Интервью освобожденного из плена азовца Дмитрия Усиченко на псевдо "Вишня": "Когда пришел приказ сдаться, я думал "выпилиться", но решил, что это для слабаков и разобрал ПМ". ВИДЕО
Интервью с бойцом полка "Азов" Дмитрием Усиченко на псевдо "Вишня", которому вместе с другими воинами удалось добраться до заблокированного оккупантами завода "Азовсталь" воздушным коридором.
Как сообщает Цензор.НЕТ, разговор с Усиченко опубликован на странице подразделения в соцсети. Защитник "Азовстали" рассказал о том, почему российские медики боялись смотреть в глаза бойцами "Азова" в плену, что хотели узнать оккупанты на допросе украинских военных и как происходил обмен пленными.
"Вишня" – один из немногих, кто выжил после рискованной операции на вертолете и один из тех, кто вернулся на подконтрольную Украине территорию из российского плена. Воевал с оккупантами еще в Киевской области и выгнав врага оттуда, принял волевое решение помочь побратимам на Востоке. Друг "Вишня" рассказывает о том, как отправляясь на задание в Мариуполь, отдавал себе отчет о ситуации в городе и готовился к тому, что едет в один конец. Увидев своими глазами все разрушения и количество трупов на улицах, был поражен больше, чем сам ожидал. Видел детей с контузией, которые блуждали в поисках воды, а также игравших на детской площадке возле погибших от обстрелов людей. Говорит, бомбардировка россиянами Мариуполя практически не прекращалась.
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https://twitter.com/i/status/1546732857552523265
https://www.youtube.com/watch?v=xA4MNQ6b0B4
Ну а хлопцю здоров'я та удачі!!