Танковая дуэль в Сулиговке: танкисты 93-е бригады сорвали башню с российского Т-72. ВИДЕО
Танкисты 93-й бригады уничтожили российский танк Т-72 вблизи села Сулиговка Харьковской области.
Об этом сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и публикует видео успешной атаки украинских воинов.
"Танковая дуэль в Сулиговке: танкисты 93-е бригады сорвали башню с российского Т-72", - пишет он в комментарии.
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+21 Alexander Alex #524953
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думав про трофеї
бах! летять по сторонам
його дупа й шея