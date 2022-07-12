Мариупольских фермеров заставляют передавать весь урожай "торговому дому "ДНР", - Андрющенко. ВИДЕО

Российские захватчики в оккупированном Мариуполе продолжают воровать украинский урожай.

Об этом в Telegram сообщает советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"В Мариупольском районе оккупанты продолжают воровать урожай украинских предприятий. Фермерам разрешено собирать зерно исключительно на условиях передачи 100 процентов урожая на реализацию "торгового дома" так называемой днр", - рассказал он.

Также Андрющенко обнародовал видео, на котором комбайны с символикой РФ собирают урожай пшеницы.

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