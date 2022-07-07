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Танковая дуэль в Сулиговке: танкисты 93-е бригады сорвали башню с российского Т-72. ВИДЕО

Танкисты 93-й бригады уничтожили российский танк Т-72 вблизи села Сулиговка Харьковской области.

Об этом сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и публикует видео успешной атаки украинских воинов.

"Танковая дуэль в Сулиговке: танкисты 93-е бригады сорвали башню с российского Т-72", - пишет он в комментарии.

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Бутусов Юрий (4358)


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Топ комментарии
+28
вот такой сейчас биатлон.
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07.07.2022 11:43
+26
Красіво, однако...
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07.07.2022 11:36
+21
Пораскинули мозгами...
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07.07.2022 11:43
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Красіво, однако...
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07.07.2022 11:36 Ответить
вот такой сейчас биатлон.
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07.07.2022 11:43 Ответить
шов кацап на біатлон,
думав про трофеї
бах! летять по сторонам
його дупа й шея
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07.07.2022 13:36 Ответить
Пораскинули мозгами...
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07.07.2022 11:43 Ответить
В прямому сенсі
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07.07.2022 11:46 Ответить
Не было там мозгов
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07.07.2022 12:48 Ответить
их от рождения там нет, какими еще мозгами
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07.07.2022 14:11 Ответить
Привітали з Івана Купала.
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07.07.2022 11:45 Ответить
Замаскуватись не вийшло )
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07.07.2022 11:46 Ответить
Боже, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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07.07.2022 11:52 Ответить
А де дуель?
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07.07.2022 12:09 Ответить
Жодного відгуку. Якщо це Ізюьський район, то на карті відображають Сулигівку, і ще вона на тих картах, які малюють наші знавці, знаходиться на 5 км вглибині від фронту. Випадок цікавий, бо ж якщо це правда, то карти можливо брешуть, невже один танк влучає в інший на відстані 5 км. Або це якийсь суперпостріл.
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07.07.2022 12:38 Ответить
До 2500 м влучити реально, якщо керованим снарядом - то і до 3000 м.Це з мого досвіду командира танка 80х років минулого століття. Танк стоїть в окопі, це значно ускладнює задачу. Можливо наші хлопці проводили розвідку боєм або штурмові дії і наблизились до Сулигівки.
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07.07.2022 12:56 Ответить
Сказати що красиво, це нічого не сказати.
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07.07.2022 13:15 Ответить
да, просто вкусно!
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07.07.2022 13:19 Ответить
Зашквареним кацапам - "здаровья і долгіх лєт жизні".
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07.07.2022 16:06 Ответить
Харошиво настроения и мирной земли над головой.
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08.07.2022 06:18 Ответить
Дуже схоже на nlaw, чому танкова дуель
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08.07.2022 10:12 Ответить
А почему на башне магнгала не было? У кацапов мода на кацапский шашлык прошла?
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08.07.2022 13:05 Ответить
 
 