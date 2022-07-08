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Российские пропагандисты показали остатки боеприпасов в оккупированном Шахтерске, который загорелся сегодня ночью. ВИДЕО

Российские пропагандисты опубликовали видео, на котором показаны остатки склада боеприпасов, загоревшегося сегодня в оккупированном Шахтерске Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, взрывы снарядов практически сравняли территорию склада с землей. На записи видно, что боеприпасы продолжают детонировать.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За сутки в Донецкой области 37 обстрелов. Разрушены жилые дома и инфраструктура. В постоянном огне Авдеевка, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Напомним, что в оккупированном Шахтерске Донецкой области загорелись ночью 8 июля и начали взрываться склады с боеприпасами. Подконтрольный так называемой "ДНР" новостной сайт сообщает, что сильные взрывы и пожар начались якобы после обстрела ВСУ. Взрывы начались около 02:30. Столб дыма поднимался на несколько метров.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Шахтерске с ночи раздаются взрывы, детонирует состав боеприпасов войск РФ. ВИДЕО

боеприпасы (2336) Донецкая область (9642)


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Топ комментарии
+64
Яка краса...
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08.07.2022 16:13
+45
Й не кажіть "куме".... а кажуть буде ще "красивійше".
P. S. #**************.
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08.07.2022 16:18
+30
Може й більший, просто без «феєрверку» з ракет.
Скільки ж вони цього «добра» до нас завозять, вже скільки днів підряд їх склади розбивають, а вони все не кінчаються…
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08.07.2022 16:22
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Яка краса...
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08.07.2022 16:13 Ответить
Й не кажіть "куме".... а кажуть буде ще "красивійше".
P. S. #**************.
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08.07.2022 16:18 Ответить
бабы еще нарожают
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08.07.2022 18:16 Ответить
У кацапов бабы снаряды рожают?
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08.07.2022 20:56 Ответить
"Это - не мы" ЗСУ.
Минздрав предупреждает : курение убивает
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08.07.2022 16:20 Ответить
Это был схрон укропов, и его ликвидировали союзные войска 😏
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08.07.2022 17:34 Ответить
В рашці ще 2 (два) міліона тон цього совкового гівна

Навіть якщо половина придатні, то все одно, дохрєна.
А ще в них є заводи по виробництву ***********

Так що на їх вогняний вал ми маємо відповідати нашим та вичавлювати їх з України. Бо інакше - ніяк
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08.07.2022 17:39 Ответить
https://www.google.com/maps/place/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA,+%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+86211/@48.0202349,38.4806962,1495m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x40e0598721147117:0x30a40119b0d7418!8m2!3d48.0486753!4d38.45053 https://www.google.com/maps/place/Шахтерск,+Донецкая+область,+86211/@48.0202349,38.4806962,1495m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x40e0598721147117:0x30a40119b0d7418!8m2!3d48.0486753!4d38.45053

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08.07.2022 23:58 Ответить
Там похоже был достатосно большой склад. Чуть меньше чем в Снежном
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08.07.2022 16:16 Ответить
Може й більший, просто без «феєрверку» з ракет.
Скільки ж вони цього «добра» до нас завозять, вже скільки днів підряд їх склади розбивають, а вони все не кінчаються…
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08.07.2022 16:22 Ответить
Головне що таким способом розбиваємо! А не новими Маріуполями і Сіверськими Донцями...
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08.07.2022 16:55 Ответить
Путін всьо разваравал і падарвал! ви знаіті што путін за щьот вайни абагатілся в 89 раз!
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08.07.2022 16:22 Ответить

вести с дурдома )))
///
"путин придумал хоккей":
в сети высмеяли странное заявление *****

https://t.me/RIAKremlinpool/6961


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08.07.2022 16:23 Ответить
"РОссия - родина слонов!"
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08.07.2022 17:28 Ответить
бимбас в огне, мечты збулыся
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08.07.2022 16:23 Ответить
Хочеться подивитися на @бало *****,коли зникне їхне днр лнр а Україна звільнить Донецьку і Луганську обл
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08.07.2022 16:24 Ответить
чув від знайомих з ордло що ЗСУ зустрічатимуть квітами
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08.07.2022 16:29 Ответить
80% жителей донецка и луганска выехали на проукраинскую территорию убегая от окупантов. А как будут встречать ЗСУ оставшиеся 20% сепаров которые доворовывали имущество беженцев, как то насрать. Пускай
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08.07.2022 17:09 Ответить
Залишилися ті, хто не змогли евакуюватися з різних причин. Якщо сєпари і є там, то їх одиниці
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10.07.2022 16:23 Ответить
Любо, братці!! Любо!
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08.07.2022 16:24 Ответить
"совсем озверел черный конашенков. ни своих, ни чужих не жалеет" (С) )))
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08.07.2022 16:25 Ответить
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09.07.2022 02:50 Ответить
мені подобається, найкраще в світі дивитися як палають орки та бк
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08.07.2022 16:26 Ответить
Кросівоє
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08.07.2022 16:29 Ответить
Ось що ХІМАРС живатварящій дєлаєт! (с)
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08.07.2022 16:57 Ответить
І полєзноє.
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08.07.2022 18:57 Ответить
Це, звичайно, дуже гарно, але з художньою цінністю вибуху в Попасній, це - просто дитяча бавовна.
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08.07.2022 16:30 Ответить
В пропогандоны, похоже, уже набирают по объявлениям - 💤ERO профессионализма!
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08.07.2022 16:32 Ответить
Что значит "уже"
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08.07.2022 16:36 Ответить
Слухайте...., а тепер нюхайте!
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08.07.2022 16:36 Ответить
Ну можуть же,суки, як хотять!
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08.07.2022 16:38 Ответить
Це Залужному на ДР по ходу подарунки від нашої арти.
Непогано, дуже непогано!!!
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08.07.2022 16:45 Ответить
скоро - "земля же параши была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Хаймарса (уничтоженного конашенковым) носился над водою, заполнившей воронку от лугандона" ))
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08.07.2022 16:48 Ответить
Да будет так.Аминь.
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08.07.2022 17:04 Ответить
Это все фейки!!! Какой может быть склад в поле, между деревьями?? Да и снаряды там не вертикально лежали, как должны!
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08.07.2022 16:53 Ответить
Так, а шо не так?! Війна є війна, а шо ж ви хтіли ***********?
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08.07.2022 16:57 Ответить
Орки хизуються скільки їх снарядів ЗСУ не дістануться. Дебіли, ***.
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08.07.2022 17:11 Ответить
А що таке? А як п@дли раділи, коли викладали пуск ракет по Краматорському вокзалу.
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08.07.2022 17:15 Ответить
На сепарских пабликах взрыв пуканов.
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08.07.2022 17:24 Ответить
трупи мирних забуло розкидати
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08.07.2022 17:37 Ответить
https://t.me/Chornovil_official Тарас Чорновіл 🇺🇦

Цілком імовірно, що законний мер Мелітополя Федоров був правий, коли сказав, що під час удару по базі ворога при військовому аеродромі було виведено із строю 500 орків, з яких більше 200 загиблих. Зараз ідуть повідомлення, що морги й промислові холодильники міста переповнені трупами, а з розбору завалів досі підвозять утилізованих рашистів.
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08.07.2022 17:40 Ответить
Демилитаризованный Шахтерск вздохнул с облегчением.
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08.07.2022 18:25 Ответить
Снімітє пжлст. пабліже, асобінно што там влітаєт і куда прілєтаіт. Ато плоха відна !
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08.07.2022 18:25 Ответить
то гуманітарні мирні снаряди і ракети в хлопках і задимлєніі
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08.07.2022 18:57 Ответить
Це склад снарядів, які "шахтарі" знайшли в шахтах Шахтарська.
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08.07.2022 19:24 Ответить
пьяные орки самоликвидировались...
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08.07.2022 19:35 Ответить
Це вам суки за Петра!

В кінці липня 2014 р. кацапський танк розстріляв БМД дніпровських десантників. Загинули чудові українські хлопці. Петро Федоряка - Людина з великої букви був в цій бойовій машині. Кацапня демонструвала відео знущання над понівеченими тілами наших воїнів. Місцевий ублюдок знущався над бійцем який вижив. Тіло Петра ці андроїди не віддавали два з половиною місяці...

Ми все добре пам'ятаємо!
Це тільки прелюдія, бійтеся та готуйтесь до відплати!
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08.07.2022 20:06 Ответить
Так, Петро був визначною Людиною! На інстументи, які він виковав мені у подарунок, я прилаштував ручки з Ліванського кедру... Тепер будь хто, хто працюсатиме буде розуміти, що це не просто інструмент...
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09.07.2022 09:49 Ответить
А Олеся так посміхається, коли розповіда про знищення складів. ))) Бідна дівчина 8 років цього чекала! )))
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09.07.2022 09:45 Ответить
Рашисти так довго усім доводили,що донбас 8 років "бомбілі",що слова матеріалізувались дивним чином
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09.07.2022 16:39 Ответить
Які там взриви, так собі...хлопки.
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09.07.2022 17:38 Ответить
А навіщо це московським пропагандистам?! Показувати успіхи ЗСУ?!
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10.07.2022 10:17 Ответить
У Києві прихильниця "русского міра" напала на дітей, які збирали гроші на потреби ЗСУ https://www.youtube.com/watch?v=T9-ZUrEYUNY
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10.07.2022 18:34 Ответить
Местная жительница еле сдерживает радость )
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10.07.2022 18:36 Ответить
 
 