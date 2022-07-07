Танковая дуэль в Сулиговке: танкисты 93-е бригады сорвали башню с российского Т-72. ВИДЕО

Танкисты 93-й бригады уничтожили российский танк Т-72 вблизи села Сулиговка Харьковской области.

Об этом сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и публикует видео успешной атаки украинских воинов.

"Танковая дуэль в Сулиговке: танкисты 93-е бригады сорвали башню с российского Т-72", - пишет он в комментарии.

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