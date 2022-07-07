Битва за Донбасс: наступление на Бахмут и Славянск, HIMARS уничтожает логистику | Бутусов онлайн. ВИДЕО

Наступление на Бахмут и Славянск, работа западного оружия и уничтожение российской логистики системами HIMARS.

Об этом главный редакторе Цензор.НЕТ Юрий Бутусов расскажет в прямом эфире.

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