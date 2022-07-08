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Порошенко требует отменить налоги, обременяющие волонтерскую финансовую помощь для армии и семей погибших и раненых. ВИДЕО

Петр Порошенко с трибуны Верховной Рады призвал отменить налогообложение волонтерской и благотворительной помощи в пользу ВСУ, а также финансовую поддержку, оказываемую семьям погибших и раненых на фронте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Я хотел бы обратить внимание на волонтерство. Это — мощный ресурс нашего государства, который объединяет Украину с востока до запад. 80% украинцев присоединились к этому, даже находясь за границей", - констатирует Порошенко.

Он отметил - деньги простых украинцев постепенно иссякают, а взносы предприятий, которые направляют более 4% прибыли на благотворительность, облагаются налогом в 18%. Так же облагается НДФЛ финансовая помощь в пользу семей погибших и раненых.

"Мы, народные депутаты, сейчас должны принять необходимые законопроекты, которые позволят решить хотя бы два вопроса. Когда мы оказываем благотворительную помощь семье погибших - нельзя ее облагать НДФЛ и другими налогами. У нас есть кого облагать налогами. Когда мы оказываем помощь раненым - нельзя ее облагать НДФЛ и другими налогами. Нами внесен законопроект 7528, мы просим поставить его на голосование в первом чтении и в целом для того, чтобы как можно быстрее решить эту проблему", - подчеркнул Порошенко.

"Второй законопроект 7506-1. Так же, как мы снимали ограничения во время концентрации средств для борьбы с наводнением, так же нам сейчас нужно снять ограничения, чтобы благотворительная помощь, которая идет благотворительным организациям и направляется исключительно на поддержку Вооруженных сил Украины, также не была обременена налогом на патриотизм. Я твердо убежден, что это наши обязательства, это законы первоочередные и зал их поддержит", - отметил Порошенко.

Пятый президент также поблагодарил всех, кто присоединился к беспецедентному проекту поставки в Украину бронемашин итальянского производства. Впервые экспортную лицензию на покупку новой военной бронетехники из страны Евросоюза получила негосударственная организация. Партия из 11 броневиков для ДШУ будет поставлена ​​на средства Фонда Порошенко и волонтерами ОО "Дело Громад". "Хочу поздравить всех, потому что многие из этого зала присоединились к поддержке поставок бронетехники. Это впервые бронетехнику поставляют негосударственные структуры. Спасибо вам за это. И это подарок Вооруженным Силам Украины", — отмечает Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин – международный террорист, он ничем не отличается от бен Ладена, - Порошенко в интервью Bild

В "ЕС" отмечают, что законопроекты об отмене налогов на благотворительную помощь ВСУ и семьям погибших и раненых на фронте зарегистрированы в Верховной Раде. 7506-1 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об освобождении от налогообложения благотворительной помощи, выплаченной в пользу членов семей раненых и погибших участников боевых действий при участии в отпоре вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности Украины. А также 7528 – о стимулировании привлечения благотворительных и других неприбыльных организаций к обеспечению потребностей обороны государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины.

налоги (3238) Порошенко Петр (19600) волонтеры (2633)


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Топ комментарии
+29
Только вот "кондитер" поставляет ВСУ всякие вкусняшки, а не засырает мозги плебсу тупыми видосиками.

Фонд Порошенка замовив в Італії 11 броньовиків для ЗСУ
https://www.ukrmilitary.com/2022/07/poroshenko-italy-vehicle.html
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08.07.2022 14:07
+22
А мог бы патриотические тату сделать и хвастаться...
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08.07.2022 14:16
+20
Геть!манцев буде категорично проти цього і інші "шістки" дЄрьмака та Кодли Мойського !
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08.07.2022 14:01
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Гєтьманцев нє адабряєт.
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08.07.2022 14:00 Ответить
Порошенко тут має рацію.
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08.07.2022 14:01 Ответить
Порошенко завжди має рацію. Але зекоманда намагається все перекрутити і споалюжитм.
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08.07.2022 16:21 Ответить
Спаплюжити
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08.07.2022 16:23 Ответить
Геть!манцев буде категорично проти цього і інші "шістки" дЄрьмака та Кодли Мойського !
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08.07.2022 14:01 Ответить
Только вот "кондитер" поставляет ВСУ всякие вкусняшки, а не засырает мозги плебсу тупыми видосиками.

Фонд Порошенка замовив в Італії 11 броньовиків для ЗСУ
https://www.ukrmilitary.com/2022/07/poroshenko-italy-vehicle.html
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08.07.2022 14:07 Ответить
А мог бы патриотические тату сделать и хвастаться...
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08.07.2022 14:16 Ответить
Мог бы еще и именных шоколадок наклепать на своей фабрике, как некоторые ни разу не самовлюбленные нарциссы.

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08.07.2022 14:21 Ответить
От цікаво скільки людей купили собі таке г. Нормальна людина мабуть проблювалась би.
Але ж ці хз що, вони як гумдопомогу направляли до армії. Цікаво відправили, чи зассяли?
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08.07.2022 16:29 Ответить
... Бойцам на передовой в качестве гуманитарной помощи привезли шоколад, на обертках которого изображены президент Украины Владимир Зеленский и советник главы ОПУ Алексей Арестович.

Фотографией поделился бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в своем Фейсбук.

"Похоже, некоторым надо немедленно менять нарратив "Шоколадный барыга", - написал он.

Он добавил, что этот шоколад получили бойцы на передовой, однако не стал указывать, где был сделан снимок и кто передал эти продукты военнослужащим ВСУ ...
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08.07.2022 18:35 Ответить
Мабуть Зе-шашлики доїдаєш?
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08.07.2022 14:14 Ответить
гетьманцев аферист...
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08.07.2022 14:04 Ответить
він не аферист..він кацапський запроданець !!!!
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08.07.2022 14:34 Ответить
Тут надо не забыть и ещё об одном моменте: невозможно постоянно воевать за волонтёрско-донатерские деньги, ресурсы у людей исчерпываются и ручеёк будет постепенно мелеть. Поэтому прикрытие многочисленных серых схем, контроль расхода спонсорских денег из-за рубежа и решение вопроса с трудоустройством кучи народа слоняющегося без дела, в том числе и за рубежом - на повестке дня. Всё таки придётся принимать непростые решения, постоянно дербанить и мутнорылить в масштабах всего государства при войне и истощении ресурсов не получится
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08.07.2022 14:04 Ответить
щоб це зрозуміти треба мати клєпку в голові, але бандити з 90-х не здатні на еволюцію, і до навчання вони не здатні і немає в сердці любові до Батьківщини у них, величезна така холодна каменюка, яку на вулиці поставити, щоб пси мали на що сцяти.
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08.07.2022 14:08 Ответить
Добре каже, правильно! Але ж в щирість його слів важко повірити. Бізнесмен пропонує скасувати податки- напаевне вже щось намучує...
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08.07.2022 14:05 Ответить
Уже. И не перестает "намучивать" для ВСУ.

Фонд Порошенка замовив в Італії 11 броньовиків для ЗСУ
https://www.ukrmilitary.com/2022/07/poroshenko-italy-vehicle.html

Вантажівки для ЗСУ, куплені у Великій Британії, вирушили в Україну, - Порошенко
https://www.ukrmilitary.com/2022/06/poroshenko-vehicle.html
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08.07.2022 14:11 Ответить
це звісно ж працює і як піар, але чесно, начхати, коломойський теж міг би хоча би і так попіаритися. А ні фіга! Максимум гречкою як ахметов відкупиться, розкаже як його підприємства подаки сплачують (після того як більшу суму від податків сховал) і ще й попросить свою частинку бюджету не просто так а на відновлення робочих місць і все таке інше.
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08.07.2022 14:14 Ответить
Он много помогал и без разглашения. Но достали всякие "доброжелатели" и злопыхатели. Даже дело за оказание помощи ССО завели. Теперь все делается публично
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08.07.2022 14:19 Ответить
а я зараз вірю, бо "щирість політика - ознака його програшу", а він же у нас продув.
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08.07.2022 14:12 Ответить
Так-так, вчергове збагатитися у 82 рази і 82 рази втекти з України...
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08.07.2022 14:17 Ответить
Який молодець наш Сергійко,
сьогодні зареєструвався і висрався в "потрібній" темі!!!
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08.07.2022 14:21 Ответить
Этот "Ваня" только на службу поступил. Трудится в поте лица.
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08.07.2022 14:23 Ответить
ти прочитай про суть пропозиції (даю адресу сконцентрованої, без потрібних для нардепів пояснень: в першому абзаці цієї інфи), а вже потім розпатякуй про податки
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08.07.2022 14:59 Ответить
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08.07.2022 14:18 Ответить
Навіть не вишкребок. ********.
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08.07.2022 14:30 Ответить
щось багато ботів подляка зреагувало, і одразу пішли брехати. Особливо потішило про знищений в 2014-му волонтерський рух
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08.07.2022 14:25 Ответить
це ти вважаєш "доказом знищення волонтерського руху"?
Нє, ну ти точно безпросвітний 73/43%зебіл.
Таких дебілів, як ти - я посилаю за руцкім корабоьом.
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08.07.2022 14:56 Ответить
ой, і дебіл же ти... Пугачов, пнх
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08.07.2022 15:01 Ответить
Що?
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08.07.2022 15:08 Ответить
ПС, виявляється, це знаний волонтер
А Дмитро Ярош? Ні?
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08.07.2022 15:12 Ответить
"Я хочу ПОДЯКУВАТИ ВОЛОНТЕРАМ, які в перші часи, дні, місяці війни, коли було найважче, віддавали останнє. І без цього внеску ми, все рівно, перемогли б, та було б набагато важче"

Ну і?
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08.07.2022 15:00 Ответить
зараз гетьманцев вилізе !!!!
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08.07.2022 14:36 Ответить
ВР перетворили на психушку пліснявих уродів.
Їх не цікавить Залужний, Джонсон, волонтери, родини полеглих Героїв.
Зустрілися потусоватися, фраєрнутися засмагою.
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08.07.2022 14:38 Ответить
Ти по себе, "поляк"?
Разрм із бугаями Лисим та Пікаловим никаєшся в Польщі?
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08.07.2022 15:14 Ответить
Що цікаво, після того, як Пороха застукали в лондонському ресторані за сімейним обідом - було вдосталь закидів від подлякових ботів "Він втік!" А тут: Порох сьогодні виступає в залі під куполом і жодного визнання ботів в тому, що Порох таки не тікає
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08.07.2022 15:11 Ответить
Про волонтеров. Стоя на блок посту, только у пятерых из где то сотни увидел нормальные свидетельства, с мокрыми печатями, что они действительно волонтеры!
Почти все ездят с ксерокопиями каких то мутных свидетельств, выданных непонятно кем, ФИО не соответствуют и близко, но они все себя считают почему то волонтерами.
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08.07.2022 17:04 Ответить
Сначала треба вимагати опж с ради вигнати
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08.07.2022 17:34 Ответить
Есть у меня один такой знакомый "волонтер". "Касса" помело на Виноградаре. В самом начале взялся организовать все, рекламу , волонтерство, привлек французов и прессу. Обладал финансовым талантом и опытом. В самом начале войны мы всем, ко хотел помочь доверяли. А зря. Оказалось, что это мы работаем на него, как ширма. Счета его, деньги его, а вы, ребята, защищайте Киев на баррикадах... Какие деньги? Идите лесом!
В общем, если органам интересно, то свою деятельность он расширил уже на Германию. Жена его купила норковую шубку еще в марте. Мошенник чистой воды!
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08.07.2022 18:00 Ответить
 
 