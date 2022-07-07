Новый опрос в "Дії": Что будем делать с гербом СССР на щите монумента "Родина-мать"? ВИДЕО

Министерство культуры и информационной политики инициировало опрос в приложении "Дія".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Минцифры.

"Как только РФ полномасштабно вторглась в нашу страну, процесс избавления страны от советских символов значительно ускорился. Сейчас монумент "Родина-мать", который является самой высокой скульптурой Европы, украшает герб советского союза. Чтобы решить его дальнейшую судьбу, Министерство культуры и информационной политики инициировало опрос в приложении "Дія"", - говорится в сообщении.

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На вопрос "Что будем делать с гербом СССР на щите монумента "Родина-мать"? украинцы могут выбрать один из вариантов

оставить все, как есть;

снять советский герб и оставить щит чистым. После победы проведем конкурс и выберем, что там разместить;

заменить на Тризубец - Государственный Герб Украины.

Опрос будет проходить с 7 по 21 июля. Результаты обнародуют через две недели. Присоединиться к опросу можно по ссылке.