В Днестровском водохранилище на глубине 20 метров дайверы обнаружили вражескую ракету. ВИДЕО

На территории Черновицкой области в Днестровском водохранилище на глубине 20 метров дайверы обнаружили вражескую ракету.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказали в Черновицкой ОВА и опубликовали видеозапись сделанную водолазами.

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