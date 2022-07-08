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"Агрессоры, оккупанты, захватчики – много чего мы сегодня услышали", - Лавров о пребывании на саммите G20. ВИДЕО

Министр иностранных дел страны-оккупанта Сергей Лавров рассказал, какие "комплименты" услышал всего за один день своего пребывания на саммите G20.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам Лаврова, участники саммита потребовали прекратить войну и называли россиян оккупантами, агрессорами и захватчиками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поставить Россию на место - глобальный вызов номер один, - Кулеба на саммите G20

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран G7 не пришли на ужин с коллегами по G20 в Индонезии, а традиционное фото встречи не состоялось из-за присутствия главы министерства иностранных дел России Сергея Лаврова.

G20 (300) Лавров Сергей (2295) саммит (1170)


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Топ комментарии
+114
Главное - Встать, суд идет! - вы еще не слышали. Это впереди.
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08.07.2022 13:28
+102
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08.07.2022 13:31
+95
Культурно...Могли просто пид..ром назвать...
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08.07.2022 13:29
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Главное - Встать, суд идет! - вы еще не слышали. Это впереди.
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08.07.2022 13:28 Ответить
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08.07.2022 13:31 Ответить
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08.07.2022 13:31 Ответить
Бальшой чєлавєк мисліт масштабна! Три чжтаєртя єщьо асталось, значіт начінчть можно єщьо трі раза!
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08.07.2022 13:37 Ответить
Не царское это дело, тушки кацапов подсчитывать. Махнет левой и сотня туменов пойдет серой волной с мосинками и ППШ, махнет правой и армады на Т-54/55/62 понесутся с криками счастья смерти. А десять тысяч кацапотрупов туда-сюда только отвлекают от увлекательной стратегии.
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08.07.2022 15:11 Ответить
А по "большому" он делает в чемодан.
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08.07.2022 15:25 Ответить
👍😂
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08.07.2022 18:21 Ответить
До " Встать, суд идёт!" ещё далековато. А я вспомнил одну расейскую блогершу-интеллектуалку с хештегом #*************!)))
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08.07.2022 13:45 Ответить
Заскулил лаврушка)
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08.07.2022 13:29 Ответить
Лавруша навіть не зрозумів, що він на цьому саміті був такою собі "культурною програмою" - для когось - живим Шаріковим після проведеної професором Преображенським операції по поверненню того у попередній стан дворняги, для когось - клоуном, а для когось - манекеном для упорядкування емоцій (як лялька боса у спортзалах японських фірм, яку цілком легально можна пи*дити під час обідньої перерви для зняття стресу). На наступному саміті такою "культурною програмоб" буде його шеф.
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08.07.2022 13:46 Ответить
Культурно...Могли просто пид..ром назвать...
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08.07.2022 13:29 Ответить
Йому то буде компліментом.
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08.07.2022 13:40 Ответить
Або ДЛБЙБМ!
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08.07.2022 13:46 Ответить
Дипломати же, блдь.
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08.07.2022 13:53 Ответить
Подякуй, що в кайданах не вивезли до Гааги.
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08.07.2022 13:30 Ответить
Епізод із цикла "В мире животных"
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08.07.2022 13:30 Ответить
мазохіст херов ...
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08.07.2022 13:30 Ответить
а типа если назвать оккупацию спецоперацией и вонять про нацистов то все норм... нет
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08.07.2022 13:31 Ответить
на внутреннюю бьдломассу такое только проканает
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08.07.2022 14:35 Ответить
його дочку не вигнали ? о тож ., і цю гниду запросили до g20
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08.07.2022 13:32 Ответить
Звичайний путіносос, таких згори донизу в мордордорі до 90%. Москалі мене вже нічим не здивують.
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08.07.2022 13:33 Ответить
Вони асвабадітєлі, а на них наїхали.
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08.07.2022 13:33 Ответить
Він тупий чи що?

Він говорить «Захід хоче, щоб ми припинили операцію».
Далі «Ми не розуміємо, чого Захід хоче, бо переговори припинила Україна».
Яке відношення мають переговори до припинення операції, чи Україна їх тут силоміць тримає?
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08.07.2022 13:33 Ответить
Коняка формулює так як їй вигідно. Україна хоче щоб кацапня забралася з її території. А Захід хіба що в цьому її цілком підтримує.
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08.07.2022 13:38 Ответить
Це не формулювання, лаврушка гівно-дипломат він банальний гопник і вся його "дипломатична" риторика це риторика країни -терориста, можете пройтися по всім висерам цього ушльопка за будь-який рік на посаді.
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08.07.2022 16:00 Ответить
Не варто шукати в кацапських завиваннях логіку.
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08.07.2022 13:44 Ответить
Да логика простая - хапнули и присвоим, давайте договариваться о признании украденного.
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08.07.2022 15:12 Ответить
Обидно, да? Так это Запад еще ничего не начинал, как высрал твой *****. Падажди, тварь кацапская, вы скоро не чипы с использованных карточек выковыривать будете, а золотые зубы друг у друга!
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08.07.2022 13:33 Ответить
+++
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08.07.2022 15:29 Ответить
Все таки бессовестным "людям" гораздо легче живется. Утром уничтожил детсадик, в обед спокойно поехал к тем, кого грязью поливаешь, вечером со свинячими глазками жалуешься, что тебя приняли не по чину. Хорошо бы задвухсостить какую-нибудь важную свинью, вроде ливерова, шмойгу или кого-то из их родни. На холопских свиней им плевать, а вот это было бы неплохой психологической операцией.
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08.07.2022 13:33 Ответить
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08.07.2022 14:03 Ответить
Нет, нет, это не бессовестные люди, а российскоправославноскрепные люди.
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08.07.2022 15:31 Ответить
А чем тебе, вонючий СРУский хачь, ПРАВДА не понравилась?
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08.07.2022 13:33 Ответить
Коняка мідовська. Те що ти почув, це тільки квіточки. Коли вас долбнів мокшанських будуть іпалом по землі возити, ось тоді ви надіюсь зрозумієте зміст сказаних вам слів.
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08.07.2022 13:34 Ответить
Обтекай калантарян.
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08.07.2022 13:34 Ответить
Пройде час і всі будуть балакати, що "умерла лошадь", але ти *****на коняка це вже не почуєш!
До кАбзона *****!!!
Амінь
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08.07.2022 13:34 Ответить
Задаёт сын-червяк папе червяку вопрос:
- Папа, я Чуркина на вкус уже попробовал... Скоро, намекают, к нам Лавров явится... Вот мне интересно - кто из них вкуснее?
- Сынок, а какая разница? И там, и там - "дерево"...
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08.07.2022 13:52 Ответить
Теперь,после Бучи,Мариуполя,Бородянки,Волновахи и др. населённых пунктов.которые были захвачены россией ,её нужно везде начать называть "рашистами","творцами геноцида"...А то оккупант звучит даже как-то мелко,как о хулигане...
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08.07.2022 13:35 Ответить
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08.07.2022 13:36 Ответить
Alexandra Fedorvna, wife of ' Nicolas'
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08.07.2022 14:04 Ответить
не ндравиться мерину.
Терпи, кацапіца!
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08.07.2022 13:37 Ответить
Кінь, а вівса тобі на ланчі не пропонували? То пишайся хоч з того.
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08.07.2022 13:38 Ответить
Одним словом - долбоYб.
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08.07.2022 13:39 Ответить
а за то шо ботоксного ****** называли, умолчал по доброй воле? )
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08.07.2022 13:39 Ответить
Ничтожества, возомнившие черт знает что из себя! Гнусной Кацапии с ее недофюрером ****** и 140 млн. рыл население (на самом деле значительно меньше), противостоят США с 350 млн. и Канада с 40 млн., вся Европа, больше 500 млн. и кацапня еще дуется, как жаба на куче говна.
Ядерное оружие? Так оно, кроме США, есть у Британии и Франции. Только удара с подлодок Бриткнии хватит, чтоб выжечь Кацапию до Урала. А с Францией и до Тихого океана.
Еще худшие соотношения по ВВП. Нашелся бы на Западе кто-то вроде Рейгана и сидела бы гнусная недострана по норам и бункерам и высунуться боялассь бы.
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08.07.2022 13:41 Ответить
принц Вильям, вылазь..
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08.07.2022 14:06 Ответить
не всё так ,как ты описал-про бритов и лягух-нет в европе такого кол-ва ЯО чтобы тягаться с путлером!!Тягаться могут тока США,Путлер просто кол-вом ЯО за пару минут снесёт европу с лица земли вместе с бритами!!А вот с США возникает проблемка-далеко !!И 3,14 дануть можно тока с подлодок- остальное накроет ПВО,поэтому путлер плевать хотел на швабов и лягух,а вот США может его опустить
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08.07.2022 23:32 Ответить
А про лошадь слышал?
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08.07.2022 13:46 Ответить
Орки в печали
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08.07.2022 13:46 Ответить
Пусть твари сосут любимый путлеровский болт до своей скорой смерти
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08.07.2022 13:56 Ответить
от себя добавлю-пи*оры, козлы, скоты, мрази
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08.07.2022 13:47 Ответить
с*ки, у*бки, твари, дегенераты
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08.07.2022 14:50 Ответить
Интересно, а что єтот тупой 3,14дарас хотел услишать?
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08.07.2022 13:51 Ответить
мерзотник
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08.07.2022 13:58 Ответить
Шкода, що дипломати не можуть собі дозволити дати копняка цьому вбивці. Думаю, що бажаючих було б багато.
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08.07.2022 13:58 Ответить
и ваще не понятно за шо? да лошара???
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08.07.2022 13:59 Ответить
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08.07.2022 13:59 Ответить
А що ви хотіли там почути? Вам сказали хто ви є і де ваше місце.
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08.07.2022 14:02 Ответить
Скотиняку обидели! Нет, что бы по холке погладить, так оккупантом, захватчиком называли... и это только цензурно...
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08.07.2022 14:02 Ответить
Геббельса могли пригласить в Тегеран ? Лукавство 21-го столетия, заигрывания с агрессором, оккупантом, захватчиком...
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08.07.2022 14:03 Ответить
Это не Геббельс, а Молотов. Геббельс отвечал за пропагандонов.
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08.07.2022 17:22 Ответить
Не сперечайтесь, хлопці.) Це ******** "Ріббентроп в Тегерані".)
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08.07.2022 23:53 Ответить
Брехуни, злодії, терористи…
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08.07.2022 14:06 Ответить
погнали ссаними тряпками жалюгідного рашиста
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08.07.2022 14:08 Ответить
кентавр хрєнов, паскуда брехлива, огидно дивитися на його мордяку
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08.07.2022 14:15 Ответить
Оце бідолага.
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08.07.2022 14:22 Ответить
лошадь пистит ...как дышит !!!
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08.07.2022 14:23 Ответить
Печальный и обиженный мерин...
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08.07.2022 14:23 Ответить
Сложно сцать против ветра -- забрызгаться можно.
Так и тут.
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08.07.2022 14:26 Ответить
Еще в июне 2014 года, перед ракетными ударом с территории рашки по Зеленополью, этот банддипломат призывал конкретно к ракетным ударам по территории Украины, опередив даже карлика.
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08.07.2022 14:28 Ответить
Это все *****! Копыто то ему пожали все участники, а вот сфотографироваться видимо не захотели чтоб компромат остался. Уверен, если бы это животное сразу все проигнорировали и никто не протянул бы ему руки, то оно бы сразу развернулось и ускакало бы в стойло. А по хорошему, нужно было пользоваться моментом и убить его!
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08.07.2022 14:28 Ответить
І забули сказати головне нелюди і не люди!
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08.07.2022 14:30 Ответить
Ну блин, немцы в 1941 тоже такие фразы про себя слышали.
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08.07.2022 14:30 Ответить
нужно было освистать его выступление,

скандировать "фашисты",

и закидать его тухлыми помидорами.
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08.07.2022 14:32 Ответить
Зачем лошадь на саммит вызвали это вам не ипподром?
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08.07.2022 14:32 Ответить
***** послал козла отпущения.

сам не захотел ехать позориться.
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08.07.2022 14:33 Ответить
Перевожу фразу "много чего" - ху?ло, орки, конь педальный, сивый мерин, мародёры, насильники, садюги, убийцы...
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08.07.2022 14:37 Ответить
А що,власне, йому не подобається
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08.07.2022 14:38 Ответить
так, і ще підараси і мразі закончені.
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08.07.2022 14:41 Ответить
Лукавство и форма предательства 21-го столетия, заигрывания с агрессором, оккупантом, захватчиком...

Геббельса могли пригласить в Тегеран ?

А в это время "В Вашингтоне есть влиятельные члены Республиканской партии, а также менее влиятельные «левые» политики, утверждающие, что затяжная война в Украине отвлекает от приоритетов США дома и за рубежом, в частности, от необходимости противостоять Китаю.

11 республиканцев в Сенате и 57 в Палате представителей проголосовали против выделения пакета помощи Украине на 40 миллиардов долларов в мае.

Сенатор Джош Хоули сказал тогда, что такие расходы «не в американских интересах» и дают Европе «халяву».

Полностью https://zn.ua/UKRAINE/wp-v-ssha-pojavilsja-strakh-chto-chem-dolshe-idet-vojna-tem-bolshe-ukraina-poterjaet.html
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08.07.2022 14:42 Ответить
ужасная статья. Я ее запостил на другой ветке
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08.07.2022 14:51 Ответить
це 11% трампістів в Сенаті і 9% таких же в палаті представників.
Не критично.
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08.07.2022 19:12 Ответить
я б ще додав: *********!
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08.07.2022 14:47 Ответить
в нормальном обществе эту с*ку не то что на порог бы не пустили, а вызвали бы милицию и арестовали.
евротолерасты хреновы
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08.07.2022 14:53 Ответить
"Не в коня корм."(с)
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08.07.2022 14:56 Ответить
Тварі цинічні...горіть в аду ****...все перекрутили з ніг на голову ..пушистіки епані.....
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08.07.2022 14:58 Ответить
И свинособаки.
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08.07.2022 16:09 Ответить
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08.07.2022 16:34 Ответить
а кто вы мрази? !вы хуже германских нацистов,те так не зверствовали как вы!
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08.07.2022 17:13 Ответить
"Агрессоры, окупанты, захватчики - много чего мы сегодня услышали", - Лавров про перебування на саміті G20
брехливих кацапів потрібно знищувати знищувати і знищуавати
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08.07.2022 17:54 Ответить
Закривавлені людською кров'ю нелюди разом з пуйлом увійдуть в історію як руйнівники світового порядку та ініціатори розвалу рашостану.
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08.07.2022 18:37 Ответить
Когда я слушаю этого Унылого Мерина, я понимаю, почему его коллегу Риббентропа в Нюрнберге ПОВЕСИЛИ ПЕРВЫМ.
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08.07.2022 20:23 Ответить
по **@лу видно,что оно (конь недоделанный), все понимает, но морозит якусь *****, видно глубоко в него плешивый хер загнал, хотя, как можно глубоко, если хер, как таковой отсутствует.))
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08.07.2022 21:24 Ответить
А он у него за щекой. Потому и речь не-членом-раздельная.
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09.07.2022 01:42 Ответить
Якби не ядерна зброя, то тебе би там повісили вже.
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09.07.2022 08:50 Ответить
Доки ми (весь світ) будемо терпіти тих кацапів!?
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10.07.2022 15:45 Ответить
 
 