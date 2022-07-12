"Если я в тыл доберусь, то х#й вернусь, не поеду обратно": Оккупанты не хотят возвращаться на войну против Украины, - перехват ГУР МО. АУДИО
Российские военные при возвращении в тыл не хотят возвращаться на войну.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует перехват разговора оккупанта с женой.
Жена решиста рассказывает, как оккупантов насильно везут на фронт, а они начинают бежать, также говорит, что его подразделение могут вывести из зоны боевых действий на отдых. Он отвечает, что в этом случае не вернется. И у них таковых очень много.
"Если я в тыл доберусь, то х#й вернусь, не поеду обратно, буду стараться не ехать. Здесь дох#я таких очень", — сказал военный РФ.
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300км. Для розуміння крутості Залужний просив на 150км )) Боже, благословили Америку!
Нові РСЗВ HIMARS, які очікуються в Україні, стріляють до 300 км і мають більшу точність, - Financial Times.
Для довідки раніше передані снаряди били на 70 км.
https://scontent-ams2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/291267196_3199755866964008_7892783743444764171_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=MDycl2J4lPoAX-cDFog&_nc_ht=scontent-ams2-1.xx&oh=00_AT8ZocR0eHC2S9JlVKKEK7Xucjs_jVVdaGdv8XbrRjDD6A&oe=62D30082
https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych July 8 at 7:13 PM ·
Вдячність навіки.