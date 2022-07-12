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"Если я в тыл доберусь, то х#й вернусь, не поеду обратно": Оккупанты не хотят возвращаться на войну против Украины, - перехват ГУР МО. АУДИО

Российские военные при возвращении в тыл не хотят возвращаться на войну.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует перехват разговора оккупанта с женой.

Жена решиста рассказывает, как оккупантов насильно везут на фронт, а они начинают бежать, также говорит, что его подразделение могут вывести из зоны боевых действий на отдых. Он отвечает, что в этом случае не вернется. И у них таковых очень много.

"Если я в тыл доберусь, то х#й вернусь, не поеду обратно, буду стараться не ехать. Здесь дох#я таких очень", — сказал военный РФ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Посадят - не посадят, зато живой буду, бл#", - ГУР перехватила разговор рашиста с родственником. АУДИО

разведка (4174) перехват (343)


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12.07.2022 11:57 Ответить
зачем так далеко? вон Васюганские болота вообще не населены никак, там свободного места как Бельгия и Голландия вместе взятые. Пусть считают, что эмигрировали в Амстердам.
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12.07.2022 12:13 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949&__cft__[0]=AZWrnUihDqGOX7OxggucpYT-QffiuB0ZOJPLg9aJNVBFiIMkefMHHM9ByA2a0L5Njg5FO9L7dVJVYi2hTuNPu506qyH3sQDb2RXbPbBdpiPM0O6boM3xCbldCbZmyqPZKNg1Weqi-mIt5qJhMoDmFmwfwLrjaFnQdqRXQtC_43J6Ug&__tn__=-UC%2CP-R Віталій Різничук

300км. Для розуміння крутості Залужний просив на 150км )) Боже, благословили Америку!

Нові РСЗВ HIMARS, які очікуються в Україні, стріляють до 300 км і мають більшу точність, - Financial Times.

Для довідки раніше передані снаряди били на 70 км.

https://scontent-ams2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/291267196_3199755866964008_7892783743444764171_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=MDycl2J4lPoAX-cDFog&_nc_ht=scontent-ams2-1.xx&oh=00_AT8ZocR0eHC2S9JlVKKEK7Xucjs_jVVdaGdv8XbrRjDD6A&oe=62D30082
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12.07.2022 14:27 Ответить
пора адыгейских зеков вывозить на фронт. Главно дело, перед погрузкой выдать автоматы и б\к, а конвой пусть в танках едет.
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12.07.2022 12:03 Ответить
https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych?__cft__[0]=AZXlBuef-hQg-V5gHp5-Esxqyp2b3CRdJZYzUKxTaT-BzHqGF5CeoN64BvGI1bR8rLL_GXr7GMMpGz8Ajh36N9mpzoAqaYSemcC4RDYJ_4lyDRatB2ya7B9D9Jk71ogIdXdngq3-Ol3IcSwcgW4XGoB830ThEaOy6ekZhYIh9IPK1Q&__tn__=-UC%2CP-R Lesya Porutska-Sakovych

https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych July 8 at 7:13 PM ·

Вдячність навіки.







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12.07.2022 14:21 Ответить
Ваня родіна скажєт вєрнутся - вєрньошся, ви кацапи на словах тільки мастаки
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12.07.2022 17:19 Ответить
 
 