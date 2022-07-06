Украинские артиллеристы точным ударом уничтожили склад с боеприпасами и топливом в оккупированном Донецке. ВИДЕО
В донецком микрорайоне Азотный загорелся и взрывается временный склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись пожара опубликована в соцсетях.
"В Донецке, в микрорайоне Азотный, точным даром уничтожена временная перевалочная база БК и ГСМ, которую наспех оборудовали банановые макаки под бестолковым руководством москалей, поскольку нужно было спасать и распихивать по городу боеприпасы, по которым еще не прилетело. Все было сделано в спешке и настолько бестолково, что не осталось в стороне от "пристального глаза", который сообщил дяде "Ленд Лизу". Ну а результат вам уже наглядно известен. Звуки от разрывающихся боеприпасов слышны вдали от места пожара", - пишут в комментарии к видео авторы публикации.
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Опять не удачно покурили
Але більше схоже на те, що це ЛНР обстріляло ДНР. В них там громадянська війна. ДНР не хоче "кормить ЛНР". Ось ті і стреляють.
А колись були ж братні народи. Невдобно получилось...
Брешуть люди. .не може супутник стріляти візітками Яроша...
Дві дури страшна сила...