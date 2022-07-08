"Это та бунтовавшая рота? В последнюю очередь домой поедете..." - рашист рассказывает жене о порядках в оккупационной армии. АУДИО

Жена же ему рассказывает, что в интернете выложили уже пятое видеообращение рашистов, которые не хотят воевать.

Как передает Цензор.НЕТ, аудио перехваченный разговор обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Оккупант из подразделения, недавно записавший открытое видеообращение в командование о нарушении в оккупационной армии, рассказывает жене о последствиях их поступка: "У нас здесь "самострельщик" ногу себе прострелил. Командиры наши – суки просто. Парень, который себе выстрелил в ногу, ты его на видео видела. Это тот, что говорил "я суицидник, я на психиатрическом учете". Его назад вернули. Ваня вчера ходил в штаб, чтобы его отпустили.Сказали, а, это те, которые на видео были?В последнюю очередь! Это та бунтовавшая рота? В последнюю очередь поедете".

Жена рассказывает, что в сеть выложили обращение 109 полка, 4 батальона. И это уже пятое видео рашистов, не желающих воевать.

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