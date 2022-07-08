12 ранений Филимонова и 3 ранения "Хижака": как мы выжили под залпом "Градов". ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов показал видео, как украинским воинам удалось выжить под залпом "Градов".

Соответствующие кадры опубликовал на своем ютуб-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Около 40 ракет "Градов" ударили по нам после остановки на дороге. Успел включить телефон, когда возле нас взорвались последние пять. Неудачный ответ на удачное поражение российских войск артиллерией ВСУ по корректировке подразделения Филимонова. Смотрите до конца, там все снято дроном", – рассказал журналист.

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