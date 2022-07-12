"Прошу считать его украинцем. Посмертно", - история абхазца Астамура Гумбы, который погиб, защищая Украину. ВИДЕО
Абхазец Астамур Гумба прожил 30 лет в Киеве. Украинского гражданства у него не было, однако, когда Россия вторглась в Украину, сразу решил идти защищать наше государство.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сюжет телеканала "Киев".
"32-летний Астамур Даурович Гумба родился в Сухуме, но 30 лет прожил в Киеве. С первых дней войны парень вступил в киевскую терроборону Соломенского района. После обороны Киева, подразделение Астамура воевало на Харьковщине. Там, в тяжелом бою с профессиональными российскими военными, Астик, как его называли родные, получил смертельное ранение", — говорится в сюжете.
Мать Гумбы отметила, что уважает выбор своего сына. Астамур был похоронен 4 июля в Киеве.
"Прошу считать его украинцем. Посмертно", – написала его мать.
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Ми вдячні йому... Україна втратила ще одного свого Героя...Вічна йому пам"ять і шана !
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !!!
Плачу
Маємо за честь.