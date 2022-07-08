Российские пропагандисты показали остатки боеприпасов в оккупированном Шахтерске, который загорелся сегодня ночью. ВИДЕО

Российские пропагандисты опубликовали видео, на котором показаны остатки склада боеприпасов, загоревшегося сегодня в оккупированном Шахтерске Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, взрывы снарядов практически сравняли территорию склада с землей. На записи видно, что боеприпасы продолжают детонировать.

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Напомним, что в оккупированном Шахтерске Донецкой области загорелись ночью 8 июля и начали взрываться склады с боеприпасами. Подконтрольный так называемой "ДНР" новостной сайт сообщает, что сильные взрывы и пожар начались якобы после обстрела ВСУ. Взрывы начались около 02:30. Столб дыма поднимался на несколько метров.

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