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Новости Видео Война
21 045 22

12 ранений Филимонова и 3 ранения "Хижака": как мы выжили под залпом "Градов". ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов показал видео, как украинским воинам удалось выжить под залпом "Градов".

Соответствующие кадры опубликовал на своем ютуб-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Около 40 ракет "Градов" ударили по нам после остановки на дороге. Успел включить телефон, когда возле нас взорвались последние пять. Неудачный ответ на удачное поражение российских войск артиллерией ВСУ по корректировке подразделения Филимонова. Смотрите до конца, там все снято дроном", – рассказал журналист.

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Автор: 

обстрел (27129) Бутусов Юрий (4358) ГРАД (279)


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Топ комментарии
+16
Неймовірні хлопці!
Під смертю були, а вони із осколками знову на передову.

Чи звернув хтось увагу на мову?
Ні не те що українською чи російською або вперемішку.
Хлопці розмовляють без мата!
За все відео лише декілька разів матюкнулися.

Згадую свою службу в СА - теж солдати були, але яка різниця в загальному розвитку, майстерності і мотивації

Слава вам, Герої!
Бережи вас Бог!
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09.07.2022 00:05
+11
У Бутусова железные яйца. Это вам не телемарафон из студиии вести.
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09.07.2022 00:15
+9
На таких хлопцях все і держиься. Якби не вони, погано було би нам усім...
Слава героям!
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08.07.2022 23:57
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Бронік захищає лише частково,
насамперед нерви.... 🤔
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09.07.2022 00:11 Ответить
А какой броник может выдержать такой осколок? Там масса огромная и кинетическая энергия гораздо выше, чем у пули любого калибра.
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09.07.2022 00:14 Ответить
Осколки різні за вагою бувають І прилітають з різної відстані Різницю між твердістю свинцю і загартованої сталі розумієш? Так от - колись у мене на очах пострілом з рушниці свинцевим дробом перебило напополам ствол мисливської рушниці Просто від урізу стріляючого ствола, до ствола, по якому попали, було півметра
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09.07.2022 06:09 Ответить
Звичайний бронік третього класу.
У броніку 5-го, та навіть і 4-го не побігаєш.
А розвідці доводиться бігати на довгі дистанції, так що якось так.
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09.07.2022 19:20 Ответить
На таких хлопцях все і держиься. Якби не вони, погано було би нам усім...
Слава героям!
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08.07.2022 23:57 Ответить
Неймовірні хлопці!
Під смертю були, а вони із осколками знову на передову.

Чи звернув хтось увагу на мову?
Ні не те що українською чи російською або вперемішку.
Хлопці розмовляють без мата!
За все відео лише декілька разів матюкнулися.

Згадую свою службу в СА - теж солдати були, але яка різниця в загальному розвитку, майстерності і мотивації

Слава вам, Герої!
Бережи вас Бог!
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09.07.2022 00:05 Ответить
Велика подяка за відео, Юрію!
В тилу навіть тим хто служив в мирний час важко уявити як там, під кулями та градами.

І бережіться!
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09.07.2022 00:09 Ответить
Хлопці розмовляють з матами, просто Бутусов ретушує.
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09.07.2022 01:21 Ответить
може Бутусов їм ще діалоги писав?
передивіться відео ще раз - так не змонтуєш !
матюки є, але окремі
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09.07.2022 03:57 Ответить
Все таки град ще те гівно. І я радий що у ворога немає нічого краще, а у нас є і буде.
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09.07.2022 00:10 Ответить
подивіться на побиті градами профнастіли парканів та автівки і тоді скажете гівно чи ні - вони як решето
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09.07.2022 04:00 Ответить
У Бутусова железные яйца. Это вам не телемарафон из студиии вести.
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09.07.2022 00:15 Ответить
і не обороною Сєвєродонецька керувати із смартфоном в бункері, як Маріанна Бузумная
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09.07.2022 03:58 Ответить
Симпатяги))Здоров'я та перемоги!
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09.07.2022 10:18 Ответить
Бронеавтомобілі... хтось має відповісти за їх критичну відсутність у ЗСУ!
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09.07.2022 17:09 Ответить
Не хтось,а конкретні особи----від пооха і до зе
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11.07.2022 11:27 Ответить
Слава Богу всі живі.
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09.07.2022 21:24 Ответить
Хлопці, ви супермолодці! Одужати і вибити ворога з нашої землі!
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10.07.2022 09:43 Ответить
Азов, Свобода,УНСО,Фрайкор,Правий Сектор ......
ВСІ націоналісти на Фронті!!!
Екс нардепи від Свободи вже мають бойові утрати!!
А де купа бувших та нинішніх від пороха,юльки,зелі.........
На якому із закордонних фронтів воюють!!????(((((
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11.07.2022 11:26 Ответить
 
 