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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Украинские артиллеристы точным ударом уничтожили склад с боеприпасами и топливом в оккупированном Донецке. ВИДЕО

В донецком микрорайоне Азотный загорелся и взрывается временный склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись пожара опубликована в соцсетях.

"В Донецке, в микрорайоне Азотный, точным даром уничтожена временная перевалочная база БК и ГСМ, которую наспех оборудовали банановые макаки под бестолковым руководством москалей, поскольку нужно было спасать и распихивать по городу боеприпасы, по которым еще не прилетело. Все было сделано в спешке и настолько бестолково, что не осталось в стороне от "пристального глаза", который сообщил дяде "Ленд Лизу". Ну а результат вам уже наглядно известен. Звуки от разрывающихся боеприпасов слышны вдали от места пожара", - пишут в комментарии к видео авторы публикации.

Внимание! Ненормативная лексика!

Читайте также: В оккупированном Донецке горит склад боеприпасов. ВИДЕО

Автор: 

боеприпасы (2336) Донецьк (6322)


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Топ комментарии
+46
Если это сделано высокоточным дальнобойным западным оружием, то есть все признаки того, что армия мордора запарится боеприпасы подвозить. Это совсем другой расклад на фронтах...
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06.07.2022 15:01
+45
все 8 лет бамбили, а теперь вот оно как
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06.07.2022 15:05
+41
Там дебільна ***** коментує, що "кавота аставілі без жільйя"
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06.07.2022 15:01
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Дякуємо тобі дядечко Ленд Ліз...
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06.07.2022 15:01 Ответить
Это пока ещё дядя Грант зажигает ,а Ленд-лиз подойдёт осенью
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06.07.2022 15:14 Ответить
Если это сделано высокоточным дальнобойным западным оружием, то есть все признаки того, что армия мордора запарится боеприпасы подвозить. Это совсем другой расклад на фронтах...
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06.07.2022 15:01 Ответить
Лише за сьогодні -4 склади і невдалий удар по військовій базі у Скадовську.
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06.07.2022 15:25 Ответить
Там дебільна ***** коментує, що "кавота аставілі без жільйя"
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06.07.2022 15:01 Ответить
все 8 лет бамбили, а теперь вот оно как
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06.07.2022 15:05 Ответить
.. и ее вылечим.
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06.07.2022 15:08 Ответить
Не. Не вылечим. Там ток утилизация.
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06.07.2022 15:16 Ответить
Це вата очкує...
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06.07.2022 15:13 Ответить
Покi украинцi очiкуют - кацапi очкують.
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06.07.2022 15:32 Ответить
класноє жильйо, полноє патронов)
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06.07.2022 15:13 Ответить
Ага. В Дурной балке рядом со складами ВВ для шахт очень много кого-то проживало. Просто самый густонаселенный район Донецка
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06.07.2022 15:26 Ответить
Тому, хто втратив рідних, майно та житло за підтримки тих, хто покликав на українську землю кацапів - якось "похрєн", що вони "лишились жилья"
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06.07.2022 15:29 Ответить
Хай ця "*****" до нас приїде - я її по Новоселівці за руку проведу - передмістя Чернігова яке кацапами на 80% стерте з лиця землі! А там жили тисячі людей І багато жили - село межує з заплавними лугами Десни і в господарствах нерідко тримали по одній-дві корови!
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07.07.2022 08:05 Ответить
Куріння вбиває. Стань хорошим рускім.
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06.07.2022 15:01 Ответить
Сваршшікі?...
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06.07.2022 15:02 Ответить
"Это не мы"- ЗСУ
Опять не удачно покурили
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06.07.2022 15:03 Ответить
неудачно
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06.07.2022 19:13 Ответить
Притягнули ЛуганДони йо#ані війну в країну!!!
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06.07.2022 15:03 Ответить
не лугандони притягнули, а малороси. Таких по всій країні вистачає, інша справа, що бамбасія межує з кацапією, а влада України до такого сусідства відносилась позитивно.
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06.07.2022 15:21 Ответить
так олігархи ж, вони за стільки років навіть гроші вкладати нормально не навчилися, а тут політика зовнішня, внутрішня і все під лозунгом "какая_разніца", да "как-то порішаєм". Ось і до рішалися. Не лізли би вони в політику вже були і реформи, а маргинали би не псули людям життя.
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06.07.2022 16:24 Ответить
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06.07.2022 15:03 Ответить
Ну непогано!
Але більше схоже на те, що це ЛНР обстріляло ДНР. В них там громадянська війна. ДНР не хоче "кормить ЛНР". Ось ті і стреляють.
А колись були ж братні народи. Невдобно получилось...
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06.07.2022 15:04 Ответить
У ЛНР нет таких дальнобойных систем. Это кацапы геноцидят бамбасян.
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06.07.2022 15:28 Ответить
ну не скажіть, забули про їх шахти? там багато чого відкопати можна, хто зна.
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06.07.2022 16:25 Ответить
Та ніколи ми братніми народами не були - московія завжди натякала нам на меншовартість.
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06.07.2022 19:15 Ответить
"кого-то оставили без жилья" Вот же ж люди. Утверждают, что 8 лет жили под бомбёжками, а на поверку не могут различить, как горит жилой дом и как склад
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06.07.2022 15:04 Ответить
может в складе орки жили, вот их и оставили без жилья ))))
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06.07.2022 15:06 Ответить
а кавота куріца ще на гарматне мясо не пустили чомусь свого мужа чи брата тот що коментує а не захищає народні республіки
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06.07.2022 15:06 Ответить
Що не відео з дамбасу за кадром голоси зомбі , їх ніхера не бере , просто амеби живучі
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06.07.2022 15:09 Ответить
данбят бамбас)))
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06.07.2022 15:10 Ответить
І кого це москальське курка ****** називає? Може Чепушиліна?
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06.07.2022 15:11 Ответить
На відміну від "настамнєт", на своїй землі - "ми там є і завжди будем"!
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06.07.2022 15:11 Ответить
Удар,****,не точний,а влучний.
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06.07.2022 15:16 Ответить
нет, тут всё таки точный)
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06.07.2022 15:20 Ответить
Лапотные боты орут что две установки HIMARS они уже уничтожили,тогда почему склады взрываются?
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06.07.2022 15:20 Ответить
Так вони вже стільки нашої техніки розбили що навіть їхні ж довоєнні дані(плюс те що надійшло з-за кордону) - трохи не вдвічі менші!
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07.07.2022 08:07 Ответить
Кажуть що Илан Маск через свои супутники моче в сортире рабZeю уж Гай шумить...
Брешуть люди. .не може супутник стріляти візітками Яроша...
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06.07.2022 15:20 Ответить
подяка ЗСУ
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06.07.2022 15:23 Ответить
заруба -- треба жеще -- бо вони такі тугодуми - снаряди іх заставляют трохи думати якого хера вони тут лазят
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06.07.2022 15:24 Ответить
Ольга ********* каже що сбила всі Байрактари Єрдогана...снайперша пля
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06.07.2022 15:25 Ответить
Даже те, которые еще в Турции на заводе не собрали на три года вперед.
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06.07.2022 15:36 Ответить
Треба українську *********...Наталку Мосейчук посадити поруч в ***********...ко сміху було б....
Дві дури страшна сила...
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06.07.2022 15:31 Ответить
Але треба, перед цим, вийняти з ********** 12-м хробака(як з мосійчучки)
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06.07.2022 17:57 Ответить
Ну, винторогие, теперь патроны по карманам будете распихивать, а снаряды и ракеты как мураши на себе постоянно таскать, что бы не создавать складов? ❓
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06.07.2022 15:35 Ответить
дамбілі бамбас?
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06.07.2022 15:55 Ответить
Шо ж за ху.ня такая, была целостная Украина ничего не бамбили, пришли ихтамнеты, "бамбили" Дамбас 8 лет, вторгся ********* в открытую, бамбят уже по взрослому.
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06.07.2022 16:04 Ответить
С*ки пАганые - это те кто этот склад наскладировал?
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07.07.2022 07:17 Ответить
 
 