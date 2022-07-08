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"Глаза морпехов": Один день из жизни аэроразведки 36-й ОБМП. ВИДЕО

Морпехи 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского показали работу подразделения аэроразведки, воины которого выполняют боевые задания на южном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой рассказывается об одном дне работы аэроразведчиков, морпехи опубликовали на своей странице в соцсети.

"Как известно, богом войны называют артиллерию. И война, которую развязала россия против Украинского народа, это снова доказала. Точные удары по местам дислокации российских оккупантов, их тылам, складам с боеприпасами приближают нашу победу. Но есть те, кто в этом делает не менее важное дело. Аэроразведка - глаза победы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского", — говорится в комментарии к видео.

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разведка (4174) артиллерия (635) 36 отдельная бригада морской пехоты (205)


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Может пора прекратить давать инфу с фронтов? Сейчас не до пиара !!! Ребята сдерживают кацапов своими жизнями .
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08.07.2022 12:36 Ответить
Да эти же ребята сами и постят эти видео, в чем твоя проблема, не хочешь, не смотри.
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08.07.2022 12:58 Ответить
Це щр вже нова 36 бригада? Так та загинула, або уся в полоні завдяки зрадникам із Зе-каМанди? Що за діла, як так можна знущатися над памятю Героів. Своріть вже нову, а не покривайте зрадц і нфби нічого не відбулося. Тих морпіхів зелені гандони вже списали?
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08.07.2022 13:06 Ответить
Не вся бригада була в Маріуполі на той момент. Якісь підрозділи її були на інших ділянках. Це не щось унікальне- так буває часто
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08.07.2022 18:26 Ответить
Боже, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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08.07.2022 13:30 Ответить
 
 