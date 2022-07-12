"Если я в тыл доберусь, то х#й вернусь, не поеду обратно": Оккупанты не хотят возвращаться на войну против Украины, - перехват ГУР МО. АУДИО

Российские военные при возвращении в тыл не хотят возвращаться на войну.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует перехват разговора оккупанта с женой.

Жена решиста рассказывает, как оккупантов насильно везут на фронт, а они начинают бежать, также говорит, что его подразделение могут вывести из зоны боевых действий на отдых. Он отвечает, что в этом случае не вернется. И у них таковых очень много.

"Если я в тыл доберусь, то х#й вернусь, не поеду обратно, буду стараться не ехать. Здесь дох#я таких очень", — сказал военный РФ.

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