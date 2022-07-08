Порошенко требует отменить налоги, обременяющие волонтерскую финансовую помощь для армии и семей погибших и раненых. ВИДЕО
Петр Порошенко с трибуны Верховной Рады призвал отменить налогообложение волонтерской и благотворительной помощи в пользу ВСУ, а также финансовую поддержку, оказываемую семьям погибших и раненых на фронте.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".
"Я хотел бы обратить внимание на волонтерство. Это — мощный ресурс нашего государства, который объединяет Украину с востока до запад. 80% украинцев присоединились к этому, даже находясь за границей", - констатирует Порошенко.
Он отметил - деньги простых украинцев постепенно иссякают, а взносы предприятий, которые направляют более 4% прибыли на благотворительность, облагаются налогом в 18%. Так же облагается НДФЛ финансовая помощь в пользу семей погибших и раненых.
"Мы, народные депутаты, сейчас должны принять необходимые законопроекты, которые позволят решить хотя бы два вопроса. Когда мы оказываем благотворительную помощь семье погибших - нельзя ее облагать НДФЛ и другими налогами. У нас есть кого облагать налогами. Когда мы оказываем помощь раненым - нельзя ее облагать НДФЛ и другими налогами. Нами внесен законопроект 7528, мы просим поставить его на голосование в первом чтении и в целом для того, чтобы как можно быстрее решить эту проблему", - подчеркнул Порошенко.
"Второй законопроект 7506-1. Так же, как мы снимали ограничения во время концентрации средств для борьбы с наводнением, так же нам сейчас нужно снять ограничения, чтобы благотворительная помощь, которая идет благотворительным организациям и направляется исключительно на поддержку Вооруженных сил Украины, также не была обременена налогом на патриотизм. Я твердо убежден, что это наши обязательства, это законы первоочередные и зал их поддержит", - отметил Порошенко.
Пятый президент также поблагодарил всех, кто присоединился к беспецедентному проекту поставки в Украину бронемашин итальянского производства. Впервые экспортную лицензию на покупку новой военной бронетехники из страны Евросоюза получила негосударственная организация. Партия из 11 броневиков для ДШУ будет поставлена на средства Фонда Порошенко и волонтерами ОО "Дело Громад". "Хочу поздравить всех, потому что многие из этого зала присоединились к поддержке поставок бронетехники. Это впервые бронетехнику поставляют негосударственные структуры. Спасибо вам за это. И это подарок Вооруженным Силам Украины", — отмечает Порошенко.
В "ЕС" отмечают, что законопроекты об отмене налогов на благотворительную помощь ВСУ и семьям погибших и раненых на фронте зарегистрированы в Верховной Раде. 7506-1 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об освобождении от налогообложения благотворительной помощи, выплаченной в пользу членов семей раненых и погибших участников боевых действий при участии в отпоре вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности Украины. А также 7528 – о стимулировании привлечения благотворительных и других неприбыльных организаций к обеспечению потребностей обороны государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины.
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Фонд Порошенка замовив в Італії 11 броньовиків для ЗСУ
https://www.ukrmilitary.com/2022/07/poroshenko-italy-vehicle.html
Але ж ці хз що, вони як гумдопомогу направляли до армії. Цікаво відправили, чи зассяли?
Фотографией поделился бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в своем Фейсбук.
"Похоже, некоторым надо немедленно менять нарратив "Шоколадный барыга", - написал он.
Он добавил, что этот шоколад получили бойцы на передовой, однако не стал указывать, где был сделан снимок и кто передал эти продукты военнослужащим ВСУ ...
Фонд Порошенка замовив в Італії 11 броньовиків для ЗСУ
https://www.ukrmilitary.com/2022/07/poroshenko-italy-vehicle.html
Вантажівки для ЗСУ, куплені у Великій Британії, вирушили в Україну, - Порошенко
https://www.ukrmilitary.com/2022/06/poroshenko-vehicle.html
сьогодні зареєструвався і висрався в "потрібній" темі!!!
Нє, ну ти точно безпросвітний 73/43%зебіл.
Таких дебілів, як ти - я посилаю за руцкім корабоьом.
А Дмитро Ярош? Ні?
Ну і?
Їх не цікавить Залужний, Джонсон, волонтери, родини полеглих Героїв.
Зустрілися потусоватися, фраєрнутися засмагою.
Разрм із бугаями Лисим та Пікаловим никаєшся в Польщі?
Почти все ездят с ксерокопиями каких то мутных свидетельств, выданных непонятно кем, ФИО не соответствуют и близко, но они все себя считают почему то волонтерами.
В общем, если органам интересно, то свою деятельность он расширил уже на Германию. Жена его купила норковую шубку еще в марте. Мошенник чистой воды!