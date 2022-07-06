РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6120 посетителей онлайн
Новости Видео Война
19 944 29

Воины мотопехотного батальона 10-й горно-штурмовой бригады уничтожили российский танк и его экипаж близ Лисичанска. ВИДЕО+ФОТО

В бою вблизи Лисичанска воины мотопехотного батальона 10-й горно-штурмовой бригады уничтожили российский танк и его экипаж.

Видеозапись уничтоженного танка опубликовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на своем телеграм-канале.

Внимание! Ненормативная лексика!

Кроме того, бойцы нашли документы одного из уничтоженных врагов - водительское удостоверение украинского образца, паспорт террористической "ДНР" и военный билет времен СССР, выданные Яворскому Борису Леонидовичу.

Воины мотопехотного батальона 10-й горно-штурмовой бригады уничтожили российский танк и его экипаж близ Лисичанска 01

Смотрите также: "Речная пехота" десантирует грузы и подразделения через Северский Донец между Северодонецком и Лисичанском. ВИДЕО


Воины мотопехотного батальона 10-й горно-штурмовой бригады уничтожили российский танк и его экипаж близ Лисичанска 02

Смотрите также: "У меня одноклассник воюет по ту сторону", - воин ВСУ Виталий в районе Песков держит оборону в 20 километрах от своего дома под Донецком. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19197) танк (2253) уничтожение (6909) Бутусов Юрий (4358) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (204)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+21
Нехай вам буде пекельним Адом українська Земля, тварюки.
показать весь комментарий
06.07.2022 10:17
+18
У орка права до 2049 года. Долго жить собирался.
показать весь комментарий
06.07.2022 10:22
+10
Не слід до палаючого танка так підходити , якщо здетонує бк можна померти
показать весь комментарий
06.07.2022 10:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
smotrju "mangali" uzhe ne v trende
показать весь комментарий
06.07.2022 10:15 Ответить
Нехай вам буде пекельним Адом українська Земля, тварюки.
показать весь комментарий
06.07.2022 10:17 Ответить
да ладно , это хороший экипаж , потому , что хороший кацап-......
показать весь комментарий
06.07.2022 10:41 Ответить
омоскаленый хохол
показать весь комментарий
06.07.2022 10:17 Ответить
зденаціоналізована, кацапізована тварюка.
показать весь комментарий
06.07.2022 11:30 Ответить
****** маларос.
показать весь комментарий
07.07.2022 00:50 Ответить
У орка права до 2049 года. Долго жить собирался.
показать весь комментарий
06.07.2022 10:22 Ответить
Не слід до палаючого танка так підходити , якщо здетонує бк можна померти
показать весь комментарий
06.07.2022 10:23 Ответить
а як же кацапи що в танку ховаться? їм не страшно?
показать весь комментарий
06.07.2022 11:26 Ответить
Кацапам вже ***** ))
показать весь комментарий
07.07.2022 01:06 Ответить
Русскіє нє сдаютса!
показать весь комментарий
07.07.2022 11:35 Ответить
Давно не было рекордов полета башни, с ванькой внутри
показать весь комментарий
06.07.2022 10:27 Ответить
Трохи засмажились.
показать весь комментарий
06.07.2022 10:34 Ответить
А у мене в військовому квитку написано українець і в савецкій арміі знали, що ми окрема нація, але хохлами називали. ********** хитровиєб.ний вирішив історію навіть радянського союзу переписати та винищити українців, як не було, тільки дивно, що діди та прадіди також українською розмовляли задовго до совка, а тим більше до приходу на Світ з потойбіччя кремлівського упиря.
показать весь комментарий
06.07.2022 10:35 Ответить
Цікаво, а хто видав українське посвідчення водія цьому вилупку в 2019 році?
показать весь комментарий
06.07.2022 10:44 Ответить
Краматорське МРЕО
показать весь комментарий
06.07.2022 10:49 Ответить
А почему бы не взомать ГЛОНАСС?
показать весь комментарий
06.07.2022 10:46 Ответить
tomu ka rjuzke ljetchi izpolzujut GPS - eto ne shutka
показать весь комментарий
06.07.2022 11:55 Ответить
Они коректируют ракеты в Yкраину.
показать весь комментарий
06.07.2022 10:48 Ответить
https://petrimazepa.com/uk/yak_pratsyuye_m777 Як працює М777?

Ох, легендарні М777… Як же вони шмаляють? https://petrimazepa.com/uk/yak_pratsyuye_m777 А ось як!

показать весь комментарий
06.07.2022 10:58 Ответить
нізя перти проти Украіни -- от і прилетіло
показать весь комментарий
06.07.2022 11:09 Ответить
Двуличная животина.Вдове срочно перевести пять тысяч рублей и сфотографировать со счастливой рожей напротив аптеки.Сына устроить в ПТУ на сварщика.
показать весь комментарий
06.07.2022 11:38 Ответить
У військовому квитку вказано національність - Срусский! От він ніколи не задавався питанням, як ЯВОРСЬКИЙ може бути Сруским? Малороси *****, ****! це саме страшне стати малоросом навіть не розуміючи цього. І ця війна у більшій мірі саме через малоросів!
показать весь комментарий
06.07.2022 11:45 Ответить
Посвідчення водія собі обновив у 2019 році в біндеровскай Україні. Чомусь в рашку воно не поперлося, тварюка.
показать весь комментарий
06.07.2022 16:26 Ответить
РашиZды уже не ставят на башни мангалы? А чего? Убедились в эффективности джавелинов? Или это гроб спецом для донецкого мяса, которого не жалко?
До войны в какой форум диванных спецов не заходил везде ор и сломанные копья, смешались в кучу люди кони, о том что кортики это фейк и ващще броня наша крепка, танки наши быстры.
Все, ушел кураж?
А как дышали то как дышали...
показать весь комментарий
06.07.2022 21:59 Ответить
кацапы восемь лет весело шутили , мол раися на войну еще не пришла! Ну вот, раися наконец пришла , после почти пяти месяцев - под сорок тысяч рсукого жмурья, треть всех имевшихся танков, флагман флота и аж целый ЛИСИЧАНСК в активе. Еще столько же и они возьмут село Смерть Камунизму.
показать весь комментарий
07.07.2022 00:56 Ответить
 
 