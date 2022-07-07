Две российские крылатые ракеты "отказались" лететь в Украину и упали при запуске в Белгороде. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксированы два неудачных запуска российских крылатых ракет из Белгорода.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи слышен разговор группы россиян, наблюдающих за запусками.

Внимание! Ненормативная лексика!

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