РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9470 посетителей онлайн
Новости Видео
122 863 28

С комбатом 72 ОМБ Андреем Верхоглядом попрощались в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Михайловском Златоверхом соборе состоялось прощание с защитником Украины майором Андреем "Левшей" Верхоглядом, комбатом 72 ОМБ.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Проводить Андрея в последний путь пришли родные, близкие и побратимі.

Андрей Верхогляд – Народный герой Украины, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени, командир батальона 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

Он родился в Новограде-Волынском в семье военнослужащих. Окончил Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, и через две недели после выпуска прибыл в зону боевых действий и был назначен командиром 1-го взвода 2-й механизированной роты 1-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады.

Смотрите: Медика из "Госпитальеров" Наталью Фраушер провели в последний путь. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В октябре 2016 Андрей Верхогляд заступил на оборону Авдеевки.

В конце января 2017 года Герой вместе с побратимами взяли позицию "Алмаз", где раньше был опорный пункт противника под Авдеевкой, удерживали ее под шквальным огнем и отражали атаки к подходу основных сил 1-го механизированного батальона. В боях воин получил ранения, лечился и вернулся на фронт.

За бои под Авдеевкой военнослужащие 72-й бригады получили высокие государственные награды. Тогда еще 21-летний Андрей Верхогляд был назначен командиром роты 1-го механизированного батальона 72-й ОМБр.

23 июня 2022 года в возрасте 27 лет майор Верхогляд погиб в бою с российскими оккупантами.

Также читайте: С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

У Андрея остались родители, маленькая дочь и жена.

Покоится Андрей будет в родном Новоград-Волынске.

Автор фото и видео Олег Богачук

С комбатом 72 ОМБ Андреем Верхоглядом попрощались в Киеве 01
С комбатом 72 ОМБ Андреем Верхоглядом попрощались в Киеве 02
С комбатом 72 ОМБ Андреем Верхоглядом попрощались в Киеве 03
С комбатом 72 ОМБ Андреем Верхоглядом попрощались в Киеве 04
С комбатом 72 ОМБ Андреем Верхоглядом попрощались в Киеве 05
С комбатом 72 ОМБ Андреем Верхоглядом попрощались в Киеве 06
С комбатом 72 ОМБ Андреем Верхоглядом попрощались в Киеве 07
С комбатом 72 ОМБ Андреем Верхоглядом попрощались в Киеве 08
С комбатом 72 ОМБ Андреем Верхоглядом попрощались в Киеве 09
С комбатом 72 ОМБ Андреем Верхоглядом попрощались в Киеве 10
С комбатом 72 ОМБ Андреем Верхоглядом попрощались в Киеве 11
С комбатом 72 ОМБ Андреем Верхоглядом попрощались в Киеве 12
С комбатом 72 ОМБ Андреем Верхоглядом попрощались в Киеве 13
С комбатом 72 ОМБ Андреем Верхоглядом попрощались в Киеве 14
С комбатом 72 ОМБ Андреем Верхоглядом попрощались в Киеве 15
С комбатом 72 ОМБ Андреем Верхоглядом попрощались в Киеве 16
С комбатом 72 ОМБ Андреем Верхоглядом попрощались в Киеве 17
С комбатом 72 ОМБ Андреем Верхоглядом попрощались в Киеве 18
С комбатом 72 ОМБ Андреем Верхоглядом попрощались в Киеве 19

смерть (9222) потери (4382) Богачук Олег (1462) 72 отдельная механизированная бригада (239)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+34
Гордість нації!
показать весь комментарий
08.07.2022 12:31
+31
Боже, який козак пішов від нас! Окурок-карлік не вартий його мізинця, а воно причина загибелі таких молодих і красивих.
показать весь комментарий
08.07.2022 13:02
+22
Шана
показать весь комментарий
08.07.2022 12:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
R.I.P
показать весь комментарий
08.07.2022 12:28 Ответить
Гордість нації!
показать весь комментарий
08.07.2022 12:31 Ответить
Шана
показать весь комментарий
08.07.2022 12:31 Ответить
Можливо не змогли дістати під обстрілами. Недавно бачила свою вчительку, та розповіла, що у одної її вихованки син загинув під ізюмом і місяць вже не можуть залишки тіла забрати - кацапи не дають, зразу накривають артобстрілами. Це, як один з варіантів, конкретних причин не знаю.
показать весь комментарий
08.07.2022 12:50 Ответить
Орки не віддавали тіло.
показать весь комментарий
08.07.2022 15:41 Ответить
Герої не вмирають !
показать весь комментарий
08.07.2022 12:48 Ответить
Царство Небесне..

Герої не вмирають
показать весь комментарий
08.07.2022 12:48 Ответить
Боже, який козак пішов від нас! Окурок-карлік не вартий його мізинця, а воно причина загибелі таких молодих і красивих.
показать весь комментарий
08.07.2022 13:02 Ответить
Искренне соболезную родным и побратимам Героя!
показать весь комментарий
08.07.2022 13:11 Ответить
ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ І ВІЧНА СЛАВА ГЕРОЮ УКРАЇНИ!🟦🟨 Скільки мільйонів людей живе у Києві,де вони?Чому не прийшли віддати останню шану загиблому захисникові?А якби був концерт 95 кварталу,чи інших "звьозд",то площа була б забита людьми.Тому ми так і живемо,не цінуючи справжніх героїв,вибираємо собі тупих і примітивних ідолів.
показать весь комментарий
08.07.2022 13:19 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
показать весь комментарий
08.07.2022 13:28 Ответить
Герої не вмирають, вони залишаються навічно в серцях та історії народу УКРАЇНИ!

СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
СМЕРТЬ російським окупантам на чолі з путіним!
показать весь комментарий
08.07.2022 13:33 Ответить
ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ!!!
показать весь комментарий
08.07.2022 13:46 Ответить
Дякую за службу, Воїне!

Спочивай з миром.

Слава Україні!

Героям слава!
показать весь комментарий
08.07.2022 13:48 Ответить
Pam'yataemo usix Geroiv,sho viddali sebe na zaxist Ukraini !
Geroi ne vmirayut' !
Slava Nacii !
Smert' rosiys'kim okupantam !
показать весь комментарий
08.07.2022 13:51 Ответить
Вечная Память.
показать весь комментарий
08.07.2022 14:41 Ответить
Спочівай з миром Герой ! Най тебе світлі Янголи приведуть до Бога .
показать весь комментарий
08.07.2022 15:24 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
показать весь комментарий
08.07.2022 15:49 Ответить
Це був мій комбат, я зараз у військовому госпіталі. Він загинув метрів 70 від мене, тільки 22.06, а не 23. Я не люблю пафосу, але повірте, що він загинув як герой. Ми цілий день потроху відступали, нас вагнерівці виштовхували танками і шаленим артобстрілом, у нас були серйозні втрати. І тут комбат (не знаю чи можна писати його позивний) налетів на кацапню із резервною групою, за хвилину із-за його присутності бойовий дух і бойова обстановка помінялась на 180 градусів, ми з ним на чолі за ГОДИНУ повернули всі три втрачені позиції. Загинув майже в кінці бою. До цього ніколи б не повірив, що командир може одноосібно так змінити хід бою. Слава Герою. Я все життя буду гордитись, що в мене був такий командир.
показать весь комментарий
08.07.2022 16:04 Ответить
Одужуй брате,дякую вам рідненькі що захищаєте нас від цієї мразоти,Слава Вам Воїни!!!
показать весь комментарий
08.07.2022 16:21 Ответить
...комбат (не знаю чи можна писати його позивний)... ©
Позивний "Лівша" - у першому ж рядку цієї новини:
В Михайлівському Золотоверхому соборі відбулося прощання із захисником України майором Андрієм (Лівшею) Верхоглядом, комбатом 72 ОМБ.
показать весь комментарий
08.07.2022 16:36 Ответить
Так звичайно. Дякую, пропустив.
показать весь комментарий
08.07.2022 20:24 Ответить
показать весь комментарий
08.07.2022 16:31 Ответить
Синку, синку.... Не можу ні чого писати.
показать весь комментарий
08.07.2022 18:47 Ответить
Как же больно
показать весь комментарий
09.07.2022 00:00 Ответить
Eternal memory of a Hero, 💔 🕯, sincere condolences to relatives and close friends.
RIP Andrew Verkhoglyad.
Ukraine 🇺🇦
показать весь комментарий
09.07.2022 00:20 Ответить
 
 