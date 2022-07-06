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Украинские силы продвигаются на нескольких тактических направлениях на юге страны, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинцам вечером 6 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в фейсбуке Зеленского.

"Украинские силы продвигаются на нескольких тактических направлениях, в том числе и на юге – на Херсонщине, в Запорожской области. Мы не отдадим нашу землю – вся суверенная территория Украины будет украинской.

На юге нашей страны, в оккупированных районах, российские силы заблокировали любую возможность для людей знать правду о происходящем. Блокируют доступ к социальным сетям, мессенджерам и YouTube. Люди должны об этом знать. Поэтому, если у вас есть возможность говорить с людьми на юге – с Херсоном, Геническом, Бердянском, Мелитополем и другими городами и селами – распространяйте, пожалуйста, там правду. Используйте любую возможность, чтобы сказать людям в оккупированных районах, что мы помним о них и за них мы боремся".

Читайте: Нам нужно переломить оккупантов, - Зеленский

Зеленский Владимир (20343) обращение (747)


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Топ комментарии
+17
наполеон ти зеленопарт
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06.07.2022 22:27
+17
Новий серіал від 95 кварталу «Володимир Олександрович змінює професію». Хто режисер невідомо. У головній ролі Голобородько. Масовка - слуги та інші прихвосні.
А тепер коротко про зміст серіалу.
Не впоравшись з підготовкою до агресії, головний герой картини не втік з країни (Бо не дали) і стає речником ЗСУ, щоб хоч якось примазатись до їх успіхів.
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06.07.2022 22:50
+15
Бощеневтік.
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06.07.2022 22:31
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наполеон ти зеленопарт
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06.07.2022 22:27 Ответить
Бощеневтік.
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06.07.2022 22:31 Ответить
Дід Пронос з казкою на ніч,зебілоїдам!! От така х..ня,малята !!!!)))
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06.07.2022 22:43 Ответить
Чому БоНеВтік НЕ втік?
Тому, що НЕ ЗНАВ де Кварталу-95 дозволять виступати!
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06.07.2022 22:43 Ответить
Бо ще не все здав, тому й бощеневтік.
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06.07.2022 23:04 Ответить
Атваевал Мариуполь ?
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06.07.2022 22:52 Ответить
Не мешайте ежевечерним гундосикам. Надо понимать всю глубину этих глубин.
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06.07.2022 22:30 Ответить
В нас ласки не водяться. В нас водяться копняки та лящі.
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06.07.2022 22:32 Ответить
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06.07.2022 22:56 Ответить
Країну тоді врятували і зараз продовжують рятувати Валерій Залужний та ЗСУ!
Саме їм максимально довіряють українці!
Адепти шашличних посиділок їх не цікавлять!
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06.07.2022 22:59 Ответить
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06.07.2022 23:02 Ответить
Слова Абдристовича, как "элитного" сорта зелёного говна надо понимать с точностью до наоборот, как и любые слова его кураторов из Параши.
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07.07.2022 08:20 Ответить
Сразу видно, что Абдристовича ты с противоположной стороны ртом обслуживаешь.
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07.07.2022 10:31 Ответить
Шановному Генералові дай Боже здоров'я та, на жаль, терпіння. Пишаємося. Дякуємо. Молимося та підтримоємо рідну армію хто чим може. Слава содатові.
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07.07.2022 00:45 Ответить
Ключовим фактором перемоги у нинішній війні є деморалізація противника. Росія це робить масовими ракетними обстрілами території України.
Єдиною адекватною відповіддю України є враження по території Росії.
Дві ракети, що прилетіли в Бєлгород справили більше враження на населення РФ ніж усі пропагандистські заклики. Це зрозумів Залужний. Це викликало істерику Ермака, який переконує Зеленського що мир з РФ єдиний вихід.
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06.07.2022 22:32 Ответить


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Реєстрація: 06.07.2022
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06.07.2022 22:52 Ответить
Ти ******** коцаб, іді на@уй!
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06.07.2022 22:52 Ответить
Бачив я як вони "біжать добровольцями у воєнкомат" щоб кинути туди коктейль молотова.
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06.07.2022 22:54 Ответить
Нулевочка.какие нахрен военные в Сергеевской девятиэтажке или кременчуцком торговом центре?А ,русня?!!!
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06.07.2022 22:58 Ответить
Готовий спікером-секретаркою у ЗСУ підробляти, аби лише падіння рейтингу зупинити.
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06.07.2022 22:32 Ответить
Треба вже Яз арестовичем і фейгіним, буде цікавіше))))
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06.07.2022 23:04 Ответить
Прошашличив ти, недорозуміння, Херсонщину, а тепер просуваємось з великими жертвами
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06.07.2022 22:36 Ответить
Херсон. Гімн України у центрі Херсона від Дяді Гриши - 74-літнього волонтера

https://www.youtube.com/watch?v=1MMDGI4EqKs
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06.07.2022 22:37 Ответить
І що там кварталівці в авангарді ?
Зеліні друзі, родичі ?
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06.07.2022 22:37 Ответить
Вони татухи патріотичні колют!!!))
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06.07.2022 22:45 Ответить
Знову вилазять диванні *******.Ти хоч українську розумієш?
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06.07.2022 22:44 Ответить
Ти краще розкажи про "забезпечення" тих, хто захищав Лисичанськ ("фортеця/нездамо") і чому насправді їх звідти вивели?! Чи правда ще не на часі?
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06.07.2022 22:44 Ответить
Кремлівських гнид чавити завжди не начасі !!!)))
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06.07.2022 22:46 Ответить
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06.07.2022 22:47 Ответить
Яка цікава пропагандонська карта - про "наступ російських військ" (смугастий) !
Під Северодонецьком - да, а все інше ? В основному там русня, і давно.
Дуже вправний психологічний прийом про змішування "перемоги" (склади)
із "зрадою" (орки продовжують суттєво просуватись у різних місцях).
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07.07.2022 06:55 Ответить
Новий серіал від 95 кварталу «Володимир Олександрович змінює професію». Хто режисер невідомо. У головній ролі Голобородько. Масовка - слуги та інші прихвосні.
А тепер коротко про зміст серіалу.
Не впоравшись з підготовкою до агресії, головний герой картини не втік з країни (Бо не дали) і стає речником ЗСУ, щоб хоч якось примазатись до їх успіхів.
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06.07.2022 22:50 Ответить
ЗСУ просять тишу в эфирах і пресу поки що мовчати взагалі про південь

Пан прехидент:

Українські сили просуваються наразі на кількох тактичних напрямках на півдні країни.

Та *** .....одні мати...
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06.07.2022 22:52 Ответить
С каких это херов молчать про юг? Враг не знает что его войска отходят чтоль? в чем логика? Может чтобы лишний раз не возникал вопрос кто здал юг?
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07.07.2022 01:11 Ответить
Розголос і резонанс серед своєї вати знижує моральний дух і може спонукати на безумні вчинки, як перекидання резервів
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07.07.2022 09:42 Ответить
не диванним критикам знати хто і що може казати
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07.07.2022 10:36 Ответить
Очень хочется поверить, но что-то не получается
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06.07.2022 23:07 Ответить
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06.07.2022 23:13 Ответить
і є за що
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07.07.2022 09:23 Ответить
Дякуємо товаришу Байдiну за наше світле майбутнє!
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06.07.2022 23:15 Ответить
Продвигается разве говно в его жопе к выходу, дебил блдь.
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07.07.2022 01:18 Ответить
Если был договорняк Зеленского Юг на Восток, то видимо Херсон будет наш. Хотя о чем это я, Зеленский не мог, как не мог в свое время встречаться с Патрушевым в Омане, это зашквар.
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07.07.2022 07:30 Ответить
Виходить за логікою зєпоца, не захотіли станом до 24.02.2022, втратите весь донбас? Лднр проголосили ж незалежність у межах адміністративних меж Луганської та Донецької областей, а фюрер їх визнав. То ж не виконати означало б не зберегти ліцо!
Можливо це результат тих гомельсько-стамбульських договорняків, записочок через абрама та відодо? Скільки вже можна тими любовними посланнями обмінюватись? Мабуть і зустріч не за горами. А от яка ціна питання?
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07.07.2022 11:02 Ответить
Опять про наше невидимое наступление? Вот орки видно, что продвигаются. А где мы там продвигаемся? Орки не дай Бог войдут в Славянск, а мы так и будем продвигаться возле какого-то несуществующего села? Задрали эти сообщения.
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07.07.2022 08:55 Ответить
Заткнись уже, недорозумение, хоть на несколько дней!
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07.07.2022 09:15 Ответить
Навіщо Україні, яка бореться з навалою рашистської орди ці, позбавлені конкретики, сюсюкання людини некомпетентної у військових справах!
Про стан на фронтах бойових дій краще ніж військове командування ніхто не розповість!
Краще б розповів про те, підготовку яких невідкладних законів забезпечив з метою перебудови економічної системи країни для стійкості тривалій загрозі сусідства з неадекватною ордою!
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07.07.2022 10:08 Ответить
Хто дав право патякати оманським кнурам :в з раді дрочать і визивають курв,в силові структури набрали проходимців,армія тримається на волонтерах і країнах-донорах а бєняготується до траншів і судиться з "КРАЇНОЮ УКРАЇНА"..ці тут брешуть як падли ... Українці,як ви могли довірити своє життя,життя цілої країни перевертням ?
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07.07.2022 10:32 Ответить
ти ж, пан, казав виборцям,як що не справлюсь - піду геть....після Оману...чому не пішов ?

шайка бєніренигата взялася посилено мародерити, намахувати світ...і зразу допомога тормозить.Нема вам віри,ПРОЙДИСВІТИ !!!Тому і сухопутний коридор,і знищені міста...а ці ,ібані волають- "порохоботи" (нема прощення Петру за просраті реформи (так боялось ,падло слави Саакашвілі- що тепер саме і отримало.....а з ним і багато порядних людей),а луценко-непотріб,а брехло і все інше в усіх силових структурах-добив аваков і ін.холуїв-оберетнів)-......та не буде шісткам коломойщі починаючи з Оману прощення в віках ВІД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ! У якого Сірка,ти сволото, позичив очі і продовжуєш вимахуватись перед потрощеною УКРАЇНОЮ,згорьованими людьми,БАЗІКАТИ...христопродавці, виконуєте наративи кремлівської мафії...а НАЙКРАЩІ ЛЮДИ планети ЗЕМЛЯ - гинуть ?????
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07.07.2022 10:46 Ответить
Та невже Єрмак таке дозволив ЗСУ?Чудеса!
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07.07.2022 10:59 Ответить
 
 