государству еще на сто миллионов фунтов – это вдобавок к пакету оборонной поддержки на миллиард фунтов, о котором было объявлено недавно. Это очень ощутимая помощь для нас.

Обсудили также с Борисом систему гарантий безопасности для Украины, которую мы разрабатываем, которая должна работать долгострочно для наших людей", - рассказал Зеленский.