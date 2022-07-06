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Как фашисты во время Второй мировой: оккупанты вывезли в Донецк главный фонтан Мариуполя, - горсовет. ВИДЕО

Под видом реконструкции российские оккупанты разобрали главный фонтан Мариуполя и вывезли его в Донецк.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Мариупольском горсовете.

Под видом реконструкции Театрального сквера рашисты разобрали фонтан. Его современные элементы и форсунки отправлены в Донецк. Оккупанты повторяют путь фашистов. Они так же на второй день оккупации демонтировали чашу фонтана, скульптурные группы и вывезли это в Германию. Такие параллели уже не вызывают удивления. Россияне открыто действуют по инструкциям Геббельса. Свой путь они закончат так же – на скамье подсудимых!" – говорится в сообщении.

Смотрите также: Рашисты вывезли из Мариуполя в оккупированный Донецк детскую площадку и гранитную плитку, - Андрющенко. ВИДЕО

Автор: 

Мариуполь (5710) мародерство (461) россия (95502)


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Топ комментарии
+13
Що можна сказати, на росії мешкають однi злодійські виродки. Не здивуюся якщо вони як Німеччина у Другу світову вивозитимуть український чорнозем вагонами.
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06.07.2022 10:08
+10
Так це і є фашисти!! ВЛАСОВЦИ, у них же - той самий прапор!!
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06.07.2022 10:08
+9
Кацапы - нация воров, мародёров и убийц. Они не должны существовать
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06.07.2022 10:09
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Що можна сказати, на росії мешкають однi злодійські виродки. Не здивуюся якщо вони як Німеччина у Другу світову вивозитимуть український чорнозем вагонами.
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06.07.2022 10:08 Ответить
Пускай свою дохлятину заберут и прикопают и будут у них черноземы не хуже, чем у нас
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06.07.2022 10:24 Ответить
Так це і є фашисти!! ВЛАСОВЦИ, у них же - той самий прапор!!
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06.07.2022 10:08 Ответить
Кацапы - нация воров, мародёров и убийц. Они не должны существовать
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06.07.2022 10:09 Ответить
а сенс?один окупований в інший окупований і обое потрібно звільняти все рівно
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06.07.2022 10:10 Ответить
Замарати у своїх злочинах і більше до себе прив'язати.
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06.07.2022 10:16 Ответить
Это тот самый в котором Зеленский так весело купался в 19 году. Бедоносец злосчастный.
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06.07.2022 10:10 Ответить
👍
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06.07.2022 10:15 Ответить
Зеля в шоці. Де ж він побігає після перемоги?
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06.07.2022 10:11 Ответить
На зоні теж є басейн, в кутку.
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06.07.2022 10:14 Ответить
Эх были раньше времена - фонтаны, велосипеды, самокаты. Потом курорты в Турции или Париж. Не то что сейчас.
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06.07.2022 10:15 Ответить
Юзовка главнее Жданова...
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06.07.2022 10:25 Ответить
Хмырь: "Да, это тебе не мелочь по карманам тырить…"
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06.07.2022 10:26 Ответить
Методи фашистів не змінюються: вбивати, руйнувати, красти, вивозити українців. Все за завітами гітлера і гебельса. путлєр здібний учень.
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06.07.2022 10:28 Ответить
В плен к Гитлера попала почти ВСя кадровая красная армия за три месяца...более 4 миллионов...
Странно что он их не расстреливал...
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06.07.2022 10:56 Ответить
 
 