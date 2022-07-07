"Наша Родина везде!", - мать пленного российского оккупанта объясняет, почему ее сын ушел воевать в Украину. ВИДЕО

Мать российского пленника в телефонном разговоре заявила, что Украина – это российская территория и ее сын пошел защищать свою родину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, разговор оккупанта с матерью опубликовал журналист Владимир Золкин.

"Я считал, что ваша родина это Россия, а Украина – в общем-то не ваша родина", – сказал россияне Золкин.

"Наша Родина везде!", - получил в ответ.

Не прислушивалась женщина и к словам своего сына-оккупанта, обвинявшего Путина в развязывании войны.

"Правда восторжествует и все станет на свои места", - сказала она ему.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Самоликвидация оккупанта на съемках постановочного сюжета под названием "Героический 225-й полк уничтожает ВСУшный комплекс С-300". ВИДЕО