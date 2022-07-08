Российские пропагандисты показали остатки боеприпасов в оккупированном Шахтерске, который загорелся сегодня ночью. ВИДЕО
Российские пропагандисты опубликовали видео, на котором показаны остатки склада боеприпасов, загоревшегося сегодня в оккупированном Шахтерске Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, взрывы снарядов практически сравняли территорию склада с землей. На записи видно, что боеприпасы продолжают детонировать.
Напомним, что в оккупированном Шахтерске Донецкой области загорелись ночью 8 июля и начали взрываться склады с боеприпасами. Подконтрольный так называемой "ДНР" новостной сайт сообщает, что сильные взрывы и пожар начались якобы после обстрела ВСУ. Взрывы начались около 02:30. Столб дыма поднимался на несколько метров.
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+64 Александр Чуднивец #474549
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+30 Михаил Филоненко #416954
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P. S. #**************.
Минздрав предупреждает : курение убивает
Навіть якщо половина придатні, то все одно, дохрєна.
А ще в них є заводи по виробництву ***********
Так що на їх вогняний вал ми маємо відповідати нашим та вичавлювати їх з України. Бо інакше - ніяк
Скільки ж вони цього «добра» до нас завозять, вже скільки днів підряд їх склади розбивають, а вони все не кінчаються…
вести с дурдома )))
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"путин придумал хоккей":
в сети высмеяли странное заявление *****
https://t.me/RIAKremlinpool/6961
Непогано, дуже непогано!!!
Цілком імовірно, що законний мер Мелітополя Федоров був правий, коли сказав, що під час удару по базі ворога при військовому аеродромі було виведено із строю 500 орків, з яких більше 200 загиблих. Зараз ідуть повідомлення, що морги й промислові холодильники міста переповнені трупами, а з розбору завалів досі підвозять утилізованих рашистів.
В кінці липня 2014 р. кацапський танк розстріляв БМД дніпровських десантників. Загинули чудові українські хлопці. Петро Федоряка - Людина з великої букви був в цій бойовій машині. Кацапня демонструвала відео знущання над понівеченими тілами наших воїнів. Місцевий ублюдок знущався над бійцем який вижив. Тіло Петра ці андроїди не віддавали два з половиною місяці...
Ми все добре пам'ятаємо!
Це тільки прелюдія, бійтеся та готуйтесь до відплати!