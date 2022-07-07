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Битва за Донбасс: наступление на Бахмут и Славянск, HIMARS уничтожает логистику | Бутусов онлайн. ВИДЕО

Наступление на Бахмут и Славянск, работа западного оружия и уничтожение российской логистики системами HIMARS.

Об этом главный редакторе Цензор.НЕТ Юрий Бутусов расскажет в прямом эфире.

Желающие могут задать свои вопросы в комментариях.

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Автор: 

Бутусов Юрий (4358)


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ХІМЕРИ стають справжнім жахом для кацапських мерзенних вбивць...
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07.07.2022 18:56 Ответить
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07.07.2022 19:17 Ответить
Зрозумілий розрахунок. А в нас навпаки: всі шляхи перед війною ремонтували.
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07.07.2022 19:21 Ответить
ай молодці литовці !!!!!

"Вперта литва..."
Г.Сенкевич роман "Хрестоносці
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07.07.2022 19:25 Ответить
Если не фейк то молодцы. В зародыше проблему искореняют чтобы небыло как у нас.
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07.07.2022 19:24 Ответить
https://t.me/oleksiihoncharenko/22253 У Донецьку знову горить нафтобаза. Схоже, другий день поспіль хтось курить не в тому місці
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07.07.2022 19:35 Ответить
нові сигарети марки Хаймарс, слоган "Смерть рашистським окупантам".
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07.07.2022 21:42 Ответить
Та хай курять.
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08.07.2022 00:07 Ответить
 
 