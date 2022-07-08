"Агрессоры, оккупанты, захватчики – много чего мы сегодня услышали", - Лавров о пребывании на саммите G20. ВИДЕО
Министр иностранных дел страны-оккупанта Сергей Лавров рассказал, какие "комплименты" услышал всего за один день своего пребывания на саммите G20.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам Лаврова, участники саммита потребовали прекратить войну и называли россиян оккупантами, агрессорами и захватчиками.
Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран G7 не пришли на ужин с коллегами по G20 в Индонезии, а традиционное фото встречи не состоялось из-за присутствия главы министерства иностранных дел России Сергея Лаврова.
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Він говорить «Захід хоче, щоб ми припинили операцію».
Далі «Ми не розуміємо, чого Захід хоче, бо переговори припинила Україна».
Яке відношення мають переговори до припинення операції, чи Україна їх тут силоміць тримає?
До кАбзона *****!!!
Амінь
- Папа, я Чуркина на вкус уже попробовал... Скоро, намекают, к нам Лавров явится... Вот мне интересно - кто из них вкуснее?
- Сынок, а какая разница? И там, и там - "дерево"...
Терпи, кацапіца!
Ядерное оружие? Так оно, кроме США, есть у Британии и Франции. Только удара с подлодок Бриткнии хватит, чтоб выжечь Кацапию до Урала. А с Францией и до Тихого океана.
Еще худшие соотношения по ВВП. Нашелся бы на Западе кто-то вроде Рейгана и сидела бы гнусная недострана по норам и бункерам и высунуться боялассь бы.
Так и тут.
скандировать "фашисты",
и закидать его тухлыми помидорами.
сам не захотел ехать позориться.
Геббельса могли пригласить в Тегеран ?
А в это время "В Вашингтоне есть влиятельные члены Республиканской партии, а также менее влиятельные «левые» политики, утверждающие, что затяжная война в Украине отвлекает от приоритетов США дома и за рубежом, в частности, от необходимости противостоять Китаю.
11 республиканцев в Сенате и 57 в Палате представителей проголосовали против выделения пакета помощи Украине на 40 миллиардов долларов в мае.
Сенатор Джош Хоули сказал тогда, что такие расходы «не в американских интересах» и дают Европе «халяву».
Полностью https://zn.ua/UKRAINE/wp-v-ssha-pojavilsja-strakh-chto-chem-dolshe-idet-vojna-tem-bolshe-ukraina-poterjaet.html
Не критично.
евротолерасты хреновы
брехливих кацапів потрібно знищувати знищувати і знищуавати