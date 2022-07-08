"Путин скажет: "Я рад за тебя, мне пох#й, #пта": российский оккупант обсуждает с женой, как бежать из войны домой, - перехват ГУР. АУДИО

Оккупант обсуждает с подругой попытки жен военных российской танковой бригады, которую отправили на войну в Украину, вернуть мужей домой.

Как передает Цензор.НЕТ, аудиозапись перехваченного разговора обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Я их понимаю отлично. Мужья поехали на учения. А приезжают не все из этих вроде бы учений. Сначала поехали на учения, потом выяснилось, что спецоперация, а эта спецоперация превратилась в войну. От этого пользы не будет. Жены ничего не смогут сделать, чтобы их вернуть. Что к Путину напрямую обратиться? Не было такого никогда. Путин скажет: "Я рад за тебя. Мне пох… (безразлично)". И все. Как у меня комбат постоянно. Я, говорит, рад за тебя, мне пох… (безразлично)", - говорит оккупант.

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Жена мечтает о том, чтобы мужчину отпустили домой хоть на месяц. На что он отвечает: "Я сделал бы так, чтобы потом не вернуться".