Воины мотопехотного батальона 10-й горно-штурмовой бригады уничтожили российский танк и его экипаж близ Лисичанска. ВИДЕО+ФОТО
В бою вблизи Лисичанска воины мотопехотного батальона 10-й горно-штурмовой бригады уничтожили российский танк и его экипаж.
Видеозапись уничтоженного танка опубликовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на своем телеграм-канале.
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Кроме того, бойцы нашли документы одного из уничтоженных врагов - водительское удостоверение украинского образца, паспорт террористической "ДНР" и военный билет времен СССР, выданные Яворскому Борису Леонидовичу.
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Ох, легендарні М777… Як же вони шмаляють? https://petrimazepa.com/uk/yak_pratsyuye_m777 А ось як!
До войны в какой форум диванных спецов не заходил везде ор и сломанные копья, смешались в кучу люди кони, о том что кортики это фейк и ващще броня наша крепка, танки наши быстры.
Все, ушел кураж?
А как дышали то как дышали...