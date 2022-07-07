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Боевой дрон сбросил гранату прямо в открытый люк вражеского танка Т-62М. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили российский танк Т-62М, сбросив с боевого дрона гранату прямо в открытый люк вражеской бронемашины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись меткой атаки бойцы опубликовали в соцсети.

Смотрите: Самоликвидация оккупанта на съемках постановочного сюжета под названием "Героический 225-й полк уничтожает ВСУшный комплекс С-300". ВИДЕО

танк (2255) уничтожение (6909) дроны (3909)


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Топ комментарии
+76
Ювеліри!
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07.07.2022 11:23
+54
Так скоро и Куйлу в форточку влетит.
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07.07.2022 11:23
+51
Вот так, вместо 2300 Армат к 2020 году видим дИдовские Т-62М на поле боя в 2022-м. Как говорится ожидание и реальность
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07.07.2022 11:24
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Ювеліри!
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07.07.2022 11:23 Ответить
Так скоро и Куйлу в форточку влетит.
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07.07.2022 11:23 Ответить
Чудовий дрон і оператор його!))
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07.07.2022 11:24 Ответить
Подаруночок від Всевишніго
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07.07.2022 11:24 Ответить
Вот так, вместо 2300 Армат к 2020 году видим дИдовские Т-62М на поле боя в 2022-м. Как говорится ожидание и реальность
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07.07.2022 11:24 Ответить
Т-62 - брежневский бровастый, из-за доп. экранов на башне


Красиво!
Стабилизаторы бы побольше и БЧ кумулятивный на бомбочку

Советы во 2МВ сбрасывали на танки с Ил-2 много кумулятивных бомбочек весом 1-2 кг.Для крыши танка хватало
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07.07.2022 11:49 Ответить
Так. Тільки не попали ні разу.
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07.07.2022 19:10 Ответить
Хто тобі таке сказав? КАцапе - відкрий власну Вікіпедію!

При сбрасывании ПТАБ накрывали площадь порядка 15 × 200 м. Учитывая, что верхнее бронирование танков традиционно весьма слабо, вероятность поражения цели была довольно высокой. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C Бронепробиваемость составляла от 60 мм при угле встречи 30°, и до 100 мм при 90°, что было вполне достаточно. Даже у https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D1%80_(%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA) T-VI «Тигр» первых серий толщина крыши корпуса и башни составляла всего около 25 мм, у https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0_(%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA) Т-V «Пантера» - 16-18 мм.

Поэтому в первые дни применения ПТАБ эффективность https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB-2 Ил-2 была поразительной (до 6-8 танков с первого захода).
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07.07.2022 19:43 Ответить
Чітери ))
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07.07.2022 11:25 Ответить
И вот такое же видео есть где в люк жигулей наши запиндюрили, раз 10 пришлось пересмотреть )))
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07.07.2022 11:25 Ответить
Покойный Задорнов был в корне не прав это не американцы тупые это кацапы дегенераты - ну это не первый такой случай - но чем больше в мордорской армии дегенератов на лучше
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07.07.2022 11:27 Ответить
Задорнов просто нашёл ключики к загадочной душе простого расисянина и рубил бабло на "ну тупыыые", а сам жил почему-то в Юрмале
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07.07.2022 11:31 Ответить
Эт точно. Он кацапам напевал о их уникальности, смекалке и вяличии❗А сам капусту подсчитывал☝
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07.07.2022 11:39 Ответить
Ага! А коли в задорняки знайшли онкологію, то куди цей
підор поскакав лікуватися? Та звичайно до американців,
в США! До тупих бачите потягнуло,але карма настигла цю
потвору й там! Для пуцькіна карма вже запустила програму!
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07.07.2022 12:14 Ответить
ще той цинік.
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07.07.2022 12:15 Ответить
он родился в Юрмале
а так - конечно чмошник и рашист
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08.07.2022 10:37 Ответить
тепер танк - повний фарш)
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07.07.2022 11:27 Ответить
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07.07.2022 11:28 Ответить
Жаль, второй не закинули в открывшиеся башенные люки. Тогда можно было бы посмотреть как летает башня.
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07.07.2022 11:29 Ответить
снаружи никого не было - некому было открывать.
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07.07.2022 11:34 Ответить
Та там весь екіпаж порвало в шмаття! Я так розумію що мехвод "прийняв на груди" ********* А потім пішла вибухова хвиля з осколками Судячи з "бомбочки" - осколочно-фугасна міна 60 мм
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07.07.2022 19:48 Ответить
Трёхочковый!!
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07.07.2022 11:29 Ответить
Получай рашист гранату и записку в ней.
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07.07.2022 11:32 Ответить
надеюсь он был не пустой
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07.07.2022 11:32 Ответить
хлопок и нарастающее задымление.
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07.07.2022 11:32 Ответить
откуда у нас т 62 то судя по бровям т62м и подобные коробочки только в рашке остались на складах откуда их хотели сасаду гнать
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07.07.2022 11:34 Ответить
та да, шестьдесятвторые уже брошенными завозят в Украину.
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07.07.2022 11:37 Ответить
Похоже, ты один уцелел из экипажа этой шайтан-арбы.
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08.07.2022 07:30 Ответить
страйк
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07.07.2022 11:35 Ответить
Шашлік буііть, однако...
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07.07.2022 11:35 Ответить
еще при погрузке в челябинске.
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07.07.2022 11:39 Ответить
Контрольный не помешает!
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07.07.2022 11:41 Ответить
ну так конашенков знает своё дело! ))
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07.07.2022 11:46 Ответить
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07.07.2022 11:43 Ответить
эх, таких бы дронов, да тысячи..., представим себе - сидишь себе на диване и щелкаешь танки, как орехи..., вот она мечта диванных вояк)))
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07.07.2022 11:44 Ответить
А почему бы и нет?
Швисблэды что-то не зашли, значит будем с квадрокоптера хреначить

Вот только как они против РЭБ?
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07.07.2022 11:52 Ответить
А потом им обратно в диван прилетает.
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07.07.2022 11:59 Ответить
Ви можете втілити свою мрію просто зараз - задонатьте, і тисячі дронів з'являться
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07.07.2022 12:37 Ответить
Так, друже! Все може бути! Донатимо на "Аєророзвідку"!
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07.07.2022 22:21 Ответить
Навпаки тепер їхні танкісти будуть без вилазно сидіти в танках, там і їсти, і срати, і спати)
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07.07.2022 12:12 Ответить
... и секасом заниматься.
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07.07.2022 14:12 Ответить
ну який сєкас,я вас умаляю,так мужеложство,все в традиціях рузге армія)))
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08.07.2022 00:35 Ответить
https://nv.ua/ukr/opinion/putin-chekaye-nastupu-kudi-ruhayetsya-ukrajinska-armiya-oglyad-boyovih-diy-novini-ukrajini-50254817.html Між Зеленським та Залужним. Що відбувається в українській армії та змінюється на фронті
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07.07.2022 11:46 Ответить
майстерність не проп'єш
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07.07.2022 11:57 Ответить
Зізнавайтеся, хто скільки разів передивлявся?
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07.07.2022 11:58 Ответить
Там внутри в общем то был кто нибудь?
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07.07.2022 12:01 Ответить
Канешно бил, пяние бухие уставшие танкисти спали
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07.07.2022 12:06 Ответить
Просто мехводу жарко було!
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07.07.2022 12:39 Ответить
Красивое ))).
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07.07.2022 12:01 Ответить
Хорошо проветрили танк от русобыдла.))
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07.07.2022 13:07 Ответить
Запашок в танке сохранится аж до переплавки ...
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07.07.2022 13:15 Ответить
Совет от Демусики: уходя по(рать закрывайте люки в танках!
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07.07.2022 13:20 Ответить
Смерть кацапофашистам !
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07.07.2022 13:25 Ответить
Снайпери
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07.07.2022 13:50 Ответить
и овцы целы и волки сдохли
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07.07.2022 14:36 Ответить
Молодцы парни!Надеюсь кацапы там все окачурились в тяжелых муках!
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07.07.2022 23:57 Ответить
 
 