Мужчина во время оккупации Киевщины катался с рашистами и показывал им, куда заселяться. Теперь может сесть пожизненно. ВИДЕО

Национальная полиция завершила расследование в отношении государственного предателя в Киевской области.

Об этом сообщили в Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.

31-летний мужчина - житель пгт Бабинцы на Бучанщине в Киевской области. Во время оккупации села он ездил на транспорте с российской символикой и показывал рашистам, где живут военнослужащие, милиционеры и охотники. Также он рассказывал россиянам, какие дома пустуют, потому что их владельцы эвакуировались, и говорил, что туда можно заселиться.

Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ).

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"Работники Главного следственного управления Национальной полиции направили в Печерский районный суд столицы обвинительный акт в отношении государственного предателя. Ему грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение", - отметили в полиции.