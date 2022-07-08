"Это та бунтовавшая рота? В последнюю очередь домой поедете..." - рашист рассказывает жене о порядках в оккупационной армии. АУДИО
Жена же ему рассказывает, что в интернете выложили уже пятое видеообращение рашистов, которые не хотят воевать.
Как передает Цензор.НЕТ, аудио перехваченный разговор обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Оккупант из подразделения, недавно записавший открытое видеообращение в командование о нарушении в оккупационной армии, рассказывает жене о последствиях их поступка: "У нас здесь "самострельщик" ногу себе прострелил. Командиры наши – суки просто. Парень, который себе выстрелил в ногу, ты его на видео видела. Это тот, что говорил "я суицидник, я на психиатрическом учете". Его назад вернули. Ваня вчера ходил в штаб, чтобы его отпустили.Сказали, а, это те, которые на видео были?В последнюю очередь! Это та бунтовавшая рота? В последнюю очередь поедете".
Жена рассказывает, что в сеть выложили обращение 109 полка, 4 батальона. И это уже пятое видео рашистов, не желающих воевать.
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Слова Юрия Михайлика
Эта рота, эта рота...
Кто привел ее сюда, кто положил ее вот здесь под снег?
Эта рота, эта рота
Не проснется по весне…
Снег растает, снег растает,
Ручейки сквозь эту роту по болоту побегут.
Нет, не встанет эта рота, нет, не встанет,
Командиры никуда ее с собой не поведут…
Лежат все двести глазницами в рассвет,
А им всем вместе четыре тыщи лет.
Эта рота наступала по болоту,
А потом ей приказали, и она пошла назад.
В сорок третьем эту роту
Расстрелял заградотряд.
И покуда эта рота умирала,
Землю грызла, лед глотала, кровью харкала в снегу,
Пожурили боевого генерала,
И сказали, что теперь он перед Родиной в долгу…
Лежат все двести глазницами в рассвет,
А им всем вместе четыре тыщи лет.
Генералы все долги свои отдали,
И медали понадели, и на пенсии давно.
Генералы мирно ходят городами
И не помнят этой роты, и не помнят все равно.
Лежит она повзводно, повзводно
С лейтенантами в строю и с капитаном во главе.
А лежит она подснежно, подводно,
И подснежники растут у старшины на голове.
Лежат все двести глазницами в рассвет,
А им всем вместе четыре тыщи лет.
«Облаком, белым облаком
Те полетят к родному дому!»
https://www.youtube.com/watch?v=***********&t=1s
якщо дивитись зверху, у тому числі як австріяка, то мало води - повний пессимізм,
а якщо знизу, то води багато...
заспокойся!
Україна переможе !!!
ми бьємося за право жити, а вони за гроші
https://www.youtube.com/watch?v=55fJOOP4AkQ
- Да, мы та рота которая бунтовала.
-У вас была какая то тактика и вы её придерживаюсь?
- Да, у нас была какая то тактика и мы её придерживались.
- Кто вам прострелил ногу?
- Кто мне прострелил ногу?
- Вы не скоро поедете домой.
- И вы не скоро поедете домой(выстрел).