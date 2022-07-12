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Новости Видео Война
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"Прошу считать его украинцем. Посмертно", - история абхазца Астамура Гумбы, который погиб, защищая Украину. ВИДЕО

Абхазец Астамур Гумба прожил 30 лет в Киеве. Украинского гражданства у него не было, однако, когда Россия вторглась в Украину, сразу решил идти защищать наше государство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сюжет телеканала "Киев".

"32-летний Астамур Даурович Гумба родился в Сухуме, но 30 лет прожил в Киеве. С первых дней войны парень вступил в киевскую терроборону Соломенского района. После обороны Киева, подразделение Астамура воевало на Харьковщине. Там, в тяжелом бою с профессиональными российскими военными, Астик, как его называли родные, получил смертельное ранение", — говорится в сюжете.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 20 тысяч иностранцев воюют на стороне Украины, - СМИ

Мать Гумбы отметила, что уважает выбор своего сына. Астамур был похоронен 4 июля в Киеве.

"Прошу считать его украинцем. Посмертно", – написала его мать.

иностранец (492) смерть (9222) Харьковщина (5577) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+31
Вічна пам'ять Герою, народ України буде пам'ятати.
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12.07.2022 12:41
+29
Світла пам'ять, брате!
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12.07.2022 12:41
+23
Вічна Шана Герою
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12.07.2022 12:45
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Світла пам'ять, брате!
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12.07.2022 12:41 Ответить
Вічна пам'ять Герою, народ України буде пам'ятати.
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12.07.2022 12:41 Ответить
Вічна Шана Герою
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12.07.2022 12:45 Ответить
Царства Небесного тобі...
Там тебе зустрінуть й скажуть: - Привіт друже! Привіт брате...
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12.07.2022 12:51 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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12.07.2022 12:52 Ответить
Жаны жұмақта болсын! ГЕРОЯМ СЛАВА!
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12.07.2022 12:54 Ответить
Він є ЛЮДИНА !
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12.07.2022 12:59 Ответить
Так ! Він - назавжди українець !
Ми вдячні йому... Україна втратила ще одного свого Героя...Вічна йому пам"ять і шана !


ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !!!
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12.07.2022 13:03 Ответить
Спочивай з миром, козаче. Царство Небене
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12.07.2022 13:03 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ.
Плачу
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12.07.2022 13:22 Ответить
Абхазець і його мама більші українці ніж деякі наші «громадяни». Пошана герою.
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12.07.2022 14:27 Ответить
Так, пані Наталю.
Маємо за честь.
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12.07.2022 16:37 Ответить
 
 