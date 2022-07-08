"Мы покупали трекинговые по 600 рублей, вот у них такие выдают": россиянин хвастается носками, которые украл у украинских воинов, - перехват СБУ. АУДИО

Российские оккупанты в перехваченных разговорах хвастаются носками, которые украли у украинских военнослужащих.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты "охотятся" за носками, которые выдают воинам ВСУ.

Об этом в одном из последних перехватов СБУ признался контрактник из России, который разговаривал со своей женой.

"У меня дох*рища украинских носков, и я понимаю …какие они пиз*атые. Наши уставные носки… ими я не знаю че… полы мыть. Понимаешь: мы с тобой покупали трекинговые носки по 400 рублей, по 600 рублей… вот у них такие выдают", - каже окупант.

Он хвастается американским камуфляжем, который тоже украл у украинцев.

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Хотя уверяет, что дело не в изготовителе. Не менее качественное и то, что производится для войска в Украине: "Да даже не брать то, что им поставляют, взять то, что их промышленность шьет. Взять их рюкзаки, шлема их. Ну это реально уровень. Просто я не знаю, почему именно так".

Да что тут непонятного: наши воины – это гордость Украины! И каждый украинец помогает фронту как может и работает на победу.

А кому нужны захватчики? Место "второй армии мира" – в пластиковых пакетах для "груза 200"!" - говорится в сообщении.