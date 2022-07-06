"Они вцепились в двух-трех человек и говорили, что им нужна информация на Редиса, Тавра и Калину", - история азовца "Торка", вернувшегося из плена. ВИДЕО

В сети опубликовано видео азовца на псевдо "Торк" о его пребывании в плену россиян и возвращении в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры рассказа опубликованы на ютуб-канале AZOV-media.

"Азовец на псевдо "Торк" – один из тех украинских военных, которых 29 июня в процессе обмена пленными удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию. В настоящее время он находится в украинской больнице. Во время вражеских обстрелов в Мариуполе получил тяжелое ранение. О том, что едет на обмен, не знал до последнего. Истекая кровью, друг "Торк" добирался до "Азовстали" вплавь и под обстрелами. Видел, как гибнут другие военные и усыпанный телами путь к комбинату. Говорит, что после всего увиденного, плена уже не боялся и решению командира доверился. О том, как относились к украинским воинам в реабилитационном центре оккупантов, допросы в плену и провокационные вопросы пропагандистских СМИ к бойцам – в рассказе азовца", - отмечается в информации.

Смотрите: "Мы военные, наша задача - защищать свою Родину", - боец "Азова" Краминский в плену не сломался под давлением российской пропаганды. ВИДЕО