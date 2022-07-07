Новый опрос в "Дії": Что будем делать с гербом СССР на щите монумента "Родина-мать"? ВИДЕО
Министерство культуры и информационной политики инициировало опрос в приложении "Дія".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Минцифры.
"Как только РФ полномасштабно вторглась в нашу страну, процесс избавления страны от советских символов значительно ускорился. Сейчас монумент "Родина-мать", который является самой высокой скульптурой Европы, украшает герб советского союза. Чтобы решить его дальнейшую судьбу, Министерство культуры и информационной политики инициировало опрос в приложении "Дія"", - говорится в сообщении.
На вопрос "Что будем делать с гербом СССР на щите монумента "Родина-мать"? украинцы могут выбрать один из вариантов
- оставить все, как есть;
- снять советский герб и оставить щит чистым. После победы проведем конкурс и выберем, что там разместить;
- заменить на Тризубец - Государственный Герб Украины.
Опрос будет проходить с 7 по 21 июля. Результаты обнародуют через две недели. Присоединиться к опросу можно по ссылке.
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Варто згадати як виник СРСР. На той час більшість була за СРСР. Це два.
СРСР у першій трійці переможців фашизму. Це три. Про що власне насемперед свідчить цей монумент.
и не нашелся ни один патриот кто скинул бы эту гавно-свастику в центре столици
А відкрити іншу: що робити з пам'ятником Богдану Хмельницькому у Києві?
Чекаєте коли парашисти туди ракетою метнуть ?
Тримаються за хлам...
Саме дякуючи таким фанатикам історія людства наповнена безліччю загадок, поруйнованих архітектурних пам'яток та понівечених пам'яток монументального мистецтва...
Понівечений Сфінкс, спалена Олександрійська бібліотека, втрачена бібліотека Ярослава Мудрого, переписана історія московського каганату - це лише дрібна крапля в морі понівеченого та знищеного фанатиками...
Дождутся, пока в неё не прилетит мокшанская ракета.
Тётка сразу сядет на свою нержавеющую жопу.
Например функция "засирания мозга" всякой фигней и функция использования "всенародных голосовалок".
И одно дело, когда "голосуют" за то, какую марку УкрПочте выпустить следующей - да пох какую поэтому и голосовалка эта не важна (УкрПочта сама решает какую и несёт за это ответственность).
Но они пытаются сделать эти "голосования в приложении" - легитимными.
Вот в частности - переделка памятника это уже будут тратиться государственные деньги. С какой стати это будет делаться на основании "голосования в интернете"?
Вообще я против самого представления о том, что есть какое-то "государственное приложение" которому можно как-то по особенному доверять. (Особенно в государстве, которое не может обеспечить конфиденциальность даже списков резидентуры разведки.)
Доверять можно только документам с QR кодом, которые можно отсканить и провалидировать на официальном сайте по независимому защищённому каналу, а не какому-то приложению на телефоне.
Все остальные функции - пиар и пропаганда.
#дія