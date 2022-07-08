"Агрессоры, оккупанты, захватчики – много чего мы сегодня услышали", - Лавров о пребывании на саммите G20. ВИДЕО

Министр иностранных дел страны-оккупанта Сергей Лавров рассказал, какие "комплименты" услышал всего за один день своего пребывания на саммите G20.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам Лаврова, участники саммита потребовали прекратить войну и называли россиян оккупантами, агрессорами и захватчиками.

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Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран G7 не пришли на ужин с коллегами по G20 в Индонезии, а традиционное фото встречи не состоялось из-за присутствия главы министерства иностранных дел России Сергея Лаврова.