Удар РФ по Краматорску: 1 человек погиб, а 6 получили ранения. ВИДЕО
Российские оккупанты 7 июля ударили ракетой по центру Краматорска. Предварительно известно об 1 погибшем и 6 раненых.
Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
"Российская ракета ударила по центру Краматорска. Достоверно известно о 1 погибшем и 6 раненых, однако эти цифры еще могут измениться. От удара пострадали 6 зданий, в том числе гостиница и жилая многоэтажка", - говорится в сообщении.
Кириленко призвал всех к эвакуации.
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Чайка Київ
показать весь комментарий07.07.2022 15:15 Ответить Мне нравится 3
wittmann1980
показать весь комментарий07.07.2022 15:17 Ответить Мне нравится 7
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