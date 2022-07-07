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Две российские крылатые ракеты "отказались" лететь в Украину и упали при запуске в Белгороде. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксированы два неудачных запуска российских крылатых ракет из Белгорода.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи слышен разговор группы россиян, наблюдающих за запусками.

Внимание! Ненормативная лексика!

Также читайте: Уничтожены две крылатые ракеты типа "Калибр", которыми враг пытался атаковать Николаевщину, - ПК "Південь"

крылатые ракеты (881) россия (95502)


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Топ комментарии
+77
Ракети здійснили жест доброї волі.
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07.07.2022 10:01
+54
Жаль во многоэтажку не прилетело, было бы супер весело шоб трохи мирняка зашкварить
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07.07.2022 10:02
+45
Рассмєялісь Єскандєри
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07.07.2022 10:01
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Рассмєялісь Єскандєри
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07.07.2022 10:01 Ответить
Похоже, что запас более новых ракет заканчивается☝Начинают использовать даже те которые в х.з. каком состоянии❗Ждем взрывов при запуске💥👍
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07.07.2022 10:20 Ответить
Ракети здійснили жест доброї волі.
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07.07.2022 10:01 Ответить
Жаль во многоэтажку не прилетело, было бы супер весело шоб трохи мирняка зашкварить
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07.07.2022 10:02 Ответить
Ну який же там мирняк?! це ж руське - узагальнююча назва відходів людства
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07.07.2022 10:20 Ответить
Не руське, а кацапське, москальське, мордорське і т.п.

В українській мові по відношенню до кацапні пишеться росіяни, а не руські. Бо ті хто писав правила української граматики добре розуміли, що Русь це тільки Україна.
Тому не треба засмічувати українську мову і допомагати кацапні коверкати історію.
Вчіть українську мову й історію.
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07.07.2022 10:38 Ответить
Взагалі "Kalinin"у можливо, не відомо, що в кожному областному центрі Західної України ще за часів Совєтів була і є вулиця Руська з однією "с", бо не россійська, а від слова Русь, що не має відношення до підоРоzzії
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07.07.2022 13:58 Ответить
Останнім часом звідкісь з'явилось багато коментарів з словом "руські", "русня" і т.п. по відношенням москальні. Не дивлячись на те, що вони в негативному до москальні плані, вони несуть більше шкоди ніж користі. Але можливо на це й розраховано. Підозрюю, що це москальські складні спецтехнології. З цим треба боротся.
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07.07.2022 18:50 Ответить
Цілком згоден. Ще "Kalinin"-и ********** писати про зрадників "х@хльі" - ніби то є все ж таки такі, тобто можна використовувати таке образливе слово. Але ж вони - Kalinin, а нe Каліниченко, хоча б могли би любий нік вигадати.
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07.07.2022 19:47 Ответить
І ще скільки йому лайків поставили. Напевне явна більшість з того проекту, а остальні лохи з українців, на яких і розраховано.
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07.07.2022 20:04 Ответить
Треба було написати "мирняк" в лапках
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07.07.2022 10:49 Ответить
Ці ракети не захотіли воювати
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07.07.2022 10:03 Ответить
Навіть залізяка розуміє: на Україні нехер шо ловить!
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07.07.2022 11:52 Ответить
Значить, великої https://t.me/BerezaJuice/16996 лажі в дописі Борислава Берези нема . Ну, за дрібниці, за неуточнення типу ракети - та пробачу.
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07.07.2022 10:06 Ответить
ще не таке буде , бойові миші роблять свою справу
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07.07.2022 10:08 Ответить
реально, було б на краще, якщо б вони ще й в якійсь житловий масив запіндюрились..хоч трішечки побули б нашій шкурі..
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07.07.2022 10:08 Ответить
слава Богу
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07.07.2022 10:09 Ответить
Может не Богу,а рукожопству?
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07.07.2022 10:39 Ответить
при любом раскладе - слава ЗСУ ))
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07.07.2022 11:35 Ответить
В степи, покрытой пылью бренной,
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним...
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07.07.2022 10:45 Ответить
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07.07.2022 11:13 Ответить
Піськандери засцяли летіти, злякались ППО.
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07.07.2022 10:09 Ответить
точняк, по непредсказуемой траектории, как завещал великий пу.
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07.07.2022 10:12 Ответить
Називається "Куда,***?!!!"
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07.07.2022 10:41 Ответить
Василь ЦеГондурасенко, про таких, як ти. кажуть, - Ти йому хоч сци в очі, а він все "Це божа" -.
Тепер зрозуміло, що "Вася" це діагноз
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07.07.2022 10:20 Ответить
Ровняйте этот Белгород с землей.
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07.07.2022 10:11 Ответить
в отчёте канашенкова появятся две сбитых ракеты запущеных ЗСУ ))
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07.07.2022 10:12 Ответить
А если бы грохнулись поблизости в жилые дома, то "нацисты" обстреляли бы "мирных" роzzиян 😔
По-любому, найдут "виноватых" украинцев
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07.07.2022 14:01 Ответить
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07.07.2022 10:14 Ответить
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07.07.2022 17:05 Ответить
Наверное из новой партии после импертозамещения
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07.07.2022 10:14 Ответить
Ракета?...рак-ета!
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07.07.2022 10:16 Ответить
Но первый приз по-прежнему за Ватостополем:
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07.07.2022 10:17 Ответить
Последние слова оператора были ниче страшного, все нормально, и фсе.
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07.07.2022 10:23 Ответить
Отріцатєльний взльот доброй волі
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07.07.2022 10:25 Ответить
От чуйкою чую, що американський космічний автопром допоміг цим ракетам обрати правильну траекторію.
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07.07.2022 10:28 Ответить
Таку петлю робили багато радянських ракет (наприклад ПЗРК "Ігла")
Поширена причина :
-для проходження контролю на завершенні виробницта імітують команди і відслідковують реакцію рулів
-якщо типова команда по тангажу не виконується нормально, то інженери примусово встановлюють потрібну реакцію на будь-яку команду
- тобто, ракету постійно "дере носа вгору", що й призводить до "мертвої петлі"
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07.07.2022 10:28 Ответить
тразисторі и перфокарті прошивка сбилася на стоковую
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07.07.2022 10:30 Ответить
це вже нова партія !аналоговнет! на чіпах імпортозаміщення
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07.07.2022 10:42 Ответить
Солідол на шарнірах рулів висох, осі гіроскопа від довгого лежання в одному положенні на 1тисячну деформувало - цього вистачить щоб це брєвно почало кувиркатись. З розмови свинопсів чути що вони знають про цю проблему. Але..... за теорією великих чисел якась кількість долетить до нас, з тієї кількості частина влучить куди націлювали. Так що не розслабляємось, навіть думки не повинно бути що в москалів щось закінчиться. Закінчитись може кондиційне мясо і то за кілька років, баби уже нє наражают
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07.07.2022 10:43 Ответить
Як вони (білгородці) радіють, знімаючи запуски своїх іскандерів по Україні. Але забуваються про справедливу відповідь ("отвєточку"). Потім починають скавчати: "Що собі Укри дозволяють, стріляти по "мирному" місту?" Ото, худоба, коли до вас щось прилетить, замість скавчання передивіться спочатку свої відосики - отримаєте відповідь на питання :"За ЧТО?"

P.S. А коли здетонує над вашими "мирними" будинками отой мотлох, який не захотів летіти в Україну, то вам "отвєточка" від Бога.)
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07.07.2022 10:45 Ответить
это не "искандеры", а расконсервированные гнилые ракеты 70х - Ураган. искандеров сделано всего несколько сотен, а по Харькову ежедневно пуляют по 6 штук.
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07.07.2022 10:56 Ответить
Урагани летять до 35 км - до Харкова не долетять.
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07.07.2022 12:37 Ответить
Потім починають скавчати: "Госпаді, ЗА ЩТО??!! "
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07.07.2022 10:57 Ответить
Дымилась падая ракета

И в панике бежал расчет

Кто хоть раз в жизни видел это

Тот хер в ракетчики пойдет!
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07.07.2022 10:46 Ответить
Ну, 2 шт таки прилетели в Харьков. И прилетают регулярно, каждую ночь. Сначала прилетали в 23.00, потом стали прилетать в 4 утра итак уже месяц. И не всегда они попадают в кусты, как пишут в новостях. Как показал недавний хлопок в Белгороде, безнаказанное убийство украинцев поднимает у северных соседей боевой дух, укрепляет веру в вождя и желание убивать нас в еще больших количествах. Но когда реальная война со смертями и разрушениями приходит в их дом они начинают прозревать, что это не так весело и отношение к войне начинает меняться на глазах. Причем не обязательно запускать высокоточные ракеты, на первом этапе можно запустить дешевые беспилотники без начинки, сколько возможно. Кацапское ПВО все сделает само, плюс лишиться боезапаса.
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07.07.2022 11:02 Ответить
Нарешті Бог навчився керувати ракетами )))
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07.07.2022 11:04 Ответить
Карма - найсправедливіший закон Всесвіту
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07.07.2022 11:18 Ответить
І жодну з цих мокшанських істот не турбує, що вони обстрілюють територію іншої держави.
- НуПачемуНасНиктоНеЛюбит?!!
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07.07.2022 11:25 Ответить
Птамуштакругомаднивраги
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07.07.2022 11:28 Ответить
Нацистьі фашистьі и русафобьі!!!11
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07.07.2022 11:56 Ответить
дай Бог щоб кожна запущена ними ракета падала їм на голову
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07.07.2022 12:04 Ответить
Який до біса «Бєлгород», коли Білгород, хохли меншовартісні!
Москалі чомусь не називають «Білгородом» наш Білгород на Дністрі.
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07.07.2022 12:11 Ответить
що за звичка рiвнятися, тим бiльш на дебiлiв.
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07.07.2022 23:03 Ответить
ruzke-kurwy perdoliony szmaty!
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07.07.2022 12:04 Ответить
Похоже що запаси ракет закінчуються, скоро лаптями почнуть в сторону Неньки кидати, а бункерний щур каблуками стукатиме.
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07.07.2022 12:43 Ответить
Воронеж затаился.
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07.07.2022 13:09 Ответить
Таке трапляється коли раптом в ракеті прсинається штучний інтелект і вона зрозуміє кого насправді треба бити)))
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07.07.2022 13:15 Ответить
Высокодрочное оружие!
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07.07.2022 13:33 Ответить
Дуже красиво - БОГ береже Україну
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07.07.2022 13:54 Ответить
Сьогодні пива трісну крепко...
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07.07.2022 16:47 Ответить
Смішниє іскандери.
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07.07.2022 17:01 Ответить
Ха! Когда-то в советское время на стартовой площадке инициативный воин заменил калиброваный пруток в спусковом замке гвоздиком, так после старта ракета не сошла, а вырвала из земли пусковую и вместе с ней проползла по лесу метров двести!
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07.07.2022 18:47 Ответить
Росія бомбить Білгородську Народну Республіку!

Годі це терпіти. Ми повинні визволити українство Білгородщини з під гніту росіян. Та дати можливість українству там встановити свою владу та обрати главарів республіки.
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07.07.2022 20:22 Ответить
 
 