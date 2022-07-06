РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7376 посетителей онлайн
Новости Видео Война
16 731 48

Мужчина во время оккупации Киевщины катался с рашистами и показывал им, куда заселяться. Теперь может сесть пожизненно. ВИДЕО

Национальная полиция завершила расследование в отношении государственного предателя в Киевской области.

Об этом сообщили в Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.

31-летний мужчина - житель пгт Бабинцы на Бучанщине в Киевской области. Во время оккупации села он ездил на транспорте с российской символикой и показывал рашистам, где живут военнослужащие, милиционеры и охотники. Также он рассказывал россиянам, какие дома пустуют, потому что их владельцы эвакуировались, и говорил, что туда можно заселиться.

Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ).

Смотрите также: Задержана женщина, которая "сдавала" оккупантам украинских защитников в Ворзеле, - СБУ. ВИДЕО

"Работники Главного следственного управления Национальной полиции направили в Печерский районный суд столицы обвинительный акт в отношении государственного предателя. Ему грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение", - отметили в полиции.

Автор: 

Киевская область (4129) оккупация (10135) Нацполиция (16458) государственная измена (1539) коллаборационизм (870)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+21
Ага, довічно... Вірю аж бігом!
Україна - країна для українофобів.
показать весь комментарий
06.07.2022 12:42
+15
Дати 2 роки умовно і призначити мером від Слуги Народу
показать весь комментарий
06.07.2022 12:52
+14
Сколько людей погибло из-за таких мразей. Нужно судить показательнои садить на долго. Ато нам боком вылезло то что сепаров в 2014 мы всех поотпускали или осудили на условные сроки
показать весь комментарий
06.07.2022 12:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На палю!
показать весь комментарий
06.07.2022 12:42 Ответить
На палю (на два роки умовно)!
показать весь комментарий
06.07.2022 12:52 Ответить
Ага, довічно... Вірю аж бігом!
Україна - країна для українофобів.
показать весь комментарий
06.07.2022 12:42 Ответить
Так и будет. "На вид и разойтись по домам".
показать весь комментарий
06.07.2022 13:47 Ответить
А чому б як криворіжський мажор не вибачився і його б відпустили? Чи він стільки чесним слугам не заніс грошей?
показать весь комментарий
06.07.2022 12:44 Ответить
Ну ... Хоч якась користь ... Якщо багато заніс !
показать весь комментарий
06.07.2022 13:32 Ответить
бачу живе він прям як ті буряти з якими потоварищував. знайшли спільні інтереси мабуть
показать весь комментарий
06.07.2022 12:44 Ответить
Да добийте ви його вже, ****** бомжару довічно годувать
показать весь комментарий
06.07.2022 12:44 Ответить
А може он гид по призванию души, а гиды как известно также как врачи нейтральны, которые спасают жизни несмотря ни на что. Вот же незадача. Ну а по факту ******* обыкновенный, гниде тоже иногда надо думать на три шага вперед, иначе плохо закончит...прям вот как это.
показать весь комментарий
06.07.2022 12:45 Ответить
Ты "па панятия" решил подключить?

Не, не канает! Даже паханат так не работает, если пойти по всем "дорожкам"
показать весь комментарий
06.07.2022 12:49 Ответить
Дати 2 роки умовно і призначити мером від Слуги Народу
показать весь комментарий
06.07.2022 12:52 Ответить
Спочатку на курси в Трускавець
показать весь комментарий
06.07.2022 13:09 Ответить
Що значить "Тепер може сісти довічно." може і не сісти?
показать весь комментарий
06.07.2022 12:53 Ответить
ну мали на увазі - "може довічно сісти на пляшку або швабру, а може і не сісти, бо кишка тонка - трісне... а у тюрму й так закриють"
показать весь комментарий
06.07.2022 12:56 Ответить
их не нужно сажать их просто убирать нужно из этой жизни.
показать весь комментарий
06.07.2022 12:53 Ответить
не сяде ... СБУ свого відмаже ... ще й на посаду візьмуть
показать весь комментарий
06.07.2022 12:53 Ответить
Сколько людей погибло из-за таких мразей. Нужно судить показательнои садить на долго. Ато нам боком вылезло то что сепаров в 2014 мы всех поотпускали или осудили на условные сроки
показать весь комментарий
06.07.2022 12:55 Ответить
В 14, максимум в 15 году уже надо было очищать страну от сепарни.
показать весь комментарий
06.07.2022 13:08 Ответить
Не розумію нашо таких затримувати. Годуй його потім ще довічно з наших податків. Невже неможна було його, так би мовити, утілізувати "при спробі чинити опір та намаганні втекти". І не було б ніякого клопоту.
показать весь комментарий
06.07.2022 12:57 Ответить
Як кажуть кацапи: любіш кататся любі і саночкі возіть 😆👍
показать весь комментарий
06.07.2022 12:57 Ответить
Чого б таких не вішати? Привселюдно. Це різко скоротить кількість любителів русні.
показать весь комментарий
06.07.2022 12:57 Ответить
У цього підара у СІЗО повинна прокинутися СОВІСТЬ, та знайтися зайвий ремень на штанях або шнурки!!!
показать весь комментарий
06.07.2022 12:59 Ответить
Нахрена я маю довічно годувати цю потвору своїми податками?! Поставити до стіни і кулю в голову, ось і вся розмов
показать весь комментарий
06.07.2022 12:59 Ответить
та ні, набагато цікавіше коли його в камері якийсь амбал кожного дня їбати буде, бо за всіми ознаками це труслива тупа людина, яка не счинить спротиву тому хто захоче його зламати та принудити робити щось птоти його волі. такі на суворому режимі не довго живуть.
показать весь комментарий
06.07.2022 13:03 Ответить
амбалові до речі за такі дії можна скоротити строк
показать весь комментарий
06.07.2022 13:13 Ответить
Цей репортаж виставляють вже вдруге на Цензорі.
показать весь комментарий
06.07.2022 13:00 Ответить
халабуда как у братушек с рососии
показать весь комментарий
06.07.2022 13:04 Ответить
може сісти а може 1рік умовно як було з мером зрадником
показать весь комментарий
06.07.2022 13:05 Ответить
Або умовно як мародеру бучанському
показать весь комментарий
06.07.2022 13:27 Ответить
Поціновувача РУССКАГА МІРА зразу видно по достатку, соціальному статусу і відсутності розуму.
показать весь комментарий
06.07.2022 13:06 Ответить
а остальных из оп и около оп когда?
показать весь комментарий
06.07.2022 13:06 Ответить
Да сидельцам его подкинте. Они там разберуться)
показать весь комментарий
06.07.2022 13:08 Ответить
Ну якась випадкова куля при спробі втечі його може наздогнати врешті решт
показать весь комментарий
06.07.2022 13:10 Ответить
Так може сісти, чи все ж таки сяде?
показать весь комментарий
06.07.2022 13:12 Ответить
Вирішить суд
показать весь комментарий
06.07.2022 13:49 Ответить
ОАСК? ))
показать весь комментарий
06.07.2022 15:43 Ответить
Будем надеяться, что этому чувырле лет 15-ть будут показывать на свободное место возле параши !
показать весь комментарий
06.07.2022 13:13 Ответить
Судячи з його житла, він теж кацап. 😊
показать весь комментарий
06.07.2022 13:23 Ответить
Я пропоную у Жовті Води..там уранові копальні..вони ж ********** бавитись з такими речами..нехай видобувають..пожиттєво..так менше годувати їх придеться..нє фіг їм курорти організовувати..
показать весь комментарий
06.07.2022 13:38 Ответить
Очень сомневаюсь
показать весь комментарий
06.07.2022 14:27 Ответить
"Поссан к успеху шел"
показать весь комментарий
06.07.2022 14:39 Ответить
Типова кацапська мразота! Й скільки такої швалі вештається
в Україні.
показать весь комментарий
06.07.2022 15:10 Ответить
Посадіть і хай буде за приклад іншим.
показать весь комментарий
06.07.2022 15:22 Ответить
А можна ****@ цього "дєятєля" показати?
показать весь комментарий
06.07.2022 15:24 Ответить
Завалити при спробі втечі.
показать весь комментарий
06.07.2022 15:36 Ответить
Що значит може? Нiяких может.
показать весь комментарий
06.07.2022 16:11 Ответить
Де б не заходили кацапи, їх завжди підтримували всякі декласовані елементи (бомжі, злодюги, - коротше кажучи, різноманітні покидьки і ******). От чомусь їх прямо тягне до них! І так було завжди. Що не злидень тупий голодранський, - то і є прокацапська курвотина!
показать весь комментарий
06.07.2022 21:14 Ответить
 
 