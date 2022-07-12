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Новости Видео Война
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Интервью освобожденного из плена азовца Дмитрия Усиченко на псевдо "Вишня": "Когда пришел приказ сдаться, я думал "выпилиться", но решил, что это для слабаков и разобрал ПМ". ВИДЕО

Интервью с бойцом полка "Азов" Дмитрием Усиченко на псевдо "Вишня", которому вместе с другими воинами удалось добраться до заблокированного оккупантами завода "Азовсталь" воздушным коридором.

Как сообщает Цензор.НЕТ, разговор с Усиченко опубликован на странице подразделения в соцсети. Защитник "Азовстали" рассказал о том, почему российские медики боялись смотреть в глаза бойцами "Азова" в плену, что хотели узнать оккупанты на допросе украинских военных и как происходил обмен пленными.

"Вишня" – один из немногих, кто выжил после рискованной операции на вертолете и один из тех, кто вернулся на подконтрольную Украине территорию из российского плена. Воевал с оккупантами еще в Киевской области и выгнав врага оттуда, принял волевое решение помочь побратимам на Востоке. Друг "Вишня" рассказывает о том, как отправляясь на задание в Мариуполь, отдавал себе отчет о ситуации в городе и готовился к тому, что едет в один конец. Увидев своими глазами все разрушения и количество трупов на улицах, был поражен больше, чем сам ожидал. Видел детей с контузией, которые блуждали в поисках воды, а также игравших на детской площадке возле погибших от обстрелов людей. Говорит, бомбардировка россиянами Мариуполя практически не прекращалась.

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обмен (1374) плен (2609) Азов (793) Азовсталь (376)


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Топ комментарии
+56
Азовцы - Герои!!! Азовцы совершили подвиг и показали кацапам, шо значит быть патриотом Украины!
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12.07.2022 11:59
+20
так таки був наказ здатись в полон, а не дозвіл на це...
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12.07.2022 12:15
+15
Азовці справжні герої!!!
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12.07.2022 13:59
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трогательное видео......
https://twitter.com/i/status/1546732857552523265
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12.07.2022 11:53 Ответить
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12.07.2022 11:56 Ответить
Азовцы - Герои!!! Азовцы совершили подвиг и показали кацапам, шо значит быть патриотом Украины!
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12.07.2022 11:59 Ответить
так таки був наказ здатись в полон, а не дозвіл на це...
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12.07.2022 12:15 Ответить
А какой был выбор в тот момент? Кацапня бомбила нещадно, и припасов уже не было, все защитники погибли бы..
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12.07.2022 12:53 Ответить
Бдлдь ти навіть не зрозумів про що було відео!
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12.07.2022 19:39 Ответить
Тут ще є один фактор - медійність. Коли Прокопенко кожен день записує відео, і його дивиться увесь світ, десь на банковій під стільцем ллє крокодилячі сльози маленьке ущєрбне уйопіще в зеленому памперсі. Ти думаєш йому потрібні такі конкуренти?!
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12.07.2022 15:30 Ответить
они давили московскую гни\\у
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12.07.2022 12:19 Ответить
Азовці справжні герої!!!
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12.07.2022 13:59 Ответить
Ось іще інтерв'ю з азовцем на псевдо Торк:

https://www.youtube.com/watch?v=xA4MNQ6b0B4
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12.07.2022 14:14 Ответить
Титани. Уклін Вам до самої землі.
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12.07.2022 14:20 Ответить
Благодаря таким Людям Украина нелегла под *********,и победа будет за нами.Слава Украине!
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12.07.2022 15:02 Ответить
Який жах довелося їм пережити.... А для деяких цей жах продовжується. Чекаємо всіх. ГЕРОЇ не вмирають
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12.07.2022 18:54 Ответить
Взагалі ці відео з героями на бенямарафоні показують чи хоч просто розповідають? Може хтось дивиться і відпише.
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12.07.2022 19:49 Ответить
Дякую героям
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12.07.2022 21:13 Ответить
бачите, люди в Маріуполі ад пройшли. І цивільні теж. Такий ад, що з глузду з"їхати можна. То ж не умнічайте, що всі ватніки в Маріуполі, бє-бє-бє. Всі люди різні, в екстремальних ситуаціях поводяться так, що ніколи б і не подумали. Невідомо хто і як поводитиметься в такій ситуації, а особливо ті, хто ******* засуджувати інших. Якщо би там тільки ватніки були б, хлопці не стали би ризикувати своїм життям.
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12.07.2022 22:54 Ответить
Чомусь впевнений, що Маріуполь, азовців, азовсталь здали, продали.( Як здали Донбас та Крим.)
Ну а хлопцю здоров'я та удачі!!
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13.07.2022 08:40 Ответить
Я смотрю и плачу. Боже дай тебе здоровья. Слезьі заливают лицо и душа за вас болит. Живите долго!!!
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22.09.2022 16:42 Ответить
 
 