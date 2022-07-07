Пропагандистка Симоньян рассуждает о ворованном в Украине: "В Херсонской области зреет урожай. Мы можем этим урожаем поделиться с теми странами, которые будут вести себя прилично". ВИДЕО

Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян в эфире росТВ заявила, что Россия готова помочь миру побороть продовольственный кризис за счет продажи награбленного зерна на оккупированных украинских территориях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Симоньян напомнила, в частности, что в Херсонской области уже созревает урожай и сказала, что Россия готова поделиться им "с теми странами, которые будут вести себя прилично".

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