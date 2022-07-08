В Днестровском водохранилище на глубине 20 метров дайверы обнаружили вражескую ракету. ВИДЕО
На территории Черновицкой области в Днестровском водохранилище на глубине 20 метров дайверы обнаружили вражескую ракету.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказали в Черновицкой ОВА и опубликовали видеозапись сделанную водолазами.
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+4 Alexey Poltorak
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+1 Royal Flush #510166
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Рабинович напел (с) вспоминается.