"Наша Родина везде!", - мать пленного российского оккупанта объясняет, почему ее сын ушел воевать в Украину. ВИДЕО
Мать российского пленника в телефонном разговоре заявила, что Украина – это российская территория и ее сын пошел защищать свою родину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, разговор оккупанта с матерью опубликовал журналист Владимир Золкин.
"Я считал, что ваша родина это Россия, а Украина – в общем-то не ваша родина", – сказал россияне Золкин.
"Наша Родина везде!", - получил в ответ.
Не прислушивалась женщина и к словам своего сына-оккупанта, обвинявшего Путина в развязывании войны.
"Правда восторжествует и все станет на свои места", - сказала она ему.
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Войны не закончатся без его искоренения.
нічого там чесного, москаль - синонім паталогічного брехуна
***
паРашу вразив вірус егоцентризму. Психолог Жаном Піаже вважав, що егоцентризм характерний для дітей і людей похилого віку. В паРаші ми бачимо, що егоцентризм вразив переважну більшість населення.
Москалі - то не люди, а потвори зовнішньо схожі на людей,
результат жорсткої селекції на протязі сотень років, ще з часів татаро-монгольської навали.
Йо*нутая мамаша на всю голову, понятно с первых же слов.
Пропал без вести, короче... Заслужили оба.