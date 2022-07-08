С комбатом 72 ОМБ Андреем Верхоглядом попрощались в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Михайловском Златоверхом соборе состоялось прощание с защитником Украины майором Андреем "Левшей" Верхоглядом, комбатом 72 ОМБ.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Проводить Андрея в последний путь пришли родные, близкие и побратимі.

Андрей Верхогляд – Народный герой Украины, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени, командир батальона 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

Он родился в Новограде-Волынском в семье военнослужащих. Окончил Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, и через две недели после выпуска прибыл в зону боевых действий и был назначен командиром 1-го взвода 2-й механизированной роты 1-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады.

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В октябре 2016 Андрей Верхогляд заступил на оборону Авдеевки.

В конце января 2017 года Герой вместе с побратимами взяли позицию "Алмаз", где раньше был опорный пункт противника под Авдеевкой, удерживали ее под шквальным огнем и отражали атаки к подходу основных сил 1-го механизированного батальона. В боях воин получил ранения, лечился и вернулся на фронт.

За бои под Авдеевкой военнослужащие 72-й бригады получили высокие государственные награды. Тогда еще 21-летний Андрей Верхогляд был назначен командиром роты 1-го механизированного батальона 72-й ОМБр.

23 июня 2022 года в возрасте 27 лет майор Верхогляд погиб в бою с российскими оккупантами.

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У Андрея остались родители, маленькая дочь и жена.

Покоится Андрей будет в родном Новоград-Волынске.

Автор фото и видео Олег Богачук





































