Битва за Донбасс: наступление на Бахмут и Славянск, HIMARS уничтожает логистику | Бутусов онлайн. ВИДЕО
Наступление на Бахмут и Славянск, работа западного оружия и уничтожение российской логистики системами HIMARS.
Об этом главный редакторе Цензор.НЕТ Юрий Бутусов расскажет в прямом эфире.
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