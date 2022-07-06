Украинские силы продвигаются на нескольких тактических направлениях на юге страны, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинцам вечером 6 июля.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в фейсбуке Зеленского.
"Украинские силы продвигаются на нескольких тактических направлениях, в том числе и на юге – на Херсонщине, в Запорожской области. Мы не отдадим нашу землю – вся суверенная территория Украины будет украинской.
На юге нашей страны, в оккупированных районах, российские силы заблокировали любую возможность для людей знать правду о происходящем. Блокируют доступ к социальным сетям, мессенджерам и YouTube. Люди должны об этом знать. Поэтому, если у вас есть возможность говорить с людьми на юге – с Херсоном, Геническом, Бердянском, Мелитополем и другими городами и селами – распространяйте, пожалуйста, там правду. Используйте любую возможность, чтобы сказать людям в оккупированных районах, что мы помним о них и за них мы боремся".
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Тому, що НЕ ЗНАВ де Кварталу-95 дозволять виступати!
Саме їм максимально довіряють українці!
Адепти шашличних посиділок їх не цікавлять!
Єдиною адекватною відповіддю України є враження по території Росії.
Дві ракети, що прилетіли в Бєлгород справили більше враження на населення РФ ніж усі пропагандистські заклики. Це зрозумів Залужний. Це викликало істерику Ермака, який переконує Зеленського що мир з РФ єдиний вихід.
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Реєстрація: 06.07.2022
https://www.youtube.com/watch?v=1MMDGI4EqKs
Зеліні друзі, родичі ?
Під Северодонецьком - да, а все інше ? В основному там русня, і давно.
Дуже вправний психологічний прийом про змішування "перемоги" (склади)
із "зрадою" (орки продовжують суттєво просуватись у різних місцях).
А тепер коротко про зміст серіалу.
Не впоравшись з підготовкою до агресії, головний герой картини не втік з країни (Бо не дали) і стає речником ЗСУ, щоб хоч якось примазатись до їх успіхів.
Пан прехидент:
Українські сили просуваються наразі на кількох тактичних напрямках на півдні країни.
Та *** .....одні мати...
Можливо це результат тих гомельсько-стамбульських договорняків, записочок через абрама та відодо? Скільки вже можна тими любовними посланнями обмінюватись? Мабуть і зустріч не за горами. А от яка ціна питання?
Про стан на фронтах бойових дій краще ніж військове командування ніхто не розповість!
Краще б розповів про те, підготовку яких невідкладних законів забезпечив з метою перебудови економічної системи країни для стійкості тривалій загрозі сусідства з неадекватною ордою!
шайка бєніренигата взялася посилено мародерити, намахувати світ...і зразу допомога тормозить.Нема вам віри,ПРОЙДИСВІТИ !!!Тому і сухопутний коридор,і знищені міста...а ці ,ібані волають- "порохоботи" (нема прощення Петру за просраті реформи (так боялось ,падло слави Саакашвілі- що тепер саме і отримало.....а з ним і багато порядних людей),а луценко-непотріб,а брехло і все інше в усіх силових структурах-добив аваков і ін.холуїв-оберетнів)-......та не буде шісткам коломойщі починаючи з Оману прощення в віках ВІД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ! У якого Сірка,ти сволото, позичив очі і продовжуєш вимахуватись перед потрощеною УКРАЇНОЮ,згорьованими людьми,БАЗІКАТИ...христопродавці, виконуєте наративи кремлівської мафії...а НАЙКРАЩІ ЛЮДИ планети ЗЕМЛЯ - гинуть ?????