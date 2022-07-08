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"Мы покупали трекинговые по 600 рублей, вот у них такие выдают": россиянин хвастается носками, которые украл у украинских воинов, - перехват СБУ. АУДИО

Российские оккупанты в перехваченных разговорах хвастаются носками, которые украли у украинских военнослужащих.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты "охотятся" за носками, которые выдают воинам ВСУ.

Об этом в одном из последних перехватов СБУ признался контрактник из России, который разговаривал со своей женой.

"У меня дох*рища украинских носков, и я понимаю …какие они пиз*атые. Наши уставные носки… ими я не знаю че… полы мыть. Понимаешь: мы с тобой покупали трекинговые носки по 400 рублей, по 600 рублей… вот у них такие выдают", - каже окупант.

Он хвастается американским камуфляжем, который тоже украл у украинцев.

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Хотя уверяет, что дело не в изготовителе. Не менее качественное и то, что производится для войска в Украине: "Да даже не брать то, что им поставляют, взять то, что их промышленность шьет. Взять их рюкзаки, шлема их. Ну это реально уровень. Просто я не знаю, почему именно так".

Да что тут непонятного: наши воины – это гордость Украины! И каждый украинец помогает фронту как может и работает на победу.

А кому нужны захватчики? Место "второй армии мира" – в пластиковых пакетах для "груза 200"!" - говорится в сообщении.

армия РФ (19210) мародерство (461) СБУ (19893) перехват (343)


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Топ комментарии
+17
По совковим нормативам танк розрахований на 15 хв бою, а ванька - на 5 хв.

Тоді, зачем покойніков одєвать дорого?
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08.07.2022 17:29
+14
Навіщо росіянам видавати якісні шкарпетки та і весь одяг? Їх в Україні все одно швидко вб'ють.
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08.07.2022 17:29
+13
Ношені труси,шкарпетки...лапатная тіпа армія-зборисько голодранців...
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08.07.2022 17:28
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В каком полку служишь?
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08.07.2022 17:30 Ответить
В том котором пи%дят и нихена не знают
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08.07.2022 17:33 Ответить
Мій брат коли пішов до ЗСУ, оскільки служив раніше, то мусів самостійно купляти тактичні рукавиці, взуття та верх з штанами. Обіцяли потім компенсувати. А тим воїнам чия цінність вище, комплектування було повне та за кошт держави.
І не треба одразу роздавати бани тим, хто говорить вірну інформацію.
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08.07.2022 19:30 Ответить
Ношені труси,шкарпетки...лапатная тіпа армія-зборисько голодранців...
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08.07.2022 17:28 Ответить
По совковим нормативам танк розрахований на 15 хв бою, а ванька - на 5 хв.

Тоді, зачем покойніков одєвать дорого?
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08.07.2022 17:29 Ответить
Навіщо росіянам видавати якісні шкарпетки та і весь одяг? Їх в Україні все одно швидко вб'ють.
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08.07.2022 17:29 Ответить
налазять красти, як таргани, тільки де що без нагляду залишиш
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08.07.2022 17:30 Ответить
Апчета лаптям належить бути в партянках.
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08.07.2022 17:31 Ответить
Вот бы еще амерской балалайкой и лаптями обзавестись - да, ваня?
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08.07.2022 17:32 Ответить
Ключевая фраза самки "как всегда"
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08.07.2022 17:32 Ответить
и это они еще не начинали воевать..., а если начнут..., в домашних тапках придется идти на войну и в портянках..., ну ниче, деды ж воевали...
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08.07.2022 17:34 Ответить
"Ну это реально уровень. Просто я не знаю, почему именно так". Классику надо знать:

"- А вы обратили внимание, что у нас регулярно возникают перебои с теми или иными товарами? - Конечно, я же хожу по магазинам. - Это происходит оттого, что те или иные товары не запланированы такими ротозеями, как вы."
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08.07.2022 17:43 Ответить
Тре кацапам розповідати, що увесь український однострій проходить перевірку на якість, що здійснюється конотопськими відьмами. І ті лагідні жіночки кожну кожну річ ідеологічно обробляють на допомогу ЗСУ і криваву шкоду кацапнє
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08.07.2022 17:46 Ответить
Боже дай смерті всям москалям!
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08.07.2022 18:07 Ответить
Пачєму вот так? Та тому що ви-покидьки сторіччями прикриваєте за своїм шовінізмом звичайну чорну заздрість до України. Так і здохнете,підараси.
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08.07.2022 18:10 Ответить
Скажи своей нюрке , один куй ,тебя ****** собаки сожрут вместе с Треккинговыми носками.
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08.07.2022 18:15 Ответить
"а зачем вам треккинговые по 600 р, если ног всёравно не будет?" (С)
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08.07.2022 18:15 Ответить
збіговисько мародерів-голодранців. вони те саме робили коли окупували Україну і у 1918-24 і у 1939 і коли ці лапотні осло бадітілі знов окупували Україну у 1943-44 роках
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08.07.2022 18:23 Ответить
Как это к ним все попадает ?
Наши оставляют, бросают склады.
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08.07.2022 19:48 Ответить
Потому что русское всё - ГОВНО!
И всегда так было!
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08.07.2022 20:34 Ответить
Не знаешь почему? Потому, что вы дебилы...
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08.07.2022 20:41 Ответить
 
 