Пропагандистка Симоньян рассуждает о ворованном в Украине: "В Херсонской области зреет урожай. Мы можем этим урожаем поделиться с теми странами, которые будут вести себя прилично". ВИДЕО
Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян в эфире росТВ заявила, что Россия готова помочь миру побороть продовольственный кризис за счет продажи награбленного зерна на оккупированных украинских территориях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Симоньян напомнила, в частности, что в Херсонской области уже созревает урожай и сказала, что Россия готова поделиться им "с теми странами, которые будут вести себя прилично".
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