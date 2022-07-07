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Обезврежена преступная группировка, которая "зарабатывала" миллионы на льготной растаможке импортных авто, - СБУ. ВИДЕО

Служба безопасности в результате следственно-оперативных действий во Львовской области обезвредила преступную группировку, которая "зарабатывала" на ввозе в Украину импортных авто и их внеочередном оформлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, из-за этой схемы на территорию нашей страны въехало более 40 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией.

Установлено, что в состав группировки входили чиновники Львовской таможни, три брокера и гражданин одной из стран ЕС.

"За сумму от 500 до 1000 долл. США дельцы гарантировали создание "зеленого коридора" на перемещение авто из-за границы и подделывали документы для постановки автомобиля на учет без предварительного снятия с иностранной регистрации. Следующим этапом было беспрепятственное таможенное оформление - эту услугу злоумышленники оказывали за 50-150 долл. США", - говорится в сообщении.

Во время обысков по местам нахождения злоумышленников стражи порядка обнаружили черновую бухгалтерию с доказательствами противоправной деятельности и средства - 1,2 млн в гривневом эквиваленте, полученные преступным путем.

Смотрите: СБУ разоблачила схему вымогательства взяток за беспрепятственное таможенное оформление автомобилей на Львовской таможне. ФОТОрепортаж

В настоящее время пяти участникам группировки сообщено о подозрении:

Обезврежена преступная группировка, которая зарабатывала миллионы на льготной растаможке импортных авто, - СБУ 01 ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом),

Обезврежена преступная группировка, которая зарабатывала миллионы на льготной растаможке импортных авто, - СБУ 01 ч. 4 ст. 368-4 (подкуп лица, оказывающего публичные услуги) Уголовного кодекса Украины.

Обезврежена преступная группировка, которая зарабатывала миллионы на льготной растаможке импортных авто, - СБУ 01 ч. 3 ст.369-2 (злоупотребление влиянием).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжается досудебное расследование в двух уголовных производствах для привлечения к ответственности других лиц, причастных к схеме.

авто (4204) Львов (4582) растаможка (178) СБУ (19890) махинации (582) евробляхи (206) Львовская область (2903)


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Топ комментарии
+11
Так це "свинарчуки"? А ще інженери "оборонки" пропагували "русский мир" і я уявляю де наші документи по проетам, які залишили "бариги", а ще розкрадання "гуманітарки", а ще віїзд з сім'ями "шановних" людей, які тут давали вказівки кого садити, кого обливати помиями, це я про портнова і шуфрича, а таких виїхали тисячі. Як виїхали суркіси, наумови з купою валюти і скоріше за все баканов, який пізнеше повернувся? Як, хто їм відчинив ворота від кордону і порушив Конституцію?
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07.07.2022 12:54
+10
я знаю, що "свинарчуки" завозили запчастини до військової техніки, якої в нас не було і в тому числі купували у російських прапорщиків клінстрони, щоб відновити роботу ППО та збивати ворожі ракети і літаки. Але як роздули цю справу соплемінними Зеленського бігуси, дубінськіта інші? З героїв зробили злочинців і привели до влади тих, кого привели. То ж я запитую, це "свинарчуки" чи ні? Чому бігус мовчить, немає "плівок", хто із друзів Президента це організував?
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07.07.2022 13:11
+9
Свинарчуки забезпечували армію запчастинами, бо міноборони не могло, по суті волонтерами працювали. ФСБ не могло знайти канали постачання в Україну, от Бігус їм поміг прикрити цю контрабанду, заодно Зеленському на виборах і звичайно собі преміальні від усіх зацікавлених сторін)
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07.07.2022 13:00
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Скільки автівок ввезли ?
Цифра мабуть жахливо принизлива.
Допались як мухи до лайна.
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07.07.2022 12:48 Ответить
АбДрістович не був бенефіціаром? Прикривав каля-каклєта?
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07.07.2022 12:49 Ответить
точніше БЕНЯфіціаром
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07.07.2022 12:50 Ответить
Так це "свинарчуки"? А ще інженери "оборонки" пропагували "русский мир" і я уявляю де наші документи по проетам, які залишили "бариги", а ще розкрадання "гуманітарки", а ще віїзд з сім'ями "шановних" людей, які тут давали вказівки кого садити, кого обливати помиями, це я про портнова і шуфрича, а таких виїхали тисячі. Як виїхали суркіси, наумови з купою валюти і скоріше за все баканов, який пізнеше повернувся? Як, хто їм відчинив ворота від кордону і порушив Конституцію?
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07.07.2022 12:54 Ответить
Свинарчуки забезпечували армію запчастинами, бо міноборони не могло, по суті волонтерами працювали. ФСБ не могло знайти канали постачання в Україну, от Бігус їм поміг прикрити цю контрабанду, заодно Зеленському на виборах і звичайно собі преміальні від усіх зацікавлених сторін)
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07.07.2022 13:00 Ответить
я знаю, що "свинарчуки" завозили запчастини до військової техніки, якої в нас не було і в тому числі купували у російських прапорщиків клінстрони, щоб відновити роботу ППО та збивати ворожі ракети і літаки. Але як роздули цю справу соплемінними Зеленського бігуси, дубінськіта інші? З героїв зробили злочинців і привели до влади тих, кого привели. То ж я запитую, це "свинарчуки" чи ні? Чому бігус мовчить, немає "плівок", хто із друзів Президента це організував?
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07.07.2022 13:11 Ответить
Як зазначається, через цю схему на територію нашої країни заїхало понад 40 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією. Джерело:

В Києві видно більше відкатів захотіли, а ці не погодились)
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07.07.2022 12:55 Ответить
Хлопам ділитися потрібно було.
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07.07.2022 12:58 Ответить
Вот кому даже во время войны гешефт течет в карманы золотой рекой. Явно не *евробляхи* стоимостью 2-3тыс Евро растамаживали таким образом. Может пора уже таможенников одеть в камуфляж и на фронт послать только на самый передок а не чтобы они где нибудь на блокпосту устроили себе очередную кормушку.
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07.07.2022 13:11 Ответить
А что вы хотели, когда в Киевскую область в Софиевскую Борщаговку иностранные волонтеры привезли гуманитарку, а тут сказали что если хотите чтобы вам выделили склад и разрешили раздавать то 30% нам отсыпьте.
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07.07.2022 13:14 Ответить
сумно що не вбили на місці
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07.07.2022 13:23 Ответить
Якщо вчитатись уважно, то СБУ викрила таможню в позачерговому оформленні, а з якого переляку взагалі черга, це явний бюрократичний перепон створений роками, не без участі депутатів та кабінету міністрів... хоча і СБУ там теж в долі. З ЄС взагалі не має бути таможень і зборів, тільки обмеження на деякі небезпечні товари, якщо вже туди йдемо... але там шалені гроші хтось заробляє на бюрократіі.
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07.07.2022 13:29 Ответить
Просто крысам конторским не обломилось от вышеупомянутого гешефта от и началась крысинная возня....Мля,как же противно читать и видеть,чем занимаются конторские отморозки...
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07.07.2022 13:52 Ответить
Під час обшуків за місцями перебування зловмисників правоохоронці виявили чорнову бухгалтерію із доказами протиправної діяльності та кошти - 1,2 млн в гривневому еквіваленті, одержані злочинним шляхом, як зазначається, через цю схему на територію нашої країни заїхало понад 40 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

"За суму від 500 до 1000 дол США ділки гарантували створення "зеленого коридору" на переміщення авто із-за кордону та підробляли документи для постановки автівки на облік без попереднього зняття з іноземної реєстрації. Наступним етапом було безперешкодне митне оформлення - цю послугу зловмисники надавали за 50-150 дол США", - йдеться у повідомленні.
Обшукувачі ретельно шукали? Там сума що найменше 20-40 лямів доларів повинна бути ілі в общаковий бюджєт податки вже проплатили?
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07.07.2022 13:40 Ответить
а вы думали хитропопые бляхеры пользу будут приносить а не зарабатывать на этом, как положено хитропопым...
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07.07.2022 14:05 Ответить
как такое может быть езде везде зеля привел новые лицца
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07.07.2022 14:10 Ответить
Жаль, що законодавством не передбачено каторжних робіт, або (на період воєнного стану) штрафних батальонів.
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07.07.2022 14:38 Ответить
На мою думку підводеться все до того щоб лохторат розмитнював через ДІЮ і платив все поповній.
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07.07.2022 14:51 Ответить
Хоч-би вже скоріш вибори,щоб знову вибрати в прези **ВЕЛИКОГО ГЕНЕРАЛОзеЛІСІМУСА** . В Пороха он при владі були компаньйони і друзі,а в Зе ні товаришів,ні кумів,ні компаньйонів,ні навіть друзів дитинства --НЕМАЄ,і на війні не наживається,і до останньої краплі крові захищає Україну,ні клаптика землі української ворогові не віддав і клінгстони,які Порох ввозив контробандою,забрав в СБУ і повернув в військові частини(хоча міг-би і повернути назад карлику)!
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07.07.2022 15:42 Ответить
І знаєте, що причина в їх викритті полягає не в клопіткій роботі органів, а в тому, що ділки погано знали табличку ділення. Комусь не відслюнявили "долю". Зараз вивчать і будуть працювати далі. А ви думали посадять ? Хто їх посадить ? Вони ж "памятнікі" !!!
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07.07.2022 16:24 Ответить
""Як зазначається, через цю схему на територію нашої країни заїхало понад 40 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією."" Джерело:
По 1 тис. доларів за авто - це близько 1.5 млрд. грн. А хто відшкодує завдані державі збитки? Де були правоохоронці раніше?
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07.07.2022 21:23 Ответить
 
 