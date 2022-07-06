Call of duty в Северодонецке: один день с бойцами 4-й бригады Нацгвардии и 81-й десантной в боях. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказывает об одном дне войны с российскими оккупантами в Северодонецке.

Речь идет о боях 3 июня, кадры которых сняты Бутусовым, и которые дают возможность представить, что происходило в городе и как героически держались украинские воины.

"Это один день – 3 июня в Северодонецке за 40 минут. Кадры сняты прямо во время боев. Война как она есть. Если вы не на фронте, то вряд ли видели войну поближе. Теперь будете иметь представление как это, когда танк попадает в соседний дом или комнату, когда надо бежать за дополнительным бк под обстрелом и с шутками, когда спать приходится на рации и под взрывы артиллерии, когда думаешь, что тебя заберет ВСП, а получаешь Героя Украины! ) Посмотрите на этих мужественных воинов, чтобы иметь понимание, что происходило в Северодонецке. "Мы не бежим, мы воюем, мы сражаемся! Но домА не держат" - цитата командира "Ройса". Они, действительно, сильнее бетона. Они выдержали", – рассказывает Бутусов.

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