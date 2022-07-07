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Новый опрос в "Дії": Что будем делать с гербом СССР на щите монумента "Родина-мать"? ВИДЕО

Министерство культуры и информационной политики инициировало опрос в приложении "Дія".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Минцифры.

"Как только РФ полномасштабно вторглась в нашу страну, процесс избавления страны от советских символов значительно ускорился. Сейчас монумент "Родина-мать", который является самой высокой скульптурой Европы, украшает герб советского союза. Чтобы решить его дальнейшую судьбу, Министерство культуры и информационной политики инициировало опрос в приложении "Дія"", - говорится в сообщении.

Читайте: В "Дії" скоро будут доступны нотариальные услуги

На вопрос "Что будем делать с гербом СССР на щите монумента "Родина-мать"? украинцы могут выбрать один из вариантов

  • оставить все, как есть;
  • снять советский герб и оставить щит чистым. После победы проведем конкурс и выберем, что там разместить;
  • заменить на Тризубец - Государственный Герб Украины.

Опрос будет проходить с 7 по 21 июля. Результаты обнародуют через две недели. Присоединиться к опросу можно по ссылке.

опрос (2826) памятник (2239) Батькивщина (2013) Дія (423)


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Топ комментарии
+50
Тризуб
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07.07.2022 12:57
+36
...вже досить давно звісно
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07.07.2022 13:04
+20
тебе здати на металлолом. всього
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07.07.2022 12:59
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Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Діти взагалі не знають, що це такє. Це раз.

Варто згадати як виник СРСР. На той час більшість була за СРСР. Це два.

СРСР у першій трійці переможців фашизму. Це три. Про що власне насемперед свідчить цей монумент.
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07.07.2022 20:36 Ответить
"Весь Мир насилья мы разрушим До основанья, а затем Мы наш, мы новый Мир построим: Кто был ничем, тот станет всем." Дежавю.
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07.07.2022 13:40 Ответить
і новий теж міром насилля виявився.
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07.07.2022 15:05 Ответить
Ще б в Дії спитали треба чи не треба знімати штани в туалеті 🤨
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07.07.2022 13:45 Ответить
Мавзолейный серп и молот..смерть и голод...давно прижились в дохлом Сссре...фишка в том что совок создавался на крови гражданской войны едва закончившейся 30 декабря 1922 года...самое интересное что подох тоже в декабре 1991...
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07.07.2022 13:48 Ответить
более 30 лет совкового дерьма и позорища 👎👎👎
и не нашелся ни один патриот кто скинул бы эту гавно-свастику в центре столици
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07.07.2022 13:50 Ответить
а памятник писающему мальчику бубочке уже предлагали? - мы к этому идем "семимильными шагами"
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07.07.2022 13:51 Ответить
Бляха-муха! Вот других проблем в Киеве- ну просто нет! На ул.Бутлерова асфальт отсутствует от слова совсем, дорога убитая в хлам! Займитесь ей, ау!
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07.07.2022 13:51 Ответить
совковую свастику надо убрать
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07.07.2022 16:11 Ответить
Ти її будував?
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11.07.2022 10:13 Ответить
Що робили з символами фашизму?- тільки демонтаж. На що змінити - потрібно думати.
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07.07.2022 13:52 Ответить
Например на памятные знаки с выдержками произведений украинских писателей. Чтобы народ хотя бы там чих читал.
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07.07.2022 14:11 Ответить
Тризуб на щит -- і закрити справу.
А відкрити іншу: що робити з пам'ятником Богдану Хмельницькому у Києві?
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07.07.2022 13:56 Ответить
А чому би не прибрати ту статую ?
Чекаєте коли парашисти туди ракетою метнуть ?
Тримаються за хлам...
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07.07.2022 13:56 Ответить
Просто все потрібно робити раціонально та вчасно, тобто переробити щит до перемоги над ворогом, зараз рано ,демонтувати як робили та знищували все історичне комуністи не припустимо
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07.07.2022 14:29 Ответить

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07.07.2022 13:58 Ответить
а что кто не в довбодії уже не украинцы?
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07.07.2022 14:01 Ответить
Почитаешь коменты, так от не которых умников тошнит... за поменять, разобрать прайс вылезет в районе от пару лямов до десятки долларов... это не просто памятник, которому можно краном башку оторвать... эта хрень 102 метра высотой и сбаллансировона... не все так просто... в стране война и куча разрушенных дом, школ, больниц... а они мля сейчас о статуи.... закрасить тоже не вариант, на нержавейке краска долго не продержиться... Проголосовать можно... логично - герб Украины - трезуб.... но кой хрен сейчас это нужно!?!? Вопрос после войны.
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07.07.2022 14:03 Ответить
так голосовати їх кличе через дію точно не Порошенко, чи Залужний, у них немає таких повноважень. Мабуть комусь вигідно від чогось когось відволікти і нав'язати якраз цю тему і хто б це мав бути? Оцей Хтось забрав до своїх рук все телебачення, що вже три місяці навіть не вмикаю телевізор, інтернет ще пока не може, то придумав різні "Дії", щоб і через них впливати на нарід і нав'язувати їм свої теми.
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07.07.2022 15:08 Ответить
Не на часі! Не займайтеся хернею!
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07.07.2022 15:44 Ответить
Говнотема.
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07.07.2022 14:05 Ответить
А там до сих пор герб Совка? О_о Я думала, давным давно на украинский заменили. Страна инфантильных тормозов!
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07.07.2022 14:12 Ответить
Які можуть бути питання..... Тризуб звісно там має бути.
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07.07.2022 14:13 Ответить
а как в анекдоте - щит вообще убрать а в руке пусть москаля в петле держит. и каждый день нового
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07.07.2022 14:23 Ответить
Якраз замінити герб на тризуб і ху...о приклеїть "калібру"
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07.07.2022 14:31 Ответить
Это тоже самое как к руке Ленина приварить украинскую булаву.Если убирать советские памятники то полностью.
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07.07.2022 14:32 Ответить
по-моему совсем неудачное сравнение
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07.07.2022 14:34 Ответить
Монумент дуже вдало розташований обличчам не на захід з Германією , а до свого давнього ворога - ворога всієї цивілізації , яка є московія . Щит може бути без символів , але найкращий варіант - стародавній тризуб.
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07.07.2022 14:33 Ответить
Знести ту бабу Із звериним обличчям разом з гербом пІдорасІЇ!
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07.07.2022 14:51 Ответить
росіянин , то герб срср ...
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07.07.2022 15:04 Ответить
Замінити на тризуб!
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07.07.2022 14:53 Ответить
******* українська влада в питанні нищення культурної та історичної пам'яті уподобляється більшовицьким та іншим, в тім числі релігійним, фанатикам...
Саме дякуючи таким фанатикам історія людства наповнена безліччю загадок, поруйнованих архітектурних пам'яток та понівечених пам'яток монументального мистецтва...
Понівечений Сфінкс, спалена Олександрійська бібліотека, втрачена бібліотека Ярослава Мудрого, переписана історія московського каганату - це лише дрібна крапля в морі понівеченого та знищеного фанатиками...
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07.07.2022 14:59 Ответить
Распятого путлера на щит
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07.07.2022 15:00 Ответить
Це зараз найважливіша тема? Пропоную запитати через дію: яке покарання у воєнний час повинні нести зрадники?
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07.07.2022 15:02 Ответить
Так 5 лет условно - вон же пишут.
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08.07.2022 01:52 Ответить
Можна було вже давно натягнути зверху полотно з тризубом, доки капітально не зробити.
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07.07.2022 15:13 Ответить
вітрильність ??
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07.07.2022 16:51 Ответить
Проголосував за тризуб звісн
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07.07.2022 15:18 Ответить
Сколько она будет нависать над половиной Киева ?
Дождутся, пока в неё не прилетит мокшанская ракета.
Тётка сразу сядет на свою нержавеющую жопу.
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07.07.2022 15:56 Ответить
Поміняти на тризуб !!! Тільки з золотистим покриттям, щоб не "зливався" на фоні щита і було видно здалеку ! Ткаченко, можу виготовити за 200 000 грн., а не за двісті мільйонів, як у вас все роблять в Києві !
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07.07.2022 16:10 Ответить
Что делать??Выкинить к херам этот щит вместе с гербом!!Этот выйдет очень дёшево и хорошо!
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07.07.2022 16:15 Ответить
нє, насправді складно і дорого ...
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07.07.2022 16:52 Ответить
Замість щита миску з варениками!
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07.07.2022 16:20 Ответить
У сенсі ?? А замість меча виделку ??
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07.07.2022 16:53 Ответить
На месте герба нужна площадка. Куда все кто потерял близких в войне смогут подниматься и кричать проклятия в сторону врагов. Выговарится нужно людям
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07.07.2022 18:01 Ответить
Тризуб.
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07.07.2022 18:30 Ответить
Завалити треба, бо це комуняцький вiрус. Залишити - це як взяти стару бабку, та макiяжем замазати, i назвати Саша Грей.
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07.07.2022 21:44 Ответить
Эта Дія с каждой неделей становится всё бесполезней и начинает брать на себя всё больше функций, которые не только не нужны, но и которые я бы не хотел видеть в "государственном приложении".
Например функция "засирания мозга" всякой фигней и функция использования "всенародных голосовалок".
И одно дело, когда "голосуют" за то, какую марку УкрПочте выпустить следующей - да пох какую поэтому и голосовалка эта не важна (УкрПочта сама решает какую и несёт за это ответственность).

Но они пытаются сделать эти "голосования в приложении" - легитимными.

Вот в частности - переделка памятника это уже будут тратиться государственные деньги. С какой стати это будет делаться на основании "голосования в интернете"?

Вообще я против самого представления о том, что есть какое-то "государственное приложение" которому можно как-то по особенному доверять. (Особенно в государстве, которое не может обеспечить конфиденциальность даже списков резидентуры разведки.)
Доверять можно только документам с QR кодом, которые можно отсканить и провалидировать на официальном сайте по независимому защищённому каналу, а не какому-то приложению на телефоне.

Все остальные функции - пиар и пропаганда.
#дія
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08.07.2022 01:50 Ответить
Звісно демонтувати, але ви б займалися більш нагальними справами, небо закрили б
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09.07.2022 01:34 Ответить
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