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Удар РФ по Краматорску: 1 человек погиб, а 6 получили ранения. ВИДЕО

Российские оккупанты 7 июля ударили ракетой по центру Краматорска. Предварительно известно об 1 погибшем и 6 раненых.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"Российская ракета ударила по центру Краматорска. Достоверно известно о 1 погибшем и 6 раненых, однако эти цифры еще могут измениться. От удара пострадали 6 зданий, в том числе гостиница и жилая многоэтажка", - говорится в сообщении.

Кириленко призвал всех к эвакуации.

Смотрите: 6 июля в Донецкой области погибли 7 мирных жителей из-за вражеских обстрелов, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

Краматорськ (2275) обстрел (27114) Кириленко Павел (638)


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07.07.2022 15:15 Ответить
******** конченые, твари! В прямых столкновениях отгребают от ВСУ по этому безнаказанно бьют ракетами.
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07.07.2022 15:17 Ответить
 
 