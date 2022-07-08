С комбатом 72 ОМБ Андреем Верхоглядом попрощались в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Михайловском Златоверхом соборе состоялось прощание с защитником Украины майором Андреем "Левшей" Верхоглядом, комбатом 72 ОМБ.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Проводить Андрея в последний путь пришли родные, близкие и побратимі.
Андрей Верхогляд – Народный герой Украины, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени, командир батальона 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.
Он родился в Новограде-Волынском в семье военнослужащих. Окончил Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, и через две недели после выпуска прибыл в зону боевых действий и был назначен командиром 1-го взвода 2-й механизированной роты 1-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады.
В октябре 2016 Андрей Верхогляд заступил на оборону Авдеевки.
В конце января 2017 года Герой вместе с побратимами взяли позицию "Алмаз", где раньше был опорный пункт противника под Авдеевкой, удерживали ее под шквальным огнем и отражали атаки к подходу основных сил 1-го механизированного батальона. В боях воин получил ранения, лечился и вернулся на фронт.
За бои под Авдеевкой военнослужащие 72-й бригады получили высокие государственные награды. Тогда еще 21-летний Андрей Верхогляд был назначен командиром роты 1-го механизированного батальона 72-й ОМБр.
23 июня 2022 года в возрасте 27 лет майор Верхогляд погиб в бою с российскими оккупантами.
У Андрея остались родители, маленькая дочь и жена.
Покоится Андрей будет в родном Новоград-Волынске.
Автор фото и видео Олег Богачук
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Позивний "Лівша" - у першому ж рядку цієї новини:
В Михайлівському Золотоверхому соборі відбулося прощання із захисником України майором Андрієм (Лівшею) Верхоглядом, комбатом 72 ОМБ.
RIP Andrew Verkhoglyad.
Ukraine 🇺🇦