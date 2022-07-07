Обезврежена преступная группировка, которая "зарабатывала" миллионы на льготной растаможке импортных авто, - СБУ. ВИДЕО

Служба безопасности в результате следственно-оперативных действий во Львовской области обезвредила преступную группировку, которая "зарабатывала" на ввозе в Украину импортных авто и их внеочередном оформлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, из-за этой схемы на территорию нашей страны въехало более 40 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией.

Установлено, что в состав группировки входили чиновники Львовской таможни, три брокера и гражданин одной из стран ЕС.

"За сумму от 500 до 1000 долл. США дельцы гарантировали создание "зеленого коридора" на перемещение авто из-за границы и подделывали документы для постановки автомобиля на учет без предварительного снятия с иностранной регистрации. Следующим этапом было беспрепятственное таможенное оформление - эту услугу злоумышленники оказывали за 50-150 долл. США", - говорится в сообщении.

Во время обысков по местам нахождения злоумышленников стражи порядка обнаружили черновую бухгалтерию с доказательствами противоправной деятельности и средства - 1,2 млн в гривневом эквиваленте, полученные преступным путем.

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В настоящее время пяти участникам группировки сообщено о подозрении:

ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом),

ч. 4 ст. 368-4 (подкуп лица, оказывающего публичные услуги) Уголовного кодекса Украины.

ч. 3 ст.369-2 (злоупотребление влиянием).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжается досудебное расследование в двух уголовных производствах для привлечения к ответственности других лиц, причастных к схеме.