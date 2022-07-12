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Мариупольских фермеров заставляют передавать весь урожай "торговому дому "ДНР", - Андрющенко. ВИДЕО

Российские захватчики в оккупированном Мариуполе продолжают воровать украинский урожай.

Об этом в Telegram сообщает советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"В Мариупольском районе оккупанты продолжают воровать урожай украинских предприятий. Фермерам разрешено собирать зерно исключительно на условиях передачи 100 процентов урожая на реализацию "торгового дома" так называемой днр", - рассказал он.

Также Андрющенко обнародовал видео, на котором комбайны с символикой РФ собирают урожай пшеницы.

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Мариуполь (5712) оккупация (10137) фермер (187) Андрющенко Петр (581)


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Им было в падло, выучить десять слов по украински.
Вот братья и пришли.
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12.07.2022 12:15 Ответить
А тебе не в падлу писать всякую глупость. От общеупотребления в быту украинского или русского языка агрессия кацапов не меняется. Более того, кацапы истребляют русскоязычный восток со всей бесчеловечностью.
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12.07.2022 12:50 Ответить
ти трошки притрушений, про таких кажуть какая разніца
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12.07.2022 13:41 Ответить
А розмовляли б по українці то кацапи б не прийшли ?
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13.07.2022 00:29 Ответить
москалі як москалі - битва за врожай. прапори, транспаранти. ну а шо фермерам робити? не погодишся - на подвал. Зате дороги рівненькі, машини ходову не бьють, зерно не розсипається. Красота!
У 1919 році теж земляки з Гуляйполя голосували по приколу: ні за білих, ні за красних. сто років пройшло...
Кажуть, що історія нічому не учить. здря кажуть, то вчителі історії такі дебільні - думати не навчили.
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12.07.2022 12:17 Ответить
маріпуль тянув рускій мір, тянув, от і притянув, донбас гоне порожняк.
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12.07.2022 13:42 Ответить
Краще було б той урожай спалити ніж віддати кацапам.
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12.07.2022 13:48 Ответить
Податки вони теперь також Росії будуть платити, а Україні тепер - ні. Як і ОРДЛо нам не платить нічого, зате як отримувати від нас пенсії та соціалку - аж бігом! Так може вже досить? Окуповані території збільшуються, і кількість дармоїдів збільшується.
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12.07.2022 14:17 Ответить
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13.07.2022 00:27 Ответить
 
 