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"Путин скажет: "Я рад за тебя, мне пох#й, #пта": российский оккупант обсуждает с женой, как бежать из войны домой, - перехват ГУР. АУДИО

Оккупант обсуждает с подругой попытки жен военных российской танковой бригады, которую отправили на войну в Украину, вернуть мужей домой.

Как передает Цензор.НЕТ, аудиозапись перехваченного разговора обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Я их понимаю отлично. Мужья поехали на учения. А приезжают не все из этих вроде бы учений. Сначала поехали на учения, потом выяснилось, что спецоперация, а эта спецоперация превратилась в войну. От этого пользы не будет. Жены ничего не смогут сделать, чтобы их вернуть. Что к Путину напрямую обратиться? Не было такого никогда. Путин скажет: "Я рад за тебя. Мне пох… (безразлично)". И все. Как у меня комбат постоянно. Я, говорит, рад за тебя, мне пох… (безразлично)", - говорит оккупант.

Смотрите также: "Это та бунтовавшая рота? В последнюю очередь домой поедете..." - рашист рассказывает жене о порядках в оккупационной армии. АУДИО

Жена мечтает о том, чтобы мужчину отпустили домой хоть на месяц. На что он отвечает: "Я сделал бы так, чтобы потом не вернуться".

Автор: 

армия РФ (19210) путин владимир (31260) разведка (4174) перехват (343)


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Топ комментарии
+13
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08.07.2022 20:17
+11
Руссише зольдатен! Сдафайся плен! Будешь живой, не покалеченный. Сала не обещаем, но кормить будем 3 раза в день.
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08.07.2022 19:58
+10
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08.07.2022 19:49
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08.07.2022 19:49 Ответить
Сдєлай це краще сусіду
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08.07.2022 19:51 Ответить
як втекти? он один бурят же втік. не туди звернув і все, живий і здоровий. В полоні.
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08.07.2022 19:53 Ответить
Давай самостріл, курво!
😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅
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08.07.2022 19:55 Ответить
Руссише зольдатен! Сдафайся плен! Будешь живой, не покалеченный. Сала не обещаем, но кормить будем 3 раза в день.
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08.07.2022 19:58 Ответить
Ша.. Ша.. Ша.. Шальо? Шалюпу.
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08.07.2022 20:06 Ответить
3 рази то занадто, розжиріють...
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08.07.2022 20:42 Ответить
Пане, з вами згоден... Але ж бо, для кадирiвцiв най буде виняток, що до сала.
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08.07.2022 21:08 Ответить
Саме так, Пане колега. Кадыровцев кормить только салом.
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08.07.2022 23:06 Ответить
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08.07.2022 20:17 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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08.07.2022 21:41 Ответить
От слухаєш - оркині або кволі, або плюються пропагандою. І все. Де в них жага до життя, чи сум за чоловіком, чи взагалі щось, потяг бодай до чогось. Розумні? Ні. Емоційні? Ні. Дбайливі? Ні. Що за створіння
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08.07.2022 20:40 Ответить
Вони - пил та сморід склепу...
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08.07.2022 20:44 Ответить
Э, не кажiть, пане... Всем известно, шо нарабсея -страна алкашей... Вы у них спросите, мол, ваше кредо. У кацапоалкашни , глазки забегают-заблестят, а в ответ они вам ответят с энтузиазмом, мол, ВСЕГДА....
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08.07.2022 21:03 Ответить
Допоможімо квсатіку, щоб він вже точно не повернувся !..
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08.07.2022 21:07 Ответить
це кумедний орк, його можна навіть живим відпустити на парашу, тільки так щоб одна нога тут а друга там.
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08.07.2022 21:44 Ответить
Типо , шобы и вторую ампутировали, тока в нарабсее? Але ж бо, СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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09.07.2022 07:40 Ответить
 
 