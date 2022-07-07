Удар РФ по Краматорску: 1 человек погиб, а 6 получили ранения. ВИДЕО

Российские оккупанты 7 июля ударили ракетой по центру Краматорска. Предварительно известно об 1 погибшем и 6 раненых.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"Российская ракета ударила по центру Краматорска. Достоверно известно о 1 погибшем и 6 раненых, однако эти цифры еще могут измениться. От удара пострадали 6 зданий, в том числе гостиница и жилая многоэтажка", - говорится в сообщении.

Кириленко призвал всех к эвакуации.

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