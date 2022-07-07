Боевой дрон сбросил гранату прямо в открытый люк вражеского танка Т-62М. ВИДЕО
Украинские воины уничтожили российский танк Т-62М, сбросив с боевого дрона гранату прямо в открытый люк вражеской бронемашины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись меткой атаки бойцы опубликовали в соцсети.
Топ комментарии
+76 Яр Холодний
показать весь комментарий07.07.2022 11:23
+54 Бенина Мама
показать весь комментарий07.07.2022 11:23
+51 дмитрий #513526
показать весь комментарий07.07.2022 11:24
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Красиво!
Стабилизаторы бы побольше и БЧ кумулятивный на бомбочку
Советы во 2МВ сбрасывали на танки с Ил-2 много кумулятивных бомбочек весом 1-2 кг.Для крыши танка хватало
При сбрасывании ПТАБ накрывали площадь порядка 15 × 200 м. Учитывая, что верхнее бронирование танков традиционно весьма слабо, вероятность поражения цели была довольно высокой. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C Бронепробиваемость составляла от 60 мм при угле встречи 30°, и до 100 мм при 90°, что было вполне достаточно. Даже у https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D1%80_(%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA) T-VI «Тигр» первых серий толщина крыши корпуса и башни составляла всего около 25 мм, у https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0_(%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA) Т-V «Пантера» - 16-18 мм.
Поэтому в первые дни применения ПТАБ эффективность https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB-2 Ил-2 была поразительной (до 6-8 танков с первого захода).
підор поскакав лікуватися? Та звичайно до американців,
в США! До тупих бачите потягнуло,але карма настигла цю
потвору й там! Для пуцькіна карма вже запустила програму!
а так - конечно чмошник и рашист
Швисблэды что-то не зашли, значит будем с квадрокоптера хреначить
Вот только как они против РЭБ?