В Мариуполе оккупанты без предупреждения снесли дом, не дав жильцам забрать вещи. ВИДЕО
В Мариуполе захватчики без предупреждения снесли дом по ул. Троицкой, не позволив жителям забрать уцелевшие вещи.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Мариуполь. Первый полностью снесенный дом по ул. Троицкая 59. Забрать вещи людям времени не дали. Снос без предупреждения. Мариупольцы лишились последнего. Нет слов. Только ярость", - написал советник городского головы.
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показать весь комментарий06.07.2022 20:12
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https://www.youtube.com/watch?v=1MMDGI4EqKs
А в чём новость? По-моему, они и все остальные дома в Мариуполе снесли без предупреждения.