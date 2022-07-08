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"Это та бунтовавшая рота? В последнюю очередь домой поедете..." - рашист рассказывает жене о порядках в оккупационной армии. АУДИО

Жена же ему рассказывает, что в интернете выложили уже пятое видеообращение рашистов, которые не хотят воевать.

Как передает Цензор.НЕТ, аудио перехваченный разговор обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Оккупант из подразделения, недавно записавший открытое видеообращение в командование о нарушении в оккупационной армии, рассказывает жене о последствиях их поступка: "У нас здесь "самострельщик" ногу себе прострелил. Командиры наши – суки просто. Парень, который себе выстрелил в ногу, ты его на видео видела. Это тот, что говорил "я суицидник, я на психиатрическом учете". Его назад вернули. Ваня вчера ходил в штаб, чтобы его отпустили.Сказали, а, это те, которые на видео были?В последнюю очередь! Это та бунтовавшая рота? В последнюю очередь поедете".

Жена рассказывает, что в сеть выложили обращение 109 полка, 4 батальона. И это уже пятое видео рашистов, не желающих воевать.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Будет жопа, короче, надо валить... Потом сидеть в Таганроге, лапу сосать", - перехваченный разговор оккупанта с женой. АУДИО

армия РФ (19210) разведка (4174) перехват (343)


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Топ комментарии
+14
Russisches Schwein, es ist Zeit, nach Hause zu gehen. An Mutter und Vater.
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08.07.2022 18:26
+9
В кульках!!!
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08.07.2022 18:21
+9
А може
«Облаком, белым облаком
Те полетят к родному дому!»
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08.07.2022 18:26
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У сатаниці ще тупіші за своїх чортів. Згоріли б вони у вогні пекла швидше!!!
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08.07.2022 18:20 Ответить
Эта рота це те що було завжди в рашці і що зараз з "мобілізованими" на Донбасі

Слова Юрия Михайлика

Эта рота, эта рота...
Кто привел ее сюда, кто положил ее вот здесь под снег?
Эта рота, эта рота
Не проснется по весне
Снег растает, снег растает,
Ручейки сквозь эту роту по болоту побегут.
Нет, не встанет эта рота, нет, не встанет,
Командиры никуда ее с собой не поведут…

Лежат все двести глазницами в рассвет,
А им всем вместе четыре тыщи лет.

Эта рота наступала по болоту,
А потом ей приказали, и она пошла назад.
В сорок третьем эту роту
Расстрелял заградотряд.
И покуда эта рота умирала,
Землю грызла, лед глотала, кровью харкала в снегу,
Пожурили боевого генерала,
И сказали, что теперь он перед Родиной в долгу…

Лежат все двести глазницами в рассвет,
А им всем вместе четыре тыщи лет.

Генералы все долги свои отдали,
И медали понадели, и на пенсии давно.
Генералы мирно ходят городами
И не помнят этой роты, и не помнят все равно.
Лежит она повзводно, повзводно
С лейтенантами в строю и с капитаном во главе.
А лежит она подснежно, подводно,
И подснежники растут у старшины на голове.

Лежат все двести глазницами в рассвет,
А им всем вместе четыре тыщи лет.
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08.07.2022 19:18 Ответить
В кульках!!!
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08.07.2022 18:21 Ответить
А може
«Облаком, белым облаком
Те полетят к родному дому!»
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08.07.2022 18:26 Ответить
з мобільного крематорія при попутному вітрі
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08.07.2022 21:27 Ответить
Russisches Schwein, es ist Zeit, nach Hause zu gehen. An Mutter und Vater.
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08.07.2022 18:26 Ответить
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08.07.2022 22:25 Ответить
Найкраще, щоб ворог здався без бою. Як це мотивувати? Вони стурбовані тим, що станеться з родиною, якщо вони не послухаються. Можливо СБУ влаштує гарячу лінію для фейкових «200», тоді вони зникнуть і бажано приєднаються до «Легіону «Свободу Росії», а дружина отримає компенсацію. Такий спосіб перетворює 1 бійця противника на 3 негативи для росіян.
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08.07.2022 18:28 Ответить
Честно сказать, я кацапам вообще не доверяю, и их "Легиону". Как бы он троянским конем не оказался.
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08.07.2022 19:39 Ответить
во дебилы, ну какой же суицидник, та ещё и псих, не голову, а ногу себе простреливает? ))) хочет суицидник без очереди на дембель, как при совке - сделаешь "дембельский аккорд", прострелишь себе голову и домой, в одной из первых партий. а может и не из первых, а может и не домой, может тут и прироруют? ))
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08.07.2022 18:28 Ответить
Хотеть добровольно вернуться в россию - это же полный пизический дец!
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08.07.2022 18:33 Ответить
Якщо взагалі поїдуть дамой.
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08.07.2022 18:35 Ответить
Ну, терпи, терпила. Крест себе заработаешь. Гарний, березовий.
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08.07.2022 18:37 Ответить
так видят сегодня ситуацию в Украине австрийцы. может будет интересно
https://www.youtube.com/watch?v=***********&t=1s
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08.07.2022 19:45 Ответить
зараз ситуація на фронті - "половина стакана води"
якщо дивитись зверху, у тому числі як австріяка, то мало води - повний пессимізм,
а якщо знизу, то води багато...

заспокойся!
Україна переможе !!!

ми бьємося за право жити, а вони за гроші
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08.07.2022 22:03 Ответить
хоче до дому сердешний? то треба було не в ногу собі стріляти, а в голову....командира свого. )
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08.07.2022 18:38 Ответить
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08.07.2022 19:09 Ответить
Самостріла - до стінки! Щоб зкріпно і ділдовоювально.
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08.07.2022 19:11 Ответить
на шпрахі в оригиналі
https://www.youtube.com/watch?v=55fJOOP4AkQ
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08.07.2022 19:50 Ответить
Я терплю.. И уже терпения не хватает... семь миллионов получить.
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08.07.2022 19:12 Ответить
- Вы та рота, которая бунтовала?
- Да, мы та рота которая бунтовала.
-У вас была какая то тактика и вы её придерживаюсь?
- Да, у нас была какая то тактика и мы её придерживались.
- Кто вам прострелил ногу?
- Кто мне прострелил ногу?
- Вы не скоро поедете домой.
- И вы не скоро поедете домой(выстрел).
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08.07.2022 19:19 Ответить
ТЕРПИЛО ЛО ЛО 💯😂
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08.07.2022 19:48 Ответить
в кінці не зрозуміло, що вона сказала, возьми в кулак и трепещи?
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08.07.2022 21:37 Ответить
В чому прикол? Сто тисяч довбойобів зі зброєю, не хочуть воювати і бояться декілька сотен командирів? Розстріляли їх нах і поїхали в свій оркостан.
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08.07.2022 22:22 Ответить
 
 