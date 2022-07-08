"Глаза морпехов": Один день из жизни аэроразведки 36-й ОБМП. ВИДЕО

Морпехи 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского показали работу подразделения аэроразведки, воины которого выполняют боевые задания на южном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой рассказывается об одном дне работы аэроразведчиков, морпехи опубликовали на своей странице в соцсети.

"Как известно, богом войны называют артиллерию. И война, которую развязала россия против Украинского народа, это снова доказала. Точные удары по местам дислокации российских оккупантов, их тылам, складам с боеприпасами приближают нашу победу. Но есть те, кто в этом делает не менее важное дело. Аэроразведка - глаза победы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского", — говорится в комментарии к видео.

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