12 ранений Филимонова и 3 ранения "Хижака": как мы выжили под залпом "Градов". ВИДЕО
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов показал видео, как украинским воинам удалось выжить под залпом "Градов".
Соответствующие кадры опубликовал на своем ютуб-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Около 40 ракет "Градов" ударили по нам после остановки на дороге. Успел включить телефон, когда возле нас взорвались последние пять. Неудачный ответ на удачное поражение российских войск артиллерией ВСУ по корректировке подразделения Филимонова. Смотрите до конца, там все снято дроном", – рассказал журналист.
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+11 Andy S #414870
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насамперед нерви.... 🤔
У броніку 5-го, та навіть і 4-го не побігаєш.
А розвідці доводиться бігати на довгі дистанції, так що якось так.
Слава героям!
Під смертю були, а вони із осколками знову на передову.
Чи звернув хтось увагу на мову?
Ні не те що українською чи російською або вперемішку.
Хлопці розмовляють без мата!
За все відео лише декілька разів матюкнулися.
Згадую свою службу в СА - теж солдати були, але яка різниця в загальному розвитку, майстерності і мотивації
Слава вам, Герої!
Бережи вас Бог!
В тилу навіть тим хто служив в мирний час важко уявити як там, під кулями та градами.
І бережіться!
передивіться відео ще раз - так не змонтуєш !
матюки є, але окремі
ВСІ націоналісти на Фронті!!!
Екс нардепи від Свободи вже мають бойові утрати!!
А де купа бувших та нинішніх від пороха,юльки,зелі.........
На якому із закордонних фронтів воюють!!????(((((