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Новости Видео Агрессия России против Украины Война
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"Они вцепились в двух-трех человек и говорили, что им нужна информация на Редиса, Тавра и Калину", - история азовца "Торка", вернувшегося из плена. ВИДЕО

В сети опубликовано видео азовца на псевдо "Торк" о его пребывании в плену россиян и возвращении в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры рассказа опубликованы на ютуб-канале AZOV-media.

"Азовец на псевдо "Торк" – один из тех украинских военных, которых 29 июня в процессе обмена пленными удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию. В настоящее время он находится в украинской больнице. Во время вражеских обстрелов в Мариуполе получил тяжелое ранение. О том, что едет на обмен, не знал до последнего. Истекая кровью, друг "Торк" добирался до "Азовстали" вплавь и под обстрелами. Видел, как гибнут другие военные и усыпанный телами путь к комбинату. Говорит, что после всего увиденного, плена уже не боялся и решению командира доверился. О том, как относились к украинским воинам в реабилитационном центре оккупантов, допросы в плену и провокационные вопросы пропагандистских СМИ к бойцам – в рассказе азовца", - отмечается в информации.

Смотрите: "Мы военные, наша задача - защищать свою Родину", - боец "Азова" Краминский в плену не сломался под давлением российской пропаганды. ВИДЕО

обмен (1374) плен (2608) Азов (793)


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Топ комментарии
+41
Всі захисники Маріуполя справжні воїни та герої,а полк Азов був є та залишиться справжнім жахом для кацапів назавжди...
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06.07.2022 21:19
+22
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06.07.2022 21:14
+16
Який хороший, який розумний хлопець. мужній, сміливий.
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06.07.2022 21:36
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06.07.2022 21:14 Ответить
HIMARS Wojak
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06.07.2022 21:16 Ответить
HIMARS AKBAR!!!
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06.07.2022 21:58 Ответить
Всі захисники Маріуполя справжні воїни та герої,а полк Азов був є та залишиться справжнім жахом для кацапів назавжди...
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06.07.2022 21:19 Ответить
Який хороший, який розумний хлопець. мужній, сміливий.
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06.07.2022 21:36 Ответить
Дай боже тобі синку здоров'я.Ніколи не простимо цих рашиских тварюк ! НІКОЛИ !
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06.07.2022 21:54 Ответить
Хрін собачий оркам а не КАЛИНУ!!!!
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06.07.2022 22:19 Ответить
Вони неймовірні воїни, бачив як їх бомбили та обстрілювали з гаубиць на Азовсталі. Тотальна перевага рашистів. А вони по ночам ходили в рейди та гасили ворога.
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06.07.2022 23:23 Ответить
Та це ж глиба розуму і логіки!!! Справжній Воїн!
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07.07.2022 01:30 Ответить
Воїни Азову - гордість нації!
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12.07.2022 13:40 Ответить
 
 