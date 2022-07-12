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"Здесь делать нечего. Все уезжают". Все больше людей пытаются покинуть Мариуполь, - горсовет. ВИДЕО

Жители временно оккупированного Мариуполя не видят будущего при оккупационных властях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Мариупольском городском совете.

"Мариуполь - это просто со слезами на глазах. Где большие разрушения. Если посмотреть в YouTube, каким он был Мариуполь и каким он стал — это очень больно. Ни воды, ни света. А если не дадут свет или газ. Как я буду - с детьми мерзнуть? Здесь делать нечего. Все уезжают", — рассказывает один из жителей.

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В Мариупольском городском совете отмечают: "Никакие пропагандистские призывы о "все наладится" уже не действуют. Люди видят правду и не верят россиянам и коллаборантам. Дети последних тоже уезжают".

Мариуполь (5712) оккупация (10137)


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Топ комментарии
+28
Здача Маріуполя Зеліна робота.
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12.07.2022 13:49
+22
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12.07.2022 14:00
+17
Дивно, а в когось надія була, що щось у тому гетто наладиться? На що люди там сподіваються?
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12.07.2022 13:49
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а тарелка каши и бутылка воды от оккупанта
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12.07.2022 13:48 Ответить
Вчора тут хтось посилання запостив на відео від рашистських пропагандонів на Ютубі. Там шшаслівиє маріупольци разбирают завали и потихоньку возрождаєтся жізнь. А в коментарі під цим відего забиті кацапсчими ботами де їх поздоровляють с освобождєнієм, жєлают щоб їм Бог дав тєрпьєнія і скорєйшего возвращєнія к мірной жізни...
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12.07.2022 13:53 Ответить
Вони там впевнені що асвабадітєлі збудують їм нові будинки.
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12.07.2022 13:57 Ответить
І будуть тії будинки виключно у курортній зоні, біля моря. І будуть вони там шикувати на дві пенсії - велику російську і меншу - "ат хахлов". А влітку ще будуть здавати пів будинку "баґатим рускім атдихающім".
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12.07.2022 15:21 Ответить
Дивно, а в когось надія була, що щось у тому гетто наладиться? На що люди там сподіваються?
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12.07.2022 13:49 Ответить
На великі гроші від Росії.
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12.07.2022 14:06 Ответить
Прокацаплені кримчани ждали як манни небесної мосту декілька років. І що приніс їм міст? Тепер вже дійшло що міст не для них а для постачання армії *****...
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12.07.2022 15:17 Ответить
Здача Маріуполя Зеліна робота.
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12.07.2022 13:49 Ответить
Увы да, нас просто всех бросили.
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12.07.2022 13:54 Ответить
Вчора прочитав тут такий вислів: - Кожен має свій вибір. Тільки пам"ятайте що потім ваш вибір матиме вас.
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12.07.2022 14:01 Ответить
Колективна робота. Місто раз за разом обирало то ригівську, то зелену сволоту.
Тобто давали зелений світло для хайла.
А якби проголосували хоча би за ЄС, приміром, то рашисти би дуже задумались йти туди чи ні.
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12.07.2022 14:25 Ответить
Зачем эту херню писать под каждой новостью о Мариуполе?Киевщина,Черниговщине,житомирщина голосовали за рыгов?кацапам абсолютно похер кто за кого голосовал и на каком языке говорит,они лезут туда куда могут дотянуться и останавливаются там,где получают пздюлей.
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12.07.2022 15:31 Ответить
А як же "карєнной жданавєц", який надав окупантам плани комунікацій Азовсталі?
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12.07.2022 15:24 Ответить
Где рузкий мир ступает кирзаком, вечная мерзлота накрывает землю.
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12.07.2022 13:54 Ответить
Рано чи пізно за все треба розплачуватися !!!
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12.07.2022 13:56 Ответить
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12.07.2022 14:00 Ответить
Оманський договорняк. Тому і невтік.
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12.07.2022 14:06 Ответить
так потому они послам в лицо и смеялись, когда те говорили им что скоро начнется война....
они искренне верили в "честное пионерское" слово окурка, что он не нападет....
эти дебилы реально поверили профессиональному чекисту-кидале!
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12.07.2022 14:15 Ответить
Ні. Вони знали бо реально продались за "30 срібняків".
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12.07.2022 15:19 Ответить
ну і як найти саме цього О. Харченка? Аби знати, що можна довіряти його словам? Бо на фейсбуці таких виявилося не один десяток. Якщо не сотня.
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12.07.2022 14:13 Ответить
Зачем тебе его искать? Верь Зеле и Дерьмаку
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12.07.2022 15:32 Ответить
nu a ya narazi spilkuyusya z meshkantzem Hersonu, yakyi rozpovidaye same taku istoriyu. Zvychayno,mene vy tizh ne znaete;ale na to I internet. Mozhete sluhaty til'ky Ze-propovednyka z yogo rosskazkamy. Mabyt' youmu bil'sh doviry?
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12.07.2022 19:01 Ответить
Відкриваючи дороги для ворога, подумайте зетурбіни,що тільки прості будуть в скруті. Портнови комфортно покинуть війну.
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12.07.2022 14:01 Ответить
чесно кажучи у мене співчуття мало. бо ті, що не мислили себе під московською окупацією, тікали хоч через рашу (як отой, що око втратив), хоч морем чи степом (як отой із собакою). А осталися якраз ті, що чекали від раші молочних рік в кисільних берегах. А тепер розчаровані? так я вас, ватани, заспокою: я теж не впевнений, що не замерзну взимку. Бо за газ в мене нема чим платити (якщо навіть московія не розбомбить газопроводи). А дров ще не заготовив. І електрогенератора в мене нема. І котел потік. Тобто все маю зробити, купити, відремонтувати, напиляти, порубати сам.
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12.07.2022 14:01 Ответить
У мене друге,400 000 населення і чоловіки...Що вони зробили, щоб допомогти захистити місто. Пам'ятаю фото простих сільських чоловіків в тапочках,які вигнали орків з містечка....перша тероборона
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12.07.2022 14:05 Ответить
они не разочарованы, поверь..... они через месяц забудут все, что было вчера и будут радоваться халявной баклашке воды из водовозки......
я через все это дерьмо прошел по полной программе и знаю о чем говорю....
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12.07.2022 14:10 Ответить
не заперечую, слава богу, саме в такому "дєрьмі" ще не був
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12.07.2022 14:16 Ответить
ну чё, норм! все в точности как в расее! нахрена куда-то выезжать, если там все тоже самое?
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12.07.2022 14:03 Ответить
Азовці і морпіхи 36ої багато чого цікавого можуть розказати про ******* яка рік до війни готувалася так наготувалася що все просрала... не захищаю вату з тих країв, але вони потрапили туди куди хотіли... шкода справді тільки наших людей, котрих ця мерзота продала... шкода не територію, не майно (хоча моя сім'я втратила майно в Маріуполі, на щастя бабуся змогла живою вибратись)... шкода саме людей... які думали що їх захистять... і Азовців шкода, котрих на тортури і смерть здали раші... що не розповіли правду
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12.07.2022 14:14 Ответить
Зелемойские стили все что можно и нельзя...
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12.07.2022 14:24 Ответить
Вероятно часть мариупольцев ждали спасения "русским миром" от мерзких бендер и наконец дождались! Я их разочарую, в "русского мира" совсем иные планы и вас там небыло. Так что думайте где и как будете зимовать. И не забывайте про дровишки...
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12.07.2022 14:24 Ответить
Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев. "Раб, не стремящийся выйти из рабства, заслуживает двойного рабства." - Джохар Мусаевич Дудаев.
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12.07.2022 14:24 Ответить
Главное верте в телемарафон по прозвищу Лохотрон...
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12.07.2022 14:26 Ответить
життя як бумеранг -- ваші діі чи бездіі вам вертаюця
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12.07.2022 14:29 Ответить
Незадолго до смерти в 2018 году рюсский поэт Андрей Дементьев написал стих о "рюZkoм мире"...назвается "Мне стало неуютно"...
Словом Дементьев предсказал эту позорную войну путлерских головорезов
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12.07.2022 14:33 Ответить
интересно, что этот здоровый мужик до сих пор там делает и на что рассчитывал? теперь, после разочарования в орках поедет в не оккупированную Украину, нужен ли такой гражданин?
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12.07.2022 14:50 Ответить
есть проще вариант - выехать в орду
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12.07.2022 15:04 Ответить
...так ще буде і свої права качати- "мол, беженци ми"
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12.07.2022 23:27 Ответить
качество вашпе персик квази ультра 8к -0.3 мпх
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12.07.2022 16:08 Ответить
Яка печалька-халява "рузького мира" дала збій... разочаровался...козел
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12.07.2022 23:25 Ответить
 
 