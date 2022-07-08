В оккупированном Шахтерске с ночи раздаются взрывы, детонирует состав боеприпасов войск РФ. ВИДЕО

В оккупированном Шахтерске в Донецкой области минувшей ночью загорелись и начали взрываться склады с боеприпасами.

Об этом сообщают в местных телеграм-каналах и на информресурсах местных оккупантов, передает Цензор.НЕТ.

Подконтрольный так называемой "ДНР" новостной сайт сообщает, что сильные взрывы и пожар начались якобы после обстрела ВСУ. Взрывы начались около 02:30 и продолжаются сейчас. Столб дыма поднялся на несколько метров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 6 июля Воздушные силы уничтожили две вражеские ракеты, склад боеприпасов, два командно-наблюдательных пункта, технику и живую силу оккупантов

Другой местный телеграм-канал сообщает, что из-за взрывов проводилась эвакуация.

Также поступает информация, что в Буденовке горит состав горюче-смазочных материалов.

Официального подтверждения этой информации пока нет.