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Call of duty в Северодонецке: один день с бойцами 4-й бригады Нацгвардии и 81-й десантной в боях. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказывает об одном дне войны с российскими оккупантами в Северодонецке.

Речь идет о боях 3 июня, кадры которых сняты Бутусовым, и которые дают возможность представить, что происходило в городе и как героически держались украинские воины.

"Это один день – 3 июня в Северодонецке за 40 минут. Кадры сняты прямо во время боев. Война как она есть. Если вы не на фронте, то вряд ли видели войну поближе. Теперь будете иметь представление как это, когда танк попадает в соседний дом или комнату, когда надо бежать за дополнительным бк под обстрелом и с шутками, когда спать приходится на рации и под взрывы артиллерии, когда думаешь, что тебя заберет ВСП, а получаешь Героя Украины! ) Посмотрите на этих мужественных воинов, чтобы иметь понимание, что происходило в Северодонецке. "Мы не бежим, мы воюем, мы сражаемся! Но домА не держат" - цитата командира "Ройса". Они, действительно, сильнее бетона. Они выдержали", – рассказывает Бутусов.

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Северодонецк (605) Бутусов Юрий (4358)


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Справжнім українським воїнам та героям-величезна вдячність...
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06.07.2022 17:10 Ответить
Колом в дупу (кацапскую) 💀
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06.07.2022 17:16 Ответить
а серпокрильці комах ловлять і не евакуюються, їм пох)
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06.07.2022 18:24 Ответить
Щось нереальне ... Ми тут, вони там ...
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06.07.2022 19:01 Ответить
Арту би нам на підмогу.
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06.07.2022 19:11 Ответить
Господи! Збережи хлопцiв наших. Силою твоэю допоможи славетним захисникам нашим. Вони такi всi молодi. Нехай живими залишаються нас захищаючи. Слава iм слава!
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06.07.2022 19:44 Ответить
Воїни!
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06.07.2022 20:01 Ответить
 
 