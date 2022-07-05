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В этом году должны обеспечить украинцев базовой защитой от ракет РФ, - Зеленский. ВИДЕО

Задача-максимум для нашего государства – уже в этом году предоставить украинцам базовую защиту от ракетных ударов.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал во время вечернего видеообращения, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью 5 июля почти на всей территории нашего государства была объявлена ​​воздушная тревога. До этого в столице и некоторых областях тревоги не было уже определенное время, и некоторые чувствовали себя даже особенно тревожно из-за такой необычной тишины. Что-то додумывали, чего-то боялись, искали каких-то объяснений, будто оккупанты к чему-то готовятся... На самом деле не стоит себя накручивать. Не стоит искать логику в действиях террористов. Российская армия не совершает никаких пауз. У нее одна задача – унести жизнь у народа, запугать людей, чтобы даже несколько дней без воздушной тревоги уже ощущались как часть террора. И вот сегодня вечером Киев и снова почти вся Украина – с воздушной тревогой. В настоящее время есть удары по Хмельнитчине: жертвы, раненые – сейчас уточняются.

Наша с вами задача – держаться, беречь себя, в частности, беречь свои эмоции, максимально помогать обороне страны, защищать государство, сколько потребуется для нашей победы.

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Оккупанты снова били по Сумщине, по Николаеву и области, по Днепропетровщине. Часть ракет удалось сбить нашим противовоздушным силам. И мы ни дня не сокращали и не будем сокращать нашу дипломатическую активность, чтобы получить для Украины современные и достаточные противоракетные системы.

Это задача-максимум для нашего государства – уже в этом году обеспечить базовую безопасность для украинцев, базовую защиту от ракетных ударов. Но выполнение этой задачи зависит не только от нас, но и понимания партнерами наших фундаментальных потребностей.

Говорил сегодня с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Поблагодарил его за расширение помощи в области безопасности нашему государству еще на сто миллионов фунтов – это вдобавок к пакету оборонной поддержки на миллиард фунтов, о котором было объявлено недавно. Это очень ощутимая помощь для нас.

Обсудили также с Борисом систему гарантий безопасности для Украины, которую мы разрабатываем, которая должна работать долгострочно для наших людей", - рассказал Зеленский.

Зеленский Владимир (20343) ПВО (2743) ракеты (3568)


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Топ комментарии
+41
Порошенко для забезпечення українців від ракет РФ за свої кошти переобладнав ППО для Києва, а Зеленський державні кошти які потрібно було виділяти на ППО закатав на великому будівництві 👀👀👀

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05.07.2022 22:59
+36
Великозбудуєш асфальтний купол?
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05.07.2022 22:57
+27
Угу, а потім замайорить веселка, по якій побіжать рожеві единороги... Ти Пороха зі сраним кварталівським ********* не порівнюй. Помилок він, бачте, наробив купу... Якби не Порох, ти, миша гівняна, уже можливо скнів би десь в "Ізоляції" чи у Сибіру, доки у твоїй хаті господарювали б орки. І це відбулося б ще на початку війни.
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05.07.2022 23:23
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коли Пороха посадить, так сразу фсе !
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06.07.2022 01:15 Ответить
через лет 20-30 и то не факт
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06.07.2022 02:02 Ответить
Ох и мразина!

Базовый, *****. А премиум будет?

Черт
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06.07.2022 02:15 Ответить
мндя как с моб запасом бронежелетов
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06.07.2022 02:18 Ответить
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06.07.2022 02:20 Ответить
безугла и ко клоуны комиссары
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06.07.2022 02:21 Ответить
долбойоби, бл !
гарна ціль для рашиських ракет
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06.07.2022 03:12 Ответить
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06.07.2022 03:54 Ответить
У тебя, с**каZE, был весь 2021 год, шоб забэзпэчыты украинцив базовым захыстом вид ракэт. Алэ ты усиленно закатывал оборонные деньги в асфальт, незабывая свои карманы и гонялся за Порошенко. По твоим хотелкам вылучилы клистроны, приговорив так ,,любимых" тобой украинцев к смерти. В ОТСТАВКУ!!!
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06.07.2022 08:12 Ответить
і ше раз проидемся по Зелі для розігріву
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06.07.2022 08:33 Ответить
як ти вже pf],fd зі своєю "системою гарантій безпеки" ....
чого тільки не придумає, щоб не вступати в НАТО
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06.07.2022 10:19 Ответить
Очень хорошо. А сколько будет разбомблено городов до конца года? Сколько людей окажутся на улице зимой? Противоракетная оборона должна была уже быть у нас два месяца назад!
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06.07.2022 10:41 Ответить
чуток доріг проложать?
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06.07.2022 10:58 Ответить
А як це "базовий"? Тож треба бути таким іпанутим...
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06.07.2022 11:16 Ответить
Горе на наші голови вовочка. ******* просто.
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07.07.2022 01:41 Ответить
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