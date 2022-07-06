Как фашисты во время Второй мировой: оккупанты вывезли в Донецк главный фонтан Мариуполя, - горсовет. ВИДЕО

Под видом реконструкции российские оккупанты разобрали главный фонтан Мариуполя и вывезли его в Донецк.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Мариупольском горсовете.

Под видом реконструкции Театрального сквера рашисты разобрали фонтан. Его современные элементы и форсунки отправлены в Донецк. Оккупанты повторяют путь фашистов. Они так же на второй день оккупации демонтировали чашу фонтана, скульптурные группы и вывезли это в Германию. Такие параллели уже не вызывают удивления. Россияне открыто действуют по инструкциям Геббельса. Свой путь они закончат так же – на скамье подсудимых!" – говорится в сообщении.

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