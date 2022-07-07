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Пропагандистка Симоньян рассуждает о ворованном в Украине: "В Херсонской области зреет урожай. Мы можем этим урожаем поделиться с теми странами, которые будут вести себя прилично". ВИДЕО

Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян в эфире росТВ заявила, что Россия готова помочь миру побороть продовольственный кризис за счет продажи награбленного зерна на оккупированных украинских территориях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Симоньян напомнила, в частности, что в Херсонской области уже созревает урожай и сказала, что Россия готова поделиться им "с теми странами, которые будут вести себя прилично".

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мародерство (461) пропаганда (3675) Симоньян Маргарита (34)


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Топ комментарии
+69
Этот урожай вам, твари, на гроб будет.
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07.07.2022 16:58
+54
Вся суть політики русні гоп-стоп.
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07.07.2022 16:58
+47
А нефритовым стержнем по губам не хочешь?
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07.07.2022 16:57
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слонячий пеніс їй в дупу.
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09.07.2022 13:38 Ответить
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